Стихийный мемориал на Краснодарской улице, где 17 апреля в результате драки из-за парковочного места погиб мужчина

Больше 70 млн наличкой и бизнес на Wildberries: что известно об убийцах москвича в Люблино Подозреваемого в убийстве мотоциклиста из Москвы задержали в Ростовской области

В Ростовской области задержали 21-летнего Шахина Аббасова — подозреваемого в убийстве москвича Кирилла Ковалева. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. В его квартире нашли 44 млн рублей и $300 тыс. наличными. По делу задержаны трое человек — это отец, дядя и знакомый убийцы. По данным Shot, семья Аббасовых занимается бизнесом — торгует обувью на Wildberries.

В Ростовской области задержали 21-летнего гражданина Азербайджана Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве москвича Кирилла Ковалева из-за замечания о парковке, сообщает СК. Он успел проехать около 900 км, прежде чем его поймали. Вместе с ним задержали двоих его соучастников. В ближайшее время им всем изберут меру пресечения.

Во время обысков в его квартире нашли 44 млн рублей и $300 тыс. (чуть больше 28 млн рублей), сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета РФ.

«Следствием будет установлена их принадлежность, а также дана оценка законности получения и оборота», — добавили в ведомстве.

Ранее следователи осмотрели автомобили, на которых предполагаемые подозреваемые скрылись с места убийства. По данным РИА Новости, Аббасов сменил несколько машин, чтобы сбежать. В одном из автомобилей, как сообщили в СК, был обнаружен пневматический пистолет и нож.

Также стало известно, что правоохранители задержали по делу об убийстве троих человек — отца, дядю и знакомого подозреваемого. Со всеми проводят следственные действия. Аббасова-старшего, как передает телеканал «Звезда», привозили в квартиру на Краснодарской улице, где произошло убийство. После этого мужчину доставили в квартиру сына.

Самого Шахина Аббасова и его соучастников объявляли в федеральный розыск и искали почти два дня.

Что известно о семье Аббасовых?

По данным Telegram-канала Shot, семья Шахина Аббасова торговала обувью на Wildberries. Магазин на маркетплейсе принадлежит брату убийцы, на чьем автомобиле подозреваемые скрылись после преступления. Именно поэтому в салоне BMW обнаружили так много штрихкодов.

Как пишет Shot, за 11 месяцев его магазин продал более 14 тыс. пар обуви. Оборот бизнеса составил около 15 млн рублей.

Кроме того, как сообщает Telegram-канал, семья Аббасовых недавно взяла ипотеку на квартиру на Краснодарской улице — в том же доме, рядом с которым убили Кирилла Ковалева.

Отец братьев Аббасовых, по данным РИА Новости, получил российское гражданство благодаря фиктивному браку. Как сообщили СК, в ходе допроса мужчине потребовался переводчик.

Убийство мотоциклиста

По версии СК РФ, 17 апреля на улице Краснодарской в Москве возник конфликт между 21-летним Шахином Абассовым и 25-летним Кириллом Ковалевым (по данным некоторых СМИ, Ковалеву было 24 года). Последний подвозил домой свою девушку и заметил припаркованную на тротуаре машину. Ковалев сделал Аббассову замечание о парковке, после чего между ними завязалась драка. Аббасов сначала избил Ковалева руками и ногами, а после ударил ножом в область живота.

Какое-то время подозреваемый, по информации Shot, находился на месте преступления, однако когда девушка попросила вызвать Кириллу скорую — сел в машину к брату и скрылся.

Брат Кирилла Ковалева Евгений при этом заявил, что причиной конфликта между ним и Аббасовым стало вовсе не замечание о неправильной парковке:

«Он (Кирилл. — «Газета.Ru») пытался разнять конфликт между девушкой и каким-то [чертом], который потом впоследствии позвал своего брата или друга, который нанес поражающий удар», — рассказал «Газете.Ru» Евгений.