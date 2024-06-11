Главная роль в детском порно: в Челябинске задержали гендиректора национализированного предприятия Директора ЧЭМК Ходоровского заподозрили в растлении несовершеннолетних

Гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского задержали по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По информации СМИ, в телефоне топ-менеджера нашли детское порно, а в его коттедже, когда туда нагрянули силовики, находилась девочка-подросток. Подробности – в нашем материале.

Генерального директора Челябинского электро-металлургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского задержали по подозрению в сексуальных отношениях с несовершеннолетними.

«В отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Директор задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — сообщили Ura.ru в региональном управлении СК.

72-летнего Ходоровского задержали в его собственном коттедже, при операции силовикам пришлось выламывать двери. Телефон гендиректора выключен.

ЧЭМК пока никак не прокомментировал информацию о задержании Ходоровского.

«Я не могу подтвердить информацию, которую распространяют в СМИ», — сказал пресс-секретарь комбината Роман Грибанов.

Детское порно

Источники Ura.ru в силовых структурах сообщили, что смартфоне Ходоровского нашли порнографические материалы с детьми.

«В ходе проведения следственных действий был изучен телефон топ-менеджера. В нем оперативники нашли порноматериалы с детьми, в которых Павел Ходоровский выступал в «главной роли». Аналогичные материалы есть в смартфоне одной из девочек, с которыми Ходоровский вступал в интимную связь», — рассказал источник агентства.

Помимо гендиректора ЧЭМК, в деле фигурирует сутенер, который якобы поставлял ему детей для интимных утех. По данным источников «Известий», это женщина. При этом подозреваемая могла искать несовершеннолетних партнеров для клиентов по всей России.

Газета также уточнила, что силовики вломились домой к Ходоровскому в момент, когда у него в гостях находилась девочка 14-15 лет. Правоохранители сделали видеозапись происходящего.

Спор вокруг ЧЭМК

Челябинский электрометаллургический комбинат, в котором задержанный был директором с 2001 года, в феврале был изъят у прежних собственников в пользу государства. Арбитражный суд Свердловской области тогда удовлетворил иск Генпрокуратуры к Юрию и Людмиле Антиповым и компании «Эталон» об истребовании в пользу государства акций трех предприятий группы ЧЭМК — АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы». Последовавшие апелляционные жалобы были отклонены.

Судебный спор касался акционирования предприятий и их передачи в частную собственность. 13 и 14 марта акции предприятий перешли государству.

Кроме того, суд Челябинской области удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ по взысканию 105 млрд руб. с экс-владельцев ЧЭМК. Ведомство увеличило сумму требований по иску о взыскании неосновательного обогащения с бывших владельцев промышленной группы с 28,53 млрд до 105 млрд руб.

В феврале российский президент Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером поручил закрыть электрометаллургический комбинат и вынести вредное производство за пределы города. Практически сразу Текслер сообщил, что электродное производство ЧЭМК планируется закрыть к 1 марта, а для организации нового производства в регион привлекут инвестора.