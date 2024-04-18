«Хотел сделать предложение через две недели». Москвича зарезали у дома его девушки, убийца сбежал Напавший на москвича мигрант Аббасов оставил в салоне автомобиля пистолет и нож

В Москве гражданин Азербайджана убил 25-летнего Кирилла Ковалева. По данным СК, конфликт произошел из-за замечания по поводу парковки авто на тротуаре. Брат Кирилла Евгений сказал «Газете.Ru», что причина в другом — Ковалев пытался разнять конфликт между девушкой и «какими-то приезжими». Молодого человека избили и ударили ножом в живот, преступник уехал на машине вместе с друзьями. Пострадавший от полученных травм умер в больнице. Подозреваемый в убийстве — 21-летний Шахин Аббасов — до сих пор скрывается от полиции.

В московском районе Люблино водитель зарезал мужчину, который сделал ему замечание за неправильную парковку. По данным СК, нападавшим был гражданин одной из стран СНГ, который находится в России нелегально.

Инцидент произошел 17 апреля вечером на улице Краснодарской. По данным следствия, один из участников конфликта припарковал свою Toyota Camry у подъезда жилого дома.

«Это вызвало недовольство местного жителя, который сделал автовладельцу замечание. В ответ на это мужчина нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по туловищу, а также удар ножом в область живота, после чего скрылся с места происшествия», — сообщают в СК РФ.

В сеть попали видео конфликта и его последствий. На записи (ее публикует Shot) видно, что жертва — 24-летний Кирилл Ковалев — лежит на асфальте, над ним плачет девушка.

«Скорую! Пожалуйста! Зачем?! Зачем?!» — кричит она. От полученных ранений мужчина умер в больнице.

На другой записи, опубликованной Shot, видно, как предполагаемый убийца — 21-летний Шахин Аббасов — ходит, хватаясь за голову.

«Вместе с братом и знакомым они ходили кругами у подъезда, но после того, как девушка Кирилла начала кричать «вызовите скорую», Шахин с компанией, кажется, поняли, что произошло. В какой-то момент Шахин хотел сесть в машину к брату и сбежать с места, но поначалу оставался рядом с телом своей жертвы. Затем все же скрылся», — описывает происходящее Shot. Преступник уехал на черной BMW, бросив свою Camry у подъезда.

Telegram-канал со ссылкой на очевидцев сообщает, что во время ссоры Аббасов обещал «устроить проблемы» и называл себя «вором в законе».

Брат Кирилла Евгений рассказал «Газете.Ru», что конфликт вспыхнул не из-за того, что Аббасов припарковал авто у подъезда:

«Кирилл подвез свою девушку, которой собирался делать предложение через две недели, к подъезду ее дома. Он увидел конфликт между какими-то [приезжими] и девушкой и попытался их разнять. Его ударили ножом, насколько мне известно, и он впоследствии скончался в реанимации».

Информацию о том, что конфликт произошел из-за неправильной парковки, брат Кирилла назвал ложью: «Он пытался разнять конфликт между девушкой и каким-то [чертом], который потом впоследствии позвал своего брата или друга, который нанес поражающий удар».

Машина брошена, убийца в бегах

По данным Shot, в Москве объявлен план «Перехват». BMW, на котором скрылись предполагаемые преступники, нашли на улице Новороссийской в Москве, в двух километрах от места убийства. В машине обнаружили пистолет Макарова и нож (складной, на рукояти — волк), которым, предположительно, убили Кирилла Ковалева.

«Бэху пригнали из Закавказья в 2022 году, на ней висит 60 штрафов — на 77 тыс. рублей. В основном это превышение скорости. Также 5 тыс. начислили за неправильную парковку», — информирует Shot.

По данным РИА Новости, преступник несколько раз менял машины, чтобы скрыться. СК сообщил о задержании отца и друга подозреваемого в убийстве.

Следователи также ищут других людей из его окружения, фото подозреваемого загрузили в систему распознавания лиц. Правоохранители выясняют, законно ли мужчина и его семья находились на территории Московского региона, а также «законность получения ими гражданства Российской Федерации».

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования. Решение о возбуждении уголовного дела и привлечении фигуранта к уголовной ответственности находится на контроле прокуратуры.

Мать погибшего рассказала Shot, что Кирилл был воспитанным, всегда стоял за правду, занимался велоспортом и участвовал в соревнованиях.

«Я бы лично по кусочкам разрезала этих людей, которые это совершили», — сказала мать погибшего.