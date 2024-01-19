СК требует арестовать главу узбекского землячества, который оскорбил участников СВО

Следственный комитет (СК) России требует арестовать президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова, который разместил скандальный пост об участниках СВО. Об этом заявили в Замоскворецком районном суде Москвы, передает ТАСС.

«В суд поступило ходатайство СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Баратова У. А., оно будет рассмотрено в пятницу, 19 января», — сказали в суде.

18 января на главу узбекской диаспоры «Ватандош» Усмана Баратова завели уголовное дело за возбуждение ненависти или вражды.

Согласно материалам следствия, в декабре прошлого года Баратов разместил на своей личной странице в соцсети публикацию, унижающую достоинство группы лиц, в том числе участников спецоперации. На странице Баратова в «Одноклассниках» нашли пост с цитатами президента России Владимира Путина и председателя Госдумы Вячеслава Володина о ценах на яйца и картинкой, на которой участники спецоперации сравниваются с петухами. На пост Баратова обратили внимание российские военкоры. Сам Баратов заявил, что его взломали.

Глава узбекской диаспоры Москвы, юрист, Бахром Исмаилов заявил, что Баратов должен публично извиниться и «ответить по закону» за свои посты и высказывания.

Ранее депутат Госдумы Петр Толстой назвал диаспоры и землячества легализованной мафией.