«Вы бы сразу предупредили»: северокорейский чиновник выпроводил из зала российских министров В КНДР чиновник вывел из зала российских министров, пришедших раньше Ким Чен Ына

Владимир Путин завершил свою поездку в Северную Корею. В последний день он подписал главный документ о дружбе двух стран и пообещал КНДР помощь Москвы «в случае агрессии». Ким Чен Ын в ответ пожелал России новой победы и заявил, что будет поддерживать ее в любой ситуации. Встреча сторон запомнилась и неловким моментом, когда российских министров вывели из зала заседания из-за того, что они зашли туда раньше Ким Чен Ына (и самого Путина).

Во время визита президента России Владимира Путина в КНДР северокорейский чиновник выпроводил из зала заседаний российских министров, которые зашли в помещение раньше лидера КНДР Ким Чен Ына. Самого Путина с министрами не было. Случившееся попало на кадры трансляции, которую заранее начали в зале.

На видео первым в зал заходит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с папкой. Следом входят глава Минобороны Андрей Белоусов и министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Виталий Савельев, первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

«Фу», — со вздохом говорит Лавров, садясь за стол. «Да не то слово, просто не то слово», — соглашается кто-то из присутствующих.

Члены делегации успевают занять места и начать раскладывать документы за столом, через который тянется цветочная композиция в виде российского флага. Внезапно корейский чиновник просит всех «уважаемых» выйти в холл и говорит, что их неправильно впустили.

«Зачем? А зачем, мы уже зашли сюда», — удивляются в зале.

«Сейчас подойдут наши руководители», — поясняет в ответ корейская сторона. Российские СМИ пишут, что первым в зал должен был зайти Ким Чен Ын.

«Ну вы бы сразу предупредили. Сначала говорите бежать», — заметили в российской делегации.

На этом трансляция резко сменяется кадрами уже пустого зала. Через некоторое время показывают начало заседания, в котором участвует Путин. В приветственном слове российского лидера называют «товарищем президентом».

Ситуацию с делегаций стоит оценить с точки зрения принятого порядка вещей в КНДР, говорит президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

«Если в их практике, я имею в виду корейцев, действительно принято так, что первым заходит руководитель их страны, и только потом заходят гости, тогда, конечно, это справедливая просьба, и на нее нельзя обижаться. Если же такой практики ранее не было, то да, со стороны Кореи это было довольно грубо», — указала специалист.

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Подписание прорывного документа

Путин и Ким Чен Ын 19 июня подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Президент России назвал его прорывным, а лидер КНДР — самым мощным в истории отношений обеих стран. Он заменил предыдущие главные документы о партнерстве государств. На встрече Путин с Ким Чен Ыном обменялись копиями документа.

«Договор... предусматривает, в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что в основе отношений государств — «славные традиции общей истории». Президент напомнил, что СССР помог Северной Корее освободиться от японского «колониального господства». Сегодня Россия и КНДР собираются развивать сотрудничество как в гуманитарной сфере, так и в политической, и в области безопасности. Товарооборот между странами пока «скромный», но есть очень хорошая динамика, уточнил Путин (в 2023 году, по его словам, товарооборот увеличился в девять раз).

Ким Чен Ын после подписания договора пообещал безоговорочно поддерживать любую политику России вне зависимости от осложнения международной геополитической ситуации. Политик добавил, что взаимоотношения сторон вступают в период «нового высокого расцвета».

«Сейчас ситуация в мире осложняется и быстро меняется. В такой ситуации мы намерены в дальнейшем укреплять стратегическое общение с Россией», — сообщил Ким Чен Ын.

Стороны также произнесли торжественные тосты друг за друга. Путин поднял бокал за дальнейшее укрепление дружбы, процветание обоих народов и здоровье корейского лидера.

«В России и КНДР есть общая пословица, и звучит она так: «Близкий сосед лучше дальнего родственника», — сообщил Путин.

Ким Чен Ын в ответ выступил с тостом за Россию и Путина.

«Предлагаю поднять бокал за доброе здоровье уважаемого президента РФ, товарища Владимира Владимировича Путина, за новую победу великой России», — произнес корейский лидер.

После переговоров Путин и Ким Чен Ын символически обменялись подарками.

«Кортик и демонстративный жест Западу»: смысл подарков Путина и Ким Чен Ына

Путин презентовал коллеге премиальный автомобиль российского производства Aurus (на таких с недавних пор ездят первые лица России, в коллекции Ким Чен Ына это уже второй), чайный сервиз и адмиральский кортик.

«Чайный сервиз — традиционный восточный предмет. Один из элементов культуры страны и элементов уважения к человеку... Что касается кортика — Ким Чен Ын носит звание маршала КНДР. Это вполне хороший подарок. Путин подарил ему оружие как офицеру», — пояснил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким.

Машины же он объяснил демонстративным жестом Москвы в сторону Запада, который накладывает на КНДР санкции и запрещает ввозить в эту страну предметы роскоши.

«Американцы будут возмущаться, а мы можем сказать: «Идите вы. Мы подарили, потому что это наша дружественная страна. И единственная в мире, которая говорит, что она с Россией в одном окопе».

Ким Чен Ын преподнес Путину его художественные изображения, в том числе бюсты. «Тоже хорошие подарки», — оценил помощник президента России Юрий Ушаков.