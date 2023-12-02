От Рима и США до Древней Руси: где было самое жестокое рабство? Международный день борьбы за отмену рабства отмечается сегодня

Современное человечество безоговорочно осуждает невольный труд, и 2 декабря отмечается Международный день борьбы за отмену рабства. Тем не менее, такая форма зависимости существовала во многих культурах на протяжении всей истории. Парадоксальным образом, именно в развитых странах, вроде Римской империи и США, положение рабов было наиболее тяжелым, а невольники «дикарей»-ацтеков жили почти нормальной жизнью. О том, насколько разным, но всегда несправедливым, бывало рабство — в материале «Газеты.Ru».

Говорящий скот

Жестокость невозможно измерить объективно, а в истории человечества есть крупные лакуны, не покрытые письменными источниками. Если брать лишь хорошо изученные случаи, то самым жестоким рабством можно считать римское и американское. Из рассмотрения исключены невольники без официального статуса раба, вроде спартанских илотов, узников советских или немецких концлагерей, а так же недобровольные рабочие в арабских странах или на азиатских заводах западных корпораций.

Качество жизни римских рабов в эпоху поздней республики и ранней империи зависело от того, на каких работах они использовались. Некоторые невольники были сапожниками, ткачами, торговцами, граверами и даже ювелирами и архитекторами. Жизнь таких рабов ценилась, им могли полагаться «больничные» и отпуска, они жили в относительном достатке, а отношение к ним было человеческим. Так, сохранилась эпитафия 12-летнему рабу, который из-за смерти не закончил обучение и не смог стать талантливым ювелиром. По своему статусу квалифицированные рабы приближались к свободным людями, а бедняков могли и превосходить.

Совсем иной была жизнь сельскохозяйственных рабов на крупной коммерческой вилле. По римскому праву они приравнивались к животным, которых надлежит содержать в стадах.

close 100% Раб приводит в движение жернова наравне с лошадью Marie-Lan Nguyen/Wikimedia Commons

Мыслитель Катон советовал владельцам ферм обращаться со старыми и больными рабами так же, как с отработавшими свой срок волами. Другие авторы предлагали содержать невольников там, где живет скот, за которым они следят.

За неповиновение их заковывали в цепи и помещали в особый барак, после чего они становились servus vinctus. Такой работник считался никчемным, цена на него была намного ниже, а при Августе servus vinctus лишились шанса получить свободу при любых обстоятельствах.

Еще хуже работы на вилле было рабство на рудниках или в подвальных мастерских-эргастулах, куда раба могли продать (или перевести) за плохое поведение. Там их держали на цепи, причиняли им боль и заставляли работать до смерти, относясь как к расходному материалу.

Именно к неквалифицированным рабам в первую очередь применялись все известные римские наказания. Их бичевали за малейшую провинность, пытали каленым железом, могли изувечить любым способом, а в крайних случаях приговаривали к мучительной казни — распятию. Решение о наказании раба принимал его хозяин, и хотя бессмысленная жестокость осуждалась римским обществом, историкам известны множество рабовладельцев-садистов.

Самым известным примером считается Ведий Поллион, приказавший бросить мальчика на съедение миногам за разбитую хрустальную вазу. Маленького слугу спасло лишь личное вмешательство императора Августа.

В схожих условиях жили чернокожие рабы на плантациях на юге США. Стандартнымми наказаниями для них были порка и заковывание в кандалы, а также в специальный неудобный стальной ошейник, в котором невозможно лечь. Чем больше была плантация и чем сильнее она ориентировалась на прибыль, тем, как правило, более жестокими были владельцы. Так, сбежавший раб Уильям Браун рассказывал, что невольники должны были собирать 80 фунтов (36 кг) хлопка в день, и за каждый недостающий фунт полагался один удар бичом. Порка полагалась и за недостаточное уважение к белым людям, например, за дерзкий взгляд. Уголовная ответственность за убийство раба наступала только в случаях, когда смерть причиняли осознанно и без причины.

close 100% Рабы в карательном ошейнике Library of Congress/Wikimedia Commons

При подавлении бунта разрешалась любая жестокость. Чернокожего могли изувечить, вплоть до кастрации и отрезания ушей, забить на дыбе комбинацией ударов кнута и ножа, затравить собаками или отстрелить часть тела. Сбежавший из рабства Луис Кейн рассказывал, как за попытку побега одного его товарища клеймили, заковали в колодку и повесили на шею колокольчик. Месяцы, проведенные в колодке, сломили волю раба, и он стал «хорошим негром» (как выразился сам рассказчик).

close 100% Последствия бичевания Mathew Benjamin Brady/Wikimedia Commons

В маленьких же хозяйствах к рабам зачастую относились более гуманно, они выступали в роли недобровольных помощников, а не рабочего скота.

Подневольный человек

Куда легче жилось рабам там, где они не служили «машинами» для получения прибыли в развитой экономике. В классических Афинах за рабов в суде могли выступать только хозяева, а при провинности их вместо штрафа приговаривали к плети: по курсу один удар за одну драхму. За жестокое обращение с рабами любой гражданин мог подать на хозяина в суд, а за бессудное убийство раба по законам Дракона (кодекс законов, введенный в Афинах в конце VII века до н.э.) полагалась смерть.

