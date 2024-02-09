«Попросил денег и выстрелил»: в Грузии мужчина убил четырех человек на рынке Мужчина устроил стрельбу на рынке в грузинском Рустави, погибли четыре человека

Мужчина открыл стрельбу на рынке в грузинском городе Рустави — погибли четыре человека. Среди них — дядя стрелка и таксист, который отказался увозить нападавшего с места происшествия. Очевидцы говорят, что стрелок пришел попросить у родственника денег, а когда получил отказ, открыл огонь по людям. Его задержали на месте.

Неизвестный открыл стрельбу на Стамбульском базаре в грузинском городе Рустави. Об этом сообщило радио Sputnik.

В МВД Грузии рассказали, что в результате стрельбы на рынке погибли четыре человека. Огонь, по данным правоохранителей, открыл 35-летний мужчина. Его уже задержали.

В полиции добавили, что в результате стрельбы погиб дядя подозреваемого. Кроме того, как сообщает портал AMBEBI.GE, жертвой стал таксист.

Ранение получил двоюродный брат злоумышленника, его госпитализировали. Точное количество пострадавших неизвестно. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства случившегося.

Попросил денег и выстрелил

Стрельба на Стамбульском базаре произошла утром. Источник AMBEBI.GE заявил, что подозреваемый был в приподнятом настроении и пришел к своему дяде, который работал на этом рынке продавцом.

«Он сказал: «Дайте мне немного денег», на что тот (дядя. — прим. «Газета.Ru») отказался, тогда он достал оружие и выстрелил», — уточнил собеседник портала.

Другой очевидец рассказал, что незадолго до стрельбы видел таксиста, который погиб: «Он поздоровался со мной, сказал: «Я пойду куплю мяса и вернусь», и потом случилась эта история».

Таксист, по словам очевидца, отказался помогать преступнику скрыться, поскольку помогал раненым. По другой версии, он пытался спасти раненого дядю стрелка, и в этот момент в него попала пуля.

По данным Interpress News, агрессор стрелял из ружья — его нашли на месте происшествия.

Были проблемы с психикой

Продавцы Стамбульского базара рассказали AMBEBI.GE о подозреваемом. Они вспомнили, что около двух месяцев назад стрелок работал на базаре — помогал своему дяде.

«У мальчика была ферма, а его погибший дядя работал продавцом мяса. Мальчик пил», — отметил один из очевидцев.

По его словам, у задержанного были проблемы с психикой. Какие именно, работник рынка не уточнил.

Rustavi 2 сообщает, что причиной стрельбы могла быть личная месть. По данным телеканала, стрелок работал в агроотделе на том же рынке.

МВД начало расследование по двум уголовным статьям: об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и о незаконной покупке, хранении и ношении огнестрельного оружия, сообщило Radio Tavisupleba. По первой статье задержанному грозит от 11 до 14 лет колонии, по второй — до трех лет лишения свободы.