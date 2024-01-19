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СК требует арестовать главу узбекского землячества, который оскорбил участников СВО

СК просит ареста главы узбекского землячества Баратова за возбуждение ненависти

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Усман Баратов/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следственный комитет (СК) России требует арестовать президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова, который разместил скандальный пост об участниках СВО. Об этом заявили в Замоскворецком районном суде Москвы, передает ТАСС.

«В суд поступило ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Баратова У. А., оно будет рассмотрено в пятницу, 19 января», — сказали в суде.

18 января на главу узбекской диаспоры «Ватандош» Усмана Баратова завели уголовное дело за возбуждение ненависти или вражды.

Согласно материалам следствия, в декабре прошлого года Баратов разместил на своей личной странице в соцсети публикацию, унижающую достоинство группы лиц, в том числе участников спецоперации. На странице Баратова в «Одноклассниках» нашли пост с цитатами президента России Владимира Путина и председателя Госдумы Вячеслава Володина о ценах на яйца и картинкой, на которой участники спецоперации сравниваются с петухами. На пост Баратова обратили внимание российские военкоры. Сам Баратов заявил, что его взломали.

Глава узбекской диаспоры Москвы, юрист, Бахром Исмаилов заявил, что Баратов должен публично извиниться и «ответить по закону» за свои посты и высказывания.

Ранее депутат Госдумы Петр Толстой назвал диаспоры и землячества легализованной мафией.

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