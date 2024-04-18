«Гнать с треском»: Кадыров потребовал уволить полицейских, задержавших главу МЧС Чечни в Дагестане Кадыров назвал провокацией задержание главы МЧС Чечни Цакаева на КПП в Дагестане

Рамзан Кадыров назвал «постыдной провокацией» жесткое задержание главы МЧС Чечни Алихана Цакаева на КПП в Дагестане. Он заявил, что министр «не совершал грубого нарушения», и потребовал «с треском выгнать» из органов полицейских, которые его задержали. Глава Дагестана Сергей Меликов в свою очередь сообщил, что КПП «не находится в ведении дагестанских служб», но выступил за «внимательный и детальный анализ» произошедшего.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал жесткое задержание главы чеченского МЧС, генерал-майора Алихана Цакаева на КПП в Дагестане провокацией и призвал уволить дагестанских полицейских.

«На границе Чеченской республики и республики Дагестан в эти дни была совершена постыдная провокация в отношении <...> Цакаева. Ряд лиц, личности которых уже нами установлены, попытались провести в грубейшей форме задержание <...> Все эти действия проводились без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения», — написал Кадыров.

Он отметил, что у Цакаева был выходной, поэтому он не взял форму и «служебные документы». Это привело к «целому спектаклю» на дагестанском КПП, продолжил Кадыров.

«Будь Цакаев в своей генеральской форме, сотрудники поста побоялись бы даже посмотреть в его сторону. Так и случилось позже.

Когда нападавшие выяснили, что дело имеют с генералом, имеющим ряд боевых заслуг и наград, то трусливо разбежались. Гнать надо их из структур с треском», — резюмировал глава Чечни.

Кадыров попросил руководство Дагестана принять «соответствующие меры» против сотрудников КПП. Он назвал соседнюю республику братской и напомнил, что чеченцы вместе с дагестанцами «боролись с террористами и бандитами».

«Но вот такие недостойные сотрудники никогда не станут товарищами ни вам, ни нам. Они только подведут и сами посрамятся в нужную минуту», — высказался Кадыров.

Отдельно он в двух абзацах перечислил заслуги Цакаева. По словам Кадырова, тот лично участвовал в спецоперациях против международных террористов и был ранен, помогал эвакуировать население из сектора Газа, а также был награжден орденом Кадырова, четырьмя орденами Мужества, медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отвагу».

Кремль со своей стороны отказался комментировать ситуацию.

«Нет, это не наш вопрос», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ответ Дагестана

Глава Дагестана Сергей Меликов ответил на призыв Кадырова к увольнению полицейских, заявив, что контрольно-пропускной пункт «не находится в ведении дагестанских служб правопорядка».

При этом он выступил за «самый внимательный и детальный анализ» произошедшего, подчеркнув, что инцидент «никак не отразится на братских и добрососедских отношениях» народов.

«Хотя инцидент произошел на федеральном контрольно-пропускном пункте, не находящемся в ведении дагестанских служб правопорядка, я все же не могу допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир наших сотрудников МВД», — написал глава республики в Telegram.

Он выразил надежду, что Кадыров не имел в виду дагестанских правоохранителей, говоря о «постыдной провокации», так как сотрудники полиции Дагестана, по словам Меликова, «по праву заслужили гордое звание блюстителей порядка».

Меликов также призвал всех участников процесса «перестать информационно подогревать ситуацию» и предоставить дело правоохранителям.

«Под нос тяни его!»: что случилось на КПП

Цакаева задержали 14 апреля на федеральном пункте пропуска «Герзель» в Новолакском районе Дагестана. Чиновник, по предварительным данным, мог быть сильно пьян. Он ехал по встречной полосе на черной машине марки GMC, требование остановиться проигнорировал и попытался сбить сотрудников ДПС.

Тогда полицейские выкинули на дорогу противоавтомобильное заграждение «еж» и затормозили авто. После этого генерал-майора усилиями нескольких человек вытащили из салона и уложили на асфальт. Последнее попало на видео.

«Аккуратнее, штаны... Иди сюда.. Под нос, под нос тяни его! Давай тяни!» — переговариваются на видео силовики.

Генерал-майор в это время неразборчиво возмущался и нецензурно выругался на правоохранителей. При себе у него не нашлось документов. Кроме того, выяснилось, что его машина находится в розыске Интерпола Канады .

По данным Readovka, после задержания Цакаева на КПП приехали сразу два батальона ДПС: один чеченский, другой дагестанский. Сотрудники первого пояснили, что задержан министр, а вторые собрались забрать его в отдел МВД Новолакского района. Спор решили три автомобиля с наклейками «Спецназ-Ахмат».

Чеченские спецназовцы прибыли вместе с командиром СОБР «Ахмат» Абузайдом Висмурадовым. Тот сообщил, что отряд был поднят «по тревоге». Спецназовцы потребовали отдать им Цакаева, а когда сотрудники из Дагестана не согласились, устроили «потасовку». В