«Отказали без объяснения причин»: депортированного экс-студента МГУ Гулько не пустили в Грузию Экс-студента МГУ Гулько, хотевшего вступить в ВСУ, не пустили в Грузию

Бывший студент МГУ Сергей Гулько не смог въехать в Грузию из России, его не пустили без объяснения причин. Изначально грузинская сторона планировала отправить молодого человека обратно в РФ, однако затем разрешила улететь в любую другую страну. Гулько не говорит, где сейчас находится. Его депортировали из России за националистические высказывания в соцсетях, сбор средств для ВСУ и попытку вступить в украинскую армию.

Бывшего студента МГУ имени М. В. Ломоносова, украинца Сергея Гулько, которого суд обязал покинуть Россию из-за попытки сбора средств для Вооруженных сил Украины, не пустили в Грузию.

«Меня отвезли в центр временного содержания иностранных граждан. В течение недели я купил билет. Изначально я поехал в Грузию, в Грузии мне отказали во въезде без объяснения причин», — рассказал Гулько в беседе с РИА Новости.

Бывший студент МГУ утверждает, что сначала грузинская сторона хотела отправить его снова в Россию, однако затем ему разрешили купить билет в другую страну. Он не стал говорить, где именно сейчас находится. Однако Гулько утверждает, что планирует продолжить обучение в этой стране и стать врачом.

«Я сейчас занят поиском работы, денег особо нет», — добавил Гулько.

Депортация из России

В конце мая Троицкий суд Москвы постановил выслать Гулько за пределы России.

«Суд удовлетворил ходатайство о помещении Гулько С. В. в специальное учреждение для иностранцев, подлежащих депортации», — сказали в пресс-службе суда, цитирует РИА Новости.

Согласно законодательству, Гулько мог бы обжаловать решение, однако он предпочел уехать из страны.

26 апреля студента арестовали на 12 суток за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Через несколько дней ему сократили срок пребывания в России, попросив покинуть страну в течение трех дней.

Сбор денег для ВСУ

24-летний Сергей Гулько — гражданин Украины, уроженец Одессы — учился на шестом курсе факультета фундаментальной медицины и был прилежным студентом. Он проживал в общежитии МГУ на Ломоносовском проспекте. После начала СВО Гулько стал публиковать в своих соцсетях посты с призывами к ударам по территории России, к сбору денег на нужды ВСУ, а также националистические высказывания. Кроме этого, он искал способы вступить в ряды украинской армии, находясь в московском регионе. Студент планировал покинуть Россию сразу после окончания МГУ, так как «чувствовал себя здесь неуютно».

Суд четыре раза назначал ему административный арест за три поста и за отказ предъявить сотруднику полиции удостоверение личности.

В связи с проблемами с законом Гулько отчислили из МГУ. Однако сам студент в беседе с MSK1.ru заявил, что у него больше физически нет возможности находиться в России, поэтому и продолжать обучение он не может.

«Претензий к академической успеваемости Гулько С. В. у факультета не было. С учетом выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний подписан приказ о его отчислении», — сказали в пресс-службе факультета фундаментальной медицины, цитирует РИА Новости.

Администрация факультета не заметила демонстрации Гулько своих политических убеждений в стенах МГУ. Они добавили, что молодой человек учился платно как иностранный гражданин.

Жалобы студентов

В общей сложности Гулько провел в заключении 42 дня, хотя ему назначили 46 дней ареста. Он считает, что в его отношении возбудили уголовное дело из-за жалобы 23-летнего однокурсника.

«Скриншоты [соцсетей] на меня собирал однокурсник. Он агитировал студентов первого курса пойти и написать на меня донос. Насколько мне известно от одного из них — в полицию. Точнее сказать не могу. Если бы не донос, я бы доучился. Не знаю, почему со мной так поступили. Видимо, своя жизнь им неинтересна», — сказал Гулько в беседе с MSK1.ru.

В конце апреля глава «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина подтвердила в своем Telegram-канале, что студенты МГУ обратились к ней с просьбой изучить публикации Гулько в соцсетях. К посту она приложила скриншоты, на которых видно, что Гулько периодически выкладывал ссылки и реквизиты для сбора средств на помощь ВСУ. Также он писал, что каждый день думает «уехать и защищать родину». Сотрудники «Лиги безопасного интернета» передали все материалы в МВД.