Затаил обиду после обвинений в трусости: сбежавший из части боец СВО расстрелял сослуживцев Бойца СВО, дважды незаконно покинувшего часть, обвинили в убийстве и хранении наркотиков

Как стало известно «Газете.Ru», в военном суде Ростова-на-Дону началось разбирательство по уголовному делу рядового-контрактника Александра Ткаченко. По версии следствия, он дважды самовольно покидал воинскую часть ради «праздной» жизни, был задержан с наркотиками, а затем расстрелял двух своих сослуживцев в зоне СВО, когда те упрекнули его в трусости. Подробности — в нашем материале.

Из госпиталя в самоволку

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать уголовное дело рядового Александра Ткаченко — его обвиняют в покушении на жизнь двух своих сослуживцев, самовольном оставлении места службы, а также в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ (ст. 228 ч.1; ст. 337 ч.5; ст. 337 ч.3.1; ст. 30 ч.3, ст. 105 ч.2 п. «а» и «е» УК РФ).

По данным следствия, с конца мая 2023 года мужчина проходил службу по контракту в Волгограде в должности старшего механика-водителя в танковом батальоне. Там его характеризовали отрицательно. С 1 июля по 2 августа Ткаченко лечился в городском госпитале. После выписки должен был вернуться на службу к 8:00 3 августа, однако в части он так и не появился.

«Ткаченко А.Е. стал проводить время по своему усмотрению в г. Волгограде, а также в г. Воронеже и иных неустановленных следствием местах, не исполняя при этом конституционный долг по защите Российской Федерации», — сказано в материалах следствия.

Как уточняется, никаких тяжелых жизненных обстоятельств и уважительных причин для невозвращения в часть у рядового не было. В органы военного управления он о себе также не сообщал.

Закладка с солями и праздная жизнь

По версии следствия, 23 августа в Воронеже Ткаченко решил купить наркотики через интернет. Около 15:40 мужчина пришел в лес недалеко от дома №90 на улице Ростовской и забрал закладку из тайника под деревом. Примерно в 16:30 Ткаченко остановили сотрудники полиции. При досмотре у него нашли 0,42 грамма «соли» — α-пирролидиновалерофенона. Согласно постановлению правительства РФ от 01.10.2012 №1002, это значительное количество наркотического вещества.

Военнослужащего отправили в военную комендатуру Воронежа, а оттуда в местную воинскую часть, где он приступил к службе. Согласно следственной информации, «не желая встать на путь исправления», Ткаченко 4 сентября вновь сбежал и проводил время в Воронеже «по своему усмотрению». В это время его часть перевели под Херсон.

8 октября 2023 года рядовой сам прибыл в Каланчакский район Херсонской области. Мотострелковая рота войсковой части, в которой он служил в Волгограде, тогда размещалась у села Новоалександровка.

Мужчина не сообщил командованию о своем прибытии и не приступил к исполнению воинских обязанностей. Вместо этого он «праздно проводил время» и употреблял спиртные напитки.

Пьяная ссора на кухне

В мотострелковой роте проходили службу младший сержант Александр Савельев в должности наводчика-оператора и рядовой Михаил Яковлев в должности повара. 8 октября около 10:00 они вместе с Ткаченко и другими военными выпивали в пункте приема пищи личного состава под навесом. Савельев и Яковлев высказали Ткаченко претензии из-за того, что тот самовольно оставил службу, так как «боялся участвовать в боевых действиях и специальной военной операции».

По версии следствия, после этого Ткаченко затаил обиду на сослуживцев и решил их убить. Примерно в 20:30 Ткаченко взял автомат Савельева АК-12, позвал его и Яковлева на разговор из-под навеса и на глазах у свидетелей выстрелил в оскорбивших его сослуживцев 15 раз, после чего сбежал.

Пули попали в грудь, живот, таз и конечности Савельева, он скончался на месте. Яковлеву он перебил обе голени, но тот выжил.

Ткаченко задержали около 5:30 утра следующего дня и передали сотрудникам правоохранительных органов.