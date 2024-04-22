«Даже не успели отстегнуть ремни». В КЧР полицейских расстреляли в служебном УАЗе

Двое полицейских погибли, еще один пoлучил тяжелые ранения в результате нападения на нaряд патрульно-пoстовой службы в городе Карачаевске Карачаево-Черкесской республики. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России. Глава республики Рашид Темрезов заявил, что в КЧР введен план «Сирена».
По данным следствия, один неустановленный нападавший несколько раз выстрелил в полицейских, после чего похитил их табельное оружие и боеприпасы к нему. Как сообщил Telegram-канал Shot, нападение произошло, когда сотрудники полиции несли дежурство в районе Нижнего рынка Карачаевска, в момент расстрела они находились в служебном автомобиле.
«Они даже не успели отстегнуть ремни безопасности», — говорится в публикации канала. Эту информацию подтвердил каналу Readovka племянник одного из погибших.
При этом Shot сообщает о двух подозреваемых: по информации канала, отделения полиции получили ориентировки на 35-летнего Руслана Семенова и Марата Бытдаева. Предполагается, что они скрылись с места преступления на серебристой машине «Лада-Гранта» «в сторону гор».
Как пишет Telegram-канал Mash Gor, один из предполагаемых подозреваемых, 36-летний Руслан Семенов из поселка Правокубанский, ранее был судим за участие в банде боевиков. Его задержали в 2011 году. Mash также сообщает, что он хранил у себя взрывчатку, делал и продавал холодное оружие, а также «был членом радикальной группировки».
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям о посягaтельстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном нoшении и хранении оружия и бoеприпасов, а также хищения oружия и бoеприпасов.
«По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также установление местонахождения и задержание подозреваемого лица», — сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
«В десяточку попадал с 200 метров»: что известно о погибших
В результате нападения погибли заместитель командира мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции, лейтенант Мурат Калаханов и полицейский-водитель, сержант Роман Гущин, сообщило республиканское управление МВД, выразив соболезнования родственникам сотрудников.
По данным Shot, Калаханову — 36 лет, в МВД он работал с 2013 года. У мужчины остались жена и четырехлетняя дочь, в свободное от работы время полицейский занимался охотой, рыбалкой и ходил в горные походы. Племянник погибшего в беседе с РЕН ТВ описал его как трудолюбивого человека.
«Он был профессиональным снайпером, он очень точно и метко стрелял. Я с ним был на стрельбище, его рекорд — в десяточку попадал, более чем с 200 метров», — рассказал родственник полицейского.
Третий сотрудник с огнестрельными ранениями бедра и спины был доставлен в больницу, его прооперировали. Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильно тяжелое, сообщил ТАСС представитель минздрава республики. Глава КЧР Темрезов сообщил, что поручил министру здравоохранения региона держать ход лечения на личном контроле, и пообещал оказать всю необходимую помощь семьям погибших и раненого.