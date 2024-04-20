«Обстановка изменилась». Российские силы покинут границу Армении с Азербайджаном

Российские пограничники покинут Тавушскую область Армении, где они находились с лета 2021 года, после делимитации и демаркации границ с Азербайджаном, заявил Никол Пашинян. По его словам, обстановка существенно изменилась, и теперь это не фронтовая линия, а «просто граница». В ООН приветствовали договоренности Еревана и Баку, а в самой Армении их называют «односторонней уступкой».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские пограничники будут выведены из Тавушской области страны на границе с Азербайджаном. Силы РФ должны покинуть регион сразу после того, как будет проведена делимитация и демаркация границ с Азербайджаном.

«Российские посты появились в одной ситуации, а то, что происходит сейчас, — существенное изменение обстановки, и это существенное изменение должно оказать влияние по всем направлениям», — сказал Пашинян журналистам.

Армянский премьер добавил, что у его страны теперь «нет передовой, а есть граница». «Граница — признак мира. А это значит, что, взаимодействуя друг с другом, пограничники Армении и Азербайджана будут способны самостоятельно осуществлять охрану границы», — пояснил он.

Пашинян подчеркнул также, что считает договоренности с Баку по делимитации границы «достижением и для Еревана».

«Это, конечно, достижение и для Азербайджана. Но я хочу подчеркнуть, что это существенное достижение и для Армении. По сути Армения и Азербайджан уже двусторонней подписью подтвердили взаимное признание территориальной целостности друг друга», — сказал он.

По словам премьера, это событие станет «краеугольным камнем» для следующего этапа суверенитета, независимости и развития Армении. Он также выразил мнение, что «больших тем» для обсуждения вопроса о пребывании российских сил в Тавушской области нет.

Посты российских пограничников существуют в Тавушской области с лета 2021 года и появились там по просьбе самого главы правительства страны. Российские силы дислоцированы в районе села Воскепар, где теперь будет проходить демаркированная граница между Арменией и Азербайджаном.

19 апреля Ереван сообщил о согласовании с Баку отдельных отрезков границы: они пройдут между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан). Отмечалось, что границы будут приведены «в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада».

Окончательный протокол о демаркации границ Армения и Азербайджан должны подписать до середины мая.

«Односторонняя уступка»

Бывший советник Пашиняна Арсен Харатян назвал новые договоренности с Баку «односторонней уступкой» со стороны Еревана. По его мнению, армянский лидер просто «сдает территорию стратегического значения», но при этом не получает никаких гарантий безопасности.

«Уступка — односторонняя, нет ни слова о территориях, оккупированных Азербайджаном после 2020 года на участках Джермука, Неркин Ханда, Сев Лича и т.д.. Единственным объяснением этой односторонней уступки Армении является «аргумент» предотвращения возможной агрессии Азербайджана, что должно и может быть сделано дипломатическим путем», — считает Харатян.

Не одобрили решение властей и жители сел Воскепар и Баганис: они заблокировали трассу, протестуя против сдачи территорий Азербайджану и требуя встречи с Пашиняном. Они настаивают, что их безопасность не будет гарантирована, так как военные посты азербайджанских сил теперь будут расположены очень близко. Протестующие также перекрыли участок межгосударственной дороги Армения — Грузия.

Реакция ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал договоренности, достигнутые на переговорах Баку и Еревана, и призвал стороны продолжить процесс делимитации и демаркации границы.

По заявлению официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, Гутерриш «внимательно следит за процессом нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном».

»[Генсек ] призывает стороны продолжить делимитацию и демаркацию оставшихся участков границы, решить все нерешенные двусторонние вопросы для достижения полной нормализации отношений», — подчеркнул представитель генсекретаря ООН.