«Оборот из 1937 года». Супруги Антиповы хотят оспорить национализацию своих заводов

Плавильщик у электропечи в одном из плавильных цехов Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК)

Бывшие владельцы трех заводов группы ЧЭМК подали апелляцию после того, как суд отобрал их предприятия и отдал государству. Этого требовала Генпрокуратура, которая считает, что приватизация прошла незаконно, а сами заводы «попали под контроль» недружественных стран из-за сотрудничества с иностранным трейдером. В холдинге на это ответили, что все заводы страны приватизировали по одной схеме, а без сотрудничества с иностранцами бизнес невозможен.

Процесс «невиданной скорости»

Владельцы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), чета Антиповых, подали апелляцию на решение суда о передаче государству всех акций холдинга, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные арбитражного суда Свердловской области.

«Апелляция будет рассмотрена в Перми, в семнадцатом арбитражном апелляционном суде», — уточнила пресс-служба инстанции.

Антиповы подали апелляцию 5 марта. В тот же день в суд поступили ходатайства от АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» (входят в группу ЧЭМК) об отмене обеспечительных мер (временные ограничения, установленные для сохранения спорного имущества во время судебного разбирательства).

Бывший владелец комбината, миллионер Юрий Антипов, сейчас проходит свидетелем по уголовному делу о мошенничестве.

СМИ писали о его задержании, но источник РИА Новости в правоохранительных органах региона опроверг это и уточнил, что бизнесмена «привозили» в Челябинск на допрос, а потом отпустили без подписки о невыезде.

Генпрокуратура подала иск в отношении ЧЭМК 5 февраля. Ведомство потребовало изъять в пользу государства акции трех крупных предприятий: самого АО «ЧЭМК», АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов».

Процесс судопроизводства двигался с «невиданной скоростью», отмечало региональное издание ngs.ru. На следующий день, 6 февраля, суд возбудил производство по делу и арестовал акции и имущество трех заводов. Окончательное решение суд вынес 26 февраля — удовлетворить иск, передать все государству. Заседание проходило в закрытом режиме.

Почему отобрали заводы

Генпрокуратура считает, что указанные предприятия — крупнейший производитель ферросплавов в стране. Их используют для производства вооружений и боеприпасов, поэтому заводы стратегически значимы для обороны страны. Приватизация же прошла «помимо воли» России. Решение о ней более 30 лет назад приняли незаконно, уверено ведомство.

«РФ как собственник завода его приватизацию не проводила», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Приватизацию должно было разрешить правительство, но ее утвердили местные власти с превышением полномочий.

В ведомстве добавили, что сейчас заводы «попали под контроль резидентов недружественных государств». Речь о трейдере, канадско-швейцарской компании RFA International.

«Выпускаемая заводами... продукция (ферросплавы) в ущерб национальным интересам по заниженной стоимости вывозится в США, Францию и Великобританию, ведущие агрессивную политику в отношении Российской Федерации и поставляющие оружие на Украину», — заявили в прокуратуре.

«У бизнеса нет другого выбора»

Все предприятия в России приватизировали по одной схеме, а вопросы возникли только к ЧЭМК и то спустя 32 года, обратила внимание пресс-служба холдинга. Там пояснили, что федеральный центр в 90-е дал «прямое недвусмысленное указание» провести приватизацию всех промышленных предприятий за полгода. Ее план был согласован с «трудовыми коллективами» и министерством промышленности РФ, а государственные органы опирались на постановление президента Бориса Ельцина.

Ферросплавы заводов не идут напрямую для военно-промышленного комплекса (ВПК), указали представители холдинга. Их передают металлургам. Те делают сталь, а уже из нее оборонные заводы производят все для военных целей.

Внутренний рынок для ЧЭМК был важнее и куда выгоднее заграничного, а с иностранными трейдерами холдинг должен был работать по объективным законам рынка, отметили в компании. Сейчас кризис, цены на металл падают, поэтому приходится искать покупателей по всему миру. Заводы не смогли бы продавать продукцию только дружественным странам, там нет спроса.

«Мы были бы только рады сосредоточить свои поставки на отечественном рынке или вести торговлю ферросплавами исключительно с дружественными Китаем и Индией. Но эти страны являются крупнейшими производителями, их рынок не нуждается в российской продукции...

Точно так же поступают абсолютно все отечественные промышленники... У современного бизнеса просто нет другого выбора. Можно ли считать взаимодействие с иностранцами «попаданием под контроль»? Это словесный оборот из 1937 года», — резюмировала пресс-служба.

По ее мнению, обрыв контрактов с трейдерами из «недружественных стран» приведет к сокращению производства и увольнениям на заводах РФ.