Беспокоило государство в этом случае не столько страдание рабов, сколько разложение общества из-за произвола и жестокости: не мог человек, убивающий рабов ради удовольствия, быть добродетельным гражданином в остальном. Закон не давал даже ударить незнакомого раба на улице, поскольку невольников легко можно было спутать со свободными гражданами.

Большинство рабов принадлежали домохозяйствам, в которых существовал обычай после покупки приветствовать их орехами и фруктами. В отличие от Рима, в Греции не были распространены крупные хозяйства, ориентированные на рынок (латифундии), и раб в хозяйстве выполнял ту же работу, которую в ином случае делали бы свободные. За неповиновение рабов так же могли наказывать кнутом, но в письменных источниках нет упоминаний об особо жестоких казнях и истязаниях, подобных римским. Аристотель призывал относиться к рабам как к детям: не только приказывать им, но и объяснять смысл работы. В целом, многие греческие философы считали рабство несправедливым, но не могли себе представить общество без него.

close 100% Рабы прислуживают на пиру Wikimedia Commons

И если римляне (как и американцы) непрерывно опасались восстания рабов, то греческие рабы во время войны служили денщиками у гоплитов (тяжеловооруженных пеших воинов) и принимали участие в Марафонской битве. Перед сражением при Саламине, где были разгромлен флот Ксеркса, было издано постановление, согласно которому в бою граждане должны были «спасти себя, своих женщин, детей и рабов».

Похожими правами обладали рабы в Древней Руси — холопы (их не следует путать с крепостными позднейших эпох). Холопами становились пленники. Например, в 1169 году новгородцы захватили так много пленных суздальцев, что распродавали их по 2 ногаты за штуку, то есть дешевле, чем коз. Также холопами становились за преступления, за долги или из-за самопродажи. Работали невольники в домашних и приусадебных хозяйствах знати, а также занимались ремеслами. Холопа можно было продать или купить, но им разрешалось владеть имуществом и брать ссуды, а убийство допускалось лишь за преступления по решению суда.

Схожую жизнь с афинскими и русскими вели рабы викингов. Скандинавы активно занимались работорговлей, и это было одним из мотивов для совершения набегов. Основная масса пленников отправлялась на экспорт на юг, в исламкие страны, но многие применялись для работы в самой Скандинавии. Их именовали трэллами. Трэллы формально были разновидностью движимого имущества вроде домашнего скота и не могли распоряжаться своей жизнью. Им поручали утомительные домашние дела вроде стирки одежды, уборки, взбивания масла, а также работу в поле. Трэлл мог в свободное время производить что-то для себя и продавать это. Иногда накопленные деньги позволяли человеку выкупить себя и стать лейсингом – вольнотпущенником. На свободу также отпускали трэллов, убивших в бою противника при нашествии других племен.

Нельзя сказать, что скандинавское рабство не было жестоким: наказание трэллов всегда оставалось на усмотрение хозяина, а нравы у викингов были суровые. Известно, что красивых женщин-трэллов регулярно насиловали. Однако как и в древних Афинах или на Руси, у скандинавов не было финансовой мотивации заставлять человека работать до смерти, которая возникает на крупных плантациях.

Временно несвободный

Наименее жестокой формой рабства можно считать принятое у древних ацтеков. Ацтекские рабы играли важную роль в хозяйстве и поступали из трех источников: военнопленные, преступники и должники. Во всех трех случаях статус раба был исключительно личным и не наследовался, дети всегда рождались свободными, а свободу можно было выкупить за накопленное имущество. Также люди могли продать в рабство самих себя или своих детей.

Рабы носили особую одежду, «куэйтль». Она представляла собой юбку, которая оборачивалась вокруг бедер, один конец перекрывал другой и скреплялся ремнем, похожим на пояс. Обычно после смерти владельца самых достойных рабов особождали, а остальные передавались по наследству. Если раб регулярно ленился и бунтовал, его заставляли носить особый ошейник с торчащей палкой в качестве наказания.

close 100% Раб в деревянном ошейнике Wikimedia Commons

Ацтекские рабы могли выполнять любые виды работ, но большинство было слугами в домах знати. Многих отправляли работать гребцами или чернорабочими на плантации какао. Помимо подневольного труда, в остальном рабы были свободны, могли вступать в брак и владеть имуществом, в том числе другими рабами. Существовала так же традиция освобождения из рабства: при попытке продать человека против его воли он мог сбежать с рынка, преднамеренно наступить в экскременты и добежать до дворца правителя. В этом случае над ним проводили ритуал очищения, выдавали новую одежду и делали свободным.

Существенно омрачала жизнь ацтекских рабов лишь возможность быть принесенным в жертву богам. Кроме того, при смерти знатного человека с ним кремировали 40 рабов, чтобы они помогали ему в загробном мире.

Можно сказать, что именно развитая экономика и товарно-денежные отношения, как в Риме, ухудшали положение рабов, поскольку они превращались в источник дохода, который нужно эксплуатировать как можно интенсивнее.