«Отсидела эта нелюдь меньше полугода»: убийцу Веры Пехтелевой освободили от компенсаций семье

Владислав Канюс жестоко убил свою бывшую девушку Веру Пехтелеву и был помилован благодаря участию в спецоперации. Отец девушки сообщил, что при амнистии преступника освободили от уплаты 6,7 млн рублей родственникам погибшей и государству, а также сняли с него судимость. Канюс вышел на свободу, не пробыв в колонии и полугода, хотя должен был провести там 17 лет. В Кремле заявили, что практика помилования для всех одна и не зависит от резонансности дела.

Отец Веры Пехтелевой, с которой жестоко расправился Владислав Канюс, сообщил, что убийцу его дочери не только амнистировали, но и освободили от выплаты компенсации в размере 6,7 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал газеты «Собеседник».

«Приговор обязал его выплатить в качестве компенсации морального вреда 4 млн рублей потерпевшим — по 1,5 млн родителям, 1 млн — ее дяде, а еще 200 тысяч рублей государству за адвокатов по назначению. Указ президента избавил его и от этих обязательств, о чем нам уже доложили судебные приставы», — добавил отец убитой девушки.

По словам мужчины, Канюсу вынесли приговор в июле 2022 года, в ноябре того же года он вступил в законную силу, а в апреле 2023 преступника помиловали.

«... получается, отбывала эта нелюдь наказание в колонии строгого режима меньше полугода. По решению суда нас, родителей, обязаны были письменно извещать о прибытии его в исправительное учреждение, однако этого не делали. Мы сами узнали, что в конце концов он оказался в Ростове-на-Дону, откуда уже убыл на СВО», — рассказал отец Веры.

«Это не соответствует законодательству»

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что помилование и освобождение от компенсации — совершенно разные вещи.

«Они [помилованные] точно не освобождены ни от какого финансового обременения. Более того, именно в таком свободном порядке родственники имеют право требовать, чтобы федеральная служба судебных приставов, если у таких людей есть карты или счета, их арестовывала, деньги переводила потерпевшим. <...> Может быть, им на какой-то стадии кто-то это говорит или они почему-то в это верят, но, повторюсь, это не соответствует законодательству современному. И, несмотря на то, что с них снимается судимость, обременение в виде административного надзора после освобождения и так далее, однако материальная сторона остается», — добавила Меркачева.

Канюса помиловали из-за СВО

Еще в мае этого года семье Пехтелевых прислали фотографию, на которой убийца их дочери в военной форме держит в руках оружие. Они заподозрили, что Канюса помиловали и отправили воевать. Они пытались выяснить, где находится заключенный, но, по словам матери девушки, им ничего вразумительного не говорили.

Осенью семья Пехтелевых увидела очередную фотографию Канюса: на ней он вместе с сослуживцами жарил шашлыки.

Мать Веры в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости» рассказала, что в ноябре этого года она получила документ от прокуратуры. В нем сказано, что убийцу ее дочери помиловали еще 27 апреля 2023 года. Кроме этого, с него сняли судимость. Согласно данным, которые передала ФСИН семье, Канюс находился в колонии Ростовской области. Однако новый документ говорит, что он там никогда не был.

«Мой ребенок, извините, гниет в земле. Я лишена жизни. Это плевок в мой адрес, в адрес тех матерей, у которых [детей] точно так же жестоко убили. Нас очень много по всей стране, мы не знаем, что делать. Наш-то товарищ еще, может, и воюет, а у некоторых матерей убийцы уже на свободе, и они видят их. Как с этим жить?» — сказала Оксана Пехтелева.

Журналисты, узнав о возможном включении преступника в состав ЧВК «Вагнер», стали просматривать его соцсети. Они увидели, что молодой человек достаточно часто там появляется. Журналисты попытались поговорить с ним, на что он ответил: «Информация платная».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал освобождение Канюса. По его словам, для помилования существует два пути. В первом случае осужденный сначала должен признать свою вину, после чего комиссии разного уровня, в том числе федерального, принимают решение по делу, затем документы передают президенту.

«Есть второй путь, это когда они — осужденные, в том числе и по тяжким статьям, — искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами», — сказал Песков.

На вопрос журналистов, стоит ли исключать резонансных преступников из процедуры помилования, Песков ответил:

«Существует определенная практика, которая реализуется, исключений нет. Точнее есть, но они не касаются резонансности того или иного дела».

Семья Веры в шоке

Оксана Пехтелева в беседе с «Газетой.Ru» сказала, что шокирована происходящим.

«Все, что уже можно было пройти, мы прошли. Верховный суд состоялся. Нашу жалобу аппарат президента рассмотрел. В Минобороны Российской Федерации нас отфутболили. Следственный комитет, все правоохранительные органы, исполнительные и судебные власти нам отписали, что сейчас это все находится в юрисдикции Минобороны. Естественно, нам дали понять, что с Минобороны мы бодаться не будем», — подчеркнула Пехтелева.

Пехтелева считает, что «человек, который жестоко убил однажды и которому все сошло с рук, будет убивать дальше».

Как Канюс убил Веру Пехтелеву

Вера Пехтелева родилась в Киселевске Кемеровской области в 1997 году. Она занималась музыкой, хорошо училась, смогла поступить в КузГТУ в Кемерово на факультет экономической безопасности.

Девушка познакомилась с Канюсом в родном городе. Ее родители знали его семью, они считали ее неблагополучной. Молодой человек не учился и не работал. Знакомые пары считают, что он жил за счет Веры. Когда девушка поступила в университет, Канюс переехал в Кемерово. Они вместе поселились в общежитии.

Осенью 2019 года отношения в паре испортились, и Вера съехала от молодого человека. Канюс связался в девушкой и попросил ее приехать, чтобы забрать оставленные вещи. Вера пришла в общежитие 13 января 2020 года. Канюс закрыл дверь и начал избивать ее.

Рано утром 14 января соседи столпились у двери на седьмом этаже: оттуда раздавались женские крики и мольбы о помощи. Жильцы общежития слышали, как девушка пыталась открыть дверь, но ее оттащили. По словам соседей, крики продолжались около 3,5 часа. Все это время они звонили в полицию, но никто не приехал. Когда соседи все же сумели ломом открыть дверь, они увидели тело девушки, она уже была мертва.

Канюс своей вины не признал. Он утверждает, что они с Верой вместе собирали вещи, так как он тоже планировал съезжать из общежития. Согласно его показаниям, они вместе выпили около шести литров пива, 0,7 литра ликера и пол-литра водки. Около 5 утра он предложил ей снова сойтись. По словам Канюса, он знал, что Вера уже общается с другим молодым человеком, о чем он ей рассказал. Якобы девушке это не понравилось, она начала его оскорблять, не менее пяти раз ударила ногой в область паха и не менее восьми раз ладонью по лицу. Канюс разозлился и напал на Веру.

Суд признал, что молодой человек ударил свою бывшую возлюбленную не менее 56 раз (по другим данным, не менее 100 раз), он сломал ей нос, изнасиловал и задушил шнуром от утюга. На теле девушки не осталось живого места, около половины ударов пришлось на лицо. Канюс избивал Веру не только руками, но и посторонними предметами. Более того, он взял нож и нанес два ранения, а потом сходил за другим ножом и ударил еще пять раз. При этом Канюс утверждает, что не собирался убивать.

Согласно показаниям его брата, за день до совершения преступления Канюс признался родственнику, что хочет убить Веру.

Экспертиза постановила, что девушка умерла не только от удушения, но и от совокупности полученных травм.

Полицейские не приехали спасать Веру

В ту ночь дежурили майор Балашов и капитан Тарицын. Они не нашли наряд, чтобы отправить на место преступления. В 05:10, когда Вера была еще жива, полицейские отправились на «мирный труп» — обнаружили мертвого пожилого мужчину.

Дежурные оправдывались тем, что у группы немедленного реагирования закончился бензин. При этом в одном из диалогов, которые были записаны на камеры видеонаблюдения, они утверждают, что на срочный вызов смогли бы выехать.

Группа приехала только тогда, когда соседи позвонили и сказали, что обнаружили труп.

Наказание для убийцы и сотрудников полиции

Изначально следователи возбудили дело по самой легкой статье из возможных — «Убийство», хотя преступник удерживал свою жертву, надругался и изувечил. Отец Веры случайно узнал об этом. Семья девушки приложила все усилия, чтобы статью переквалифицировали. В итоге Канюса судили за изнасилование (статья 131 УК РФ), незаконное лишение человека свободы (статья 127 УК РФ) и убийство с особой жестокостью (статья 105 УК РФ). Его приговорили к 17 годам лишения свободы.

На скамье подсудимых оказались и сотрудники правоохранительных органов: полицейские Михаил Балашов и Дмитрий Тарицын, а также диспетчеры Мария Дунаева, Анна Пономарева и Кристина Юдинцева. В их отношении было возбуждено уголовное дело за халатность, повлекшую по неосторожности смерть человека. Их всех сразу же отстранили от работы в органах.

Диспетчерам дали условные сроки: Юдинцевой и Дунаевой год и шесть месяцев, Пономаревой два года. Полицейские также получили условные сроки — два года.