МИД назвал Абхазию опасной для россиянок. Все из-за насильника, который вышел на свободу МИД назвал посещение Абхазии опасным для россиян из-за освобождения насильника

В Абхазии отпустили на свободу местного жителя, который в 2019 году изнасиловал и ограбил девушку из России. Он признал вину, но дело несколько лет гуляло по судам, пока не дошло до Верховного суда. На момент совершения преступления мужчина был несовершеннолетним, а после задержания достиг 18 лет. В УК Абхазии на этот случай нет разъяснений, чем и воспользовалась защита нападавшего.

Абхазия — опасная страна для отдыха, поскольку ее судебная система «снисходительно относится» к совершаемым на территории республики преступлениям, предупредил МИД России. Такую реакцию ведомства вызвало решение абхазского Верховного суда освободить мужчину, избившего, ограбившего и изнасиловавшего россиянку в 2019 году.

«Данный резонансный случай свидетельствует о весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям... Очевидно, это создает риски для большого количества иностранных гостей, ежегодно приезжающих на абхазские курорты, о чем мы говорим нашим соотечественникам», — заявили в МИД.

Речь о резонансном деле абхазца Эдгара Абухбы, которому Верховный суд страны смягчил приговор. Он вышел на свободу 2 февраля. Министерство иностранных дел России восприняло решение суда «с крайним недоумением».

Несовершеннолетний насильник

Преступление произошло в конце июля 2019 года. Абухба, которому тогда было 17 лет, пригласил россиянку 1999 года рождения в сухумское кафе «Чегем». Там он уверял ее, что хочет жениться, поил алкоголем и «склонял к половому акту», как следует из материалов дела. Девушка показывала, что ей это неприятно, и не соглашалась. В какой-то момент она сообщила, что ей надо в уборную, и Абухба вызвался проводить ее до общественного туалета.

Вместо этого абахзец отвел жертву к «сгоревшему комплексу правительственных зданий» на площади Свободы (в абхазских городах до сих пор много заброшенных и разрушенных зданий). На третьем этаже заброшенного дома Абухба вновь начал приставать, но получил отказ — россиянка оттолкнула его.

Тогда парень напал на девушку. Он «умышленно и с особой жесткостью» избил ее руками и камнями по голове и другим частям тела, а затем изнасиловал.

После он ударил жертву камнем в висок, украл у нее два телефона, аксессуары к ним, деньги, золотое кольцо и браслет на общую сумму в 70 тыс. рублей и сбежал.

Врачи диагностировали у пострадавшей перелом височной кости, пневмоцефалию (скопление воздуха внутри черепа), генитальные ссадины и кровоподтеки. Это считается нанесением тяжкого вреда здоровью. По словам матери потерпевшей, несколько месяцев ее дочь была в тяжелом состоянии, ела только детское питание, не могла ходить в туалет и пережила несколько операций.

Ход дела

Мужчину поймали, он сознался в преступлении. Однако, как возмущался бывший тогда послом РФ в стране Алексей Двинянин, «по непонятным причинам» дело поступило в суд только 9 апреля 2020 года. По словам Двиняна, судья всячески затягивал рассмотрение.

«Иначе, как судебный произвол, назвать происходящее я не могу», — описывал происходящее посол.

Семья насильника предлагала родным жертвы деньги, чтобы те забрали заявление, рассказывала мать пострадавшей.

В итоге сухумский суд вынес решение 4 февраля 2021 года — Абухбу признали виновным и приговорили к девяти годам исправительной колонии общего режима. Позже кассационный суд ужесточил приговор. На основании того, что преступник уже стал совершеннолетним, он изменил заключение на колонию строго режима, добавил штраф в 10 тыс. рублей и обязал Абухбу выплатить гражданский иск в пользу потерпевшей на сумму 1 млн 148 тыс. 800 рублей.

Осенью 2022 года адвокат абхазца Лика Чакветадзе пожаловалась в президиум Верховного суда Абхазии. Она заявила, что ее клиента надо оправдать по всем статьям. Юрист утверждала, что половой акт был добровольным, и Абухба у жертвы ничего не воровал.

«Если она была против ухаживаний со стороны Абухбы, то почему продолжала с ним гулять и сидеть в кафе в течение трех часов. Данный вопрос следствием и судом так и не задан», — заявила адвокат.

Чакветадзе добавляла, что у абхазца более «субтильное телосложение», поэтому он не мог силой воздействовать на пострадавшую, например, затащить ее на третий этаж заброшенного здания.

Юрист также упирала на то, что в УК Абхазии прямо не сказано, как надо наказывать человека, который совершил преступление несовершеннолетним, но на момент вынесения приговора достиг 18 лет. Сторона защиты требовала, если абхазца не оправдают, пересчитать ему срок.

Судья Верховного суда отказала в передаче жалобы Чакветадзе на рассмотрение президиума. Но сам председатель Верховного суда позже отменил ее решение.

В итоге президиум Верховного суда не стал снимать вину с Абухбы, но посчитал, что в законах действительно есть несогласованность, и летом 2023-го обратился за разъяснением в Конституционный суд. Адвокат потерпевшей Инга Габилая назвала ситуацию «крайне странной» и отметила, что «по смыслу» это можно считать оправданием преступника.

«В такой ситуации я оказалась впервые. <...> Чуть-чуть для меня такая сейчас шоковая ситуация. <...> Фактически, сегодня президиум переложил ответственность в решении вопроса на Конституционный суд», — говорила юрист.

На сайте Верховного суда решения об освобождении Абухбы нет.