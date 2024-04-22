«Не хотел, так получилось». Фигурантов дела об убийстве в Люблино отправили в СИЗО Суд арестовал Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича после неправильной парковки

Суд арестовал троих фигурантов дела об убийстве москвича Кирилла Ковалева в Люблино. Под стражу заключили Шахина Аббасова, его дядю Бахтияра Аббасова и Нахида Гусейнова. Всего по делу об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений, проходят шестеро человек. Среди них отец Аббасова, который, по данным следствия, пытался «замять» ситуацию. Мать Кирилова заявила «Газете.Ru», что не намерена присутствовать на судебном заседании, извинений от убийц ее сына не ждет и будет «добиваться максимально сурового наказания».

Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 18 июня обвиняемого в убийстве москвича Кирилла Ковалева 21-летнего гражданина Азербайджана Шахина Аббасова. Об этом сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.

По версии следствия, конфликт между Аббасовым и Ковалевым произошел из-за замечания последнего о неправильной парковке. Молодые люди вступили в словесную перепалку. После этого Аббасов позвонил родственникам и рассказал им о конфликте. На место прибыли другие соучастники преступления, среди которых был брат Аббасова. Они решили убить Ковалева.

«Аббасов Шахин Н.О. и Аббасов Шахрат Н.О. нанесли множественные удары в область жизненно важных органов, при этом Аббасов Шахин Н.О. использовал заранее приготовленный нож и нанес Ковалеву несколько ударов, в тот же период Аббасов Шахрат Н.О. продолжал наносить удары потерпевшему», — говорится в публикации.

После этого молодые люди скрылись с места преступления на заранее подготовленных родственниками автомобилях. Одну из машин — «Ладу 2107» — преступникам предоставил Нахид Гусейнов, сам он находился за рулем. Гусейнова арестовали на два месяца как соучастника. Под арест также отправили дядю Аббасова — Бахтияра.

Всего по делу проходят шестеро человек, среди них родственники и друзья Шахина Аббасова. Дело расследуется по статье «Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений», максимальное наказание по которой предусматривает пожизненное лишение свободы.

Аббасов не признал вину

Как передает РИА Новости, адвокат Шахина Аббасова на суде сообщил, что его подзащитный признает вину только частично. Поэтому он не согласен с мерой пресечения в виде ареста и просит отправить его под домашний арест.

«Я очень сожалею, я не хотел, не желал этого, но так получилось… Я виноват сам, другие родственники не знали об этом», — заявил обвиняемый через переводчика.

Кроме этого, стало известно, что, скрываясь с места убийства, Шахин Аббасов и его соучастники совершили и другие преступления. Об этом на заседании суда заявила следователь по делу.

«Как пояснил в ходе допроса один из обвиняемых, они, двигаясь из Москвы в Ростовскую область, совершали и иные преступления, им будет дана правовая оценка», — сказала представитель обвинения.

Роль отца Аббасова в убийстве Ковалева

Помимо непосредственных участников убийства, правоохранители также задержали дядю и отца Шахина Аббасова. Последний, как пояснила на суде следователь, пытался замять дело с помощью родственников. Кроме того, он также давал сыну указания, как нужно скрываться.

При этом адвокат Аббасова, наоборот, утверждает, что родственники молодого человека хотели сдать его полиции.

«Они (родственники. — «Газета.Ru») звонили в полицию, когда узнали, что погиб [потерпевший], звонили, чтобы сдать его (Шахина Аббасова. — «Газета.Ru») в полицию, слезы матери сыграли свою роль. Они утром должны были пойти сдаваться в ближайший отдел полиции, но получилось так, что сбежали», — объяснил защитник.

Следователь назвала эту информацию голословной, так как никаких карточек вызова в качестве доказательств защита не предоставила.

«Смотреть на недолюдей нет желания»

Мать Кирилла Ковалева рассказала «Газете.Ru», что она сама и другие родственники погибшего на заседании суда не присутствовали.

«На суде не были, смотреть на этих недолюдей нет никакого желания. Извинения нам не нужны», — заявила женщина.

Она предположила, что родственники обвиняемого могут связаться с ними, чтобы урегулировать конфликт. Однако, по ее словам, это никак не повлияет на ее решение «добиваться максимально сурового наказания».

«Предполагаем, что такие попытки могут быть после окончания слушаний на всех преступников. Мы на связи со всеми возможными органами, все звонки записываются, будем передавать в компетентные органы <…> Нам от этих гадов ничего не нужно», — заключила женщина.

При этом, как сообщает РИА Новости, родственники Кирилла Ковалева уже обратились к правоохранителям. Причиной стали угрозы со стороны семьи Шахина Аббасова.