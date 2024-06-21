«Трупы считаем до сих пор»: как боевики Басаева застали врасплох силовиков в Назрани 20 лет назад Басаеву удалось обмануть и расстрелять сотню человек в Ингушетии

В ночь на 22 июня 2004 года банда чечено-ингушских боевиков во главе с «террористом №1» Шамилем Басаевым и Доку Умаровым атаковала Ингушетию. Удары наносились по объектам силовиков — зданиям МВД и военным частям. Боевики выставили на дорогах блокпосты, проверяли у водителей документы и расстреливали чиновников и милиционеров — но не всех. О кровавом налете на Назрань, ставшим прологом к аду Беслана, рассказывает «Газета.Ru».

Работали «под спецназ»

Еще в начале июня 2004 года ФСБ получила информацию о готовящихся на Северном Кавказе терактах и 12 июня федералы уничтожили в Ингушетии, соседней с Чечней республике, группу боевиков Доку Умарова, планировавших силовые акции.

«Впоследствии поступала информация о терактах в 20-х числах июня, но 20-е прошло, расслабились и, видимо, просто забыли про знаковую дату — 22 июня», — цитировал «Коммерсантъ» офицера по связям с общественностью УФСБ Ингушетии Алексея Байгушкина.

При этом, лидеры боевиков открыто говорили о своих планах нанести масштабный удар, хотя и не вдавались в конкретные детали. «Президент» непризнанной Чеченской республики Ичкерия Аслан Масхадов заявил 18 июня, что он не прекратит борьбу и не отступит, «пока враг топчет нашу землю».

Местом проведения террористической акции была выбрана Ингушетия.

«Грамотный боец всегда наносит удар там, где его меньше всего ждут. И Масхадов в этом случае поступил именно так», – писал в 2004 году журналист «Ленты.ру» Сергей Карамаев.

До Назрани – крупнейшего города Ингушетии — боевики под руководством известного уже террориста Шамиля Басаева добирались малыми группами, на легковушках. Оружие везли на «Газелях» и «Урале».

close 100% Шамиль Басаев Robert King/Global Look Press

«Боевики в камуфляже, масках и с автоматами наперевес работали «под спецназ», предъявляя на постах ГАИ при въезде в город удостоверения СОБРа и ОМОНа, очень похожие на настоящие», — сообщал также «Коммерсантъ».

Гаишники, предположив, что идет операция по борьбе с «оборотнями в погонах», добровольно сдавали оружие. Боевики их не трогали, а просто занимали блокпосты на дорогах и отпускали милиционеров домой.

К вечеру 21 июня террористы были уже в городе, маскируясь под беженцев и приезжих. У них было немало добровольных помощников из числа местных жителей, недовольных акциями силовиков.

Взяв под контроль дороги в Назрани и еще одном городе, Карабулаке, террористы распределили между собой оружие и начали штурмовать милицейские и административные здания. При этом милиция, пограничники, Минобороны и ФСБ не имели между собой четкой координации. А телефонная связь была быстро подавлена.





«Поползли слухи: русские истребляют ингушей»

«Отряд боевиков прошел в сторону здания МВД Ингушетии мимо ворот нашего дома. Мы слышали, как проехали какие-то машины и прошло много людей, слышали женские голоса. Несколько раз эти люди кричали: «Аллаху акбар!» Минут через 15-20 началась стрельба, и здание МВД загорелось», — рассказывала «Коммерсанту» местная жительница Мадина Мартагова.

Пожаром было охвачено и находившееся рядом РОВД по Назрани. Огонь удалось потушить лишь к утру, когда боевики ушли.

В здании в ночь нападения было всего 15 сотрудников, в том числе и.о. министра Абукар Костоев. Милиционеры отстреливались до последнего патрона и погибли в бою. Еще один отряд боевиков Басаева штурмовал горотдел МВД и штаб погранотряда Ингушетии.

«Шальные пули залетали и в квартиры. Утром вокруг штаба лежал слой гильз. Около мельзавода, он рядом со штабом, до сих пор стоит подбитый БТР. А на перекрестке неподалеку лежали десятки трупов. Под утро, когда бой там закончился, какие-то люди в камуфляже, наверное боевики, обыскивали трупы, собирая у них документы», — рассказывал Ахмед Дацаев, житель стоящего рядом многоквартирного дома.

Штаб пограничников сгорел из-за пожара, спровоцированного гранатометным выстрелом. Но осажденные смогли продержаться до утра, потеряв одного человека убитым. Ранения получили двое пограничников.

Бои шли не только в Назрани. В соседнем Карабулаке боевики пытались захватить базу ОМОН и здание горотдела МВД, а также мотострелковую часть Минобороны в станице Троицкая.

close 100% Правоохранительные органы Ингушетии подняты по тревоге для нейтрализации вылазки боевиков, 22 июня 2004 года ТАСС

А тем временем Назрань полнилась слухами. Журналист Магомед Ториев вспоминал, что поздно вечером вернулся домой, и тут услышал первые взрывы и выстрелы.

«Во дворе, куда я выскочил, уже толпилась молодежь. Все пытались куда-то дозвониться. Никто не понимал, что происходит. Через полчаса поползли слухи один невероятней другого: напали осетины, русские истребляют ингушей, два крупных тейпа в центре города устроили дуэль на гранатометах», — рассказывал он.

«Единственным источником точной информации были подростки 12-14 лет — каким-то чудом ускользнувшие от родителей, они наматывали круги по городу и в деталях описывали картину тотального разгрома: трупы на улицах и полный контроль со стороны боевиков над городом».

Местная жительница Ася Гагиева рассказывала, что тогда перестрелки и одиночные нападения были рутиной, и многие думали, что все быстро утихнет. Связь была плохой, и понять, что происходит, никто не мог довольно долго.

Между тем, на захваченных блокпостах боевики начали останавливать для проверки документов все машины. Если водитель показывал удостоверение силовика или чиновника — его расстреливали на месте. Мирных жителей отпускали.

На одном из таких блокпостов погиб офицер милиции Ахмед-Башир Костоев. Он был в отпуске, но бросился на выручку коллегам, осажденным в здании МВД.

«Моих друзей отстреливают! Как я буду сидеть дома, а потом смотреть в глаза людям?» — сказал он соседям и уехал. Согласно показаниям одного из арестованных террористов, Костоев узнал на блокпосту среди боевиков нескольких местных жителей. Его хотели отпустить как знакомого, но потребовали встать на колени и просить пощады. Ахмед-Башир отказался. У офицера остались три дочери и сын.

Дети остались и у майора юстиции, старшего следователя Джабраила Торшхоева. Беременная жена пыталась со слезами на глазах его остановить, но Торшхоев с табельным оружием побежал на выручку другим сотрудникам. Домой он не вернулся.

Очевидец ночных расстрелов рассказывал Newsru.com, что молодые люди на блокпосту говорили на ингушском языке. Увидев у него удостоверение сотрудника ГАИ, ему стали стрелять под ноги, потом связали и заперли в комнате на блокпосту. На глазах у схваченного гаишника расстреляли Mercedes с прокурорскими сотрудниками, их всех добили контрольными выстрелами в голову.

Боевики утверждали, что мстят за убитых и похищенных родственников. «Сотрудников уголовного розыска, спецназовцев, омоновцев убивают за то, что они помогают российским спецслужбам», — сообщил выживший сотрудник ГАИ.

На блокпостах были убиты глава управления Федеральной почтовой службы Мухарбек Малсагов, директор назрановского кирпичного завода Башир Куриев, экс-глава миграционной службы Ингушетии Магомед Гиреев и несколько высокопоставленных сотрудников прокуратуры.

Расстреляли прокурора Назрани Мухарбека Бузартанова и прокурора Назрановского района Белана Озиева, зампрокуроров города Адама Рапиева и Микаила Ветзижева.

Какое-то время после теракта

местные силовики заявляли журналистам, что «трупы считают до сих пор». Многих убитых родственники хоронили согласно мусульманской традиции в тот же день.

«Поэтому говорить о количестве жертв сейчас невозможно — оно постоянно меняется. И только в большую сторону», — сообщили в прокуратуре Ингушетии журналистам «Ъ» на следующий день.

close 100% Гражданская панихида и похороны милиционеров, погибших в результате нападения на территории Ингушетии в Курске, 25 июня 2004 года Михаил Сухинин/ТАСС

Всего от рук террористов в Ингушетии погибли 98 человек, 113 были ранены. Из убитых 29 были ингушскими милиционерами, двое — чеченскими, десять — сотрудниками ФСБ, пятеро прокурорскими работниками, трое — военными, семеро — пограничниками. Были также убиты более 40 мирных жителей. Большая часть погибших потеряла жизни в результате «проверок» на блокпостах.

Путь к аду Беслана

Федеральные силы были подняты по тревоге сразу после нападения Басаева и Умарова на Назрань. Но в город они прибыли только к 4 часам утра.

Уже 22 июня федералы начали прочесывать местность в поисках отступающих боевиков, которые ушли в лес, забрав большую часть своих убитых и раненых. Бандиты смогли захватить около 2 тыс. единиц стрелкового оружия и боеприпасы.

27 июля 2004 года Шамиль Басаев выложил видео, снятое якобы в оружейных складах МВД Ингушетии.

«Самый одиозный чеченский полевой командир рассказывает о трофеях: 700 автоматов, 800 пистолетов, более 1 млн патронов, а также большое количество экипировки и обмундирования. <...> Далее боевик заявляет, что его единственная проблема — это нехватка транспорта для вывоза оружия и выражает благодарность руководству Ингушетии за хорошую сохранность боеприпасов», — сообщал РБК.

Подлинность видео вызвала у журналистов сомнения — на записи не было слышно выстрелов, хотя снято оно должно было в разгар перестрелок в центре Назрани.

По официальным оценкам в рейде участвовало около 200 человек, по мнению источника в силовых структурах РФ — до полутора тысяч. По мнению журналистов, раз здание МВД Ингушетии штурмовало около 80 террористов, а всего атаковано было около 20 объектов, то «цифры, приведенные источником, близки к действительности».

Однако Басаев впоследствии заявил, что в рейде участвовало 570 боевиков. Они «мстили федералам за действия против ингушей».

Генпрокурор РФ Владимир Устинов заявил, что «из [боевиков] где-то половина — бандиты, которые являются жителями Ингушетии, остальные – чеченцы, наемники, арабы и даже женщины».

По горячим следам задержали 25 боевиков. Еще около 50 подозреваемых задержали в последующие годы. С части задержанных обвинения были сняты судом.

Генпрокуратура РФ утверждала, что среди участников теракта в Беслане в сентябре 2004 года были «ветераны» рейда на Назрань. Шамиля Басаева силовики ликвидировали в 2006 году, а Доку Умарова — в 2013-м.

В 2011 году суд приговорил к длительным срокам заключения 12 участников нападения.