На актера Панина выписали ордер на арест. В чем его обвиняют Гагаринский суд заочно арестовал актера Алексея Панина за призывы к терроризму

Суд вынес постановление о заочном аресте актера Панина, обвиняемого по статье о публичных призывах к терроризму. Срок в два месяца будет отсчитываться с момента задержания артиста на территории России либо его депортации или экстрадиции. Ранее Панина объявили в розыск в РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал Алексея Панина. «Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы избран заочный арест… сроком на 2 месяца с момента его экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента его фактического задержания на территории РФ», — сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

В мае 2023 года в отношении Панина возбудили уголовное дело за призывы в интернете к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и нарушению территориальной целостности России (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ). Максимальное наказание по этим статьям — до семи лет лишения свободы.

Тогда же МВД России объявило Панина в розыск. В карточке с его данными и фотографией в базе розыска ведомства было указано, что актер «разыскивается по статье УК».

В августе прокуратура Москвы объявила, что проверяет Панина на наличие оснований для привлечения его к уголовной ответственности по ряду статей, в том числе за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма через СМИ либо электронные или информационно-телекоммуникационные сети.

Его также планировали проверить по статье о дискредитации ВС РФ и за «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей».

Не иноагент

Ряд СМИ называет Панина «иноагентом», однако, несмотря на уголовное преследование по вышеперечисленным статьям, Минюст так и не внес артиста в соответствующий реестр.

Панин снова оказался в центре внимания после интервью Ксении Собчак, в котором он четко обозначил свою политическую позицию. После выхода передачи в эфир «Лига безопасного интернета» потребовала проверить актера и телеведущую на предмет оправдания терроризма.

С 2020 года актер проживал в Испании.

Жизнь в США

Осенью Панин опубликовал на своей страничке в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свою фотографию с американским паспортом в руке. Снимок сделан на фоне украинского флага.

«Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США. И американский паспорт в кармане», — подписал фото актер.

В комментариях под постом часть пользователей усомнилась в том, что Панин получил американское гражданство. «Он специально это пишет — выводит людей на эмоции и хочет реакции. Надо охваты поднимать», — говорилось в одном из постов.

Так или иначе недавно Панин вместе со своей дочерью действительно переехал из Испании в США, в Сан-Франциско. Затем актер планирует перебраться в Лос-Анджелес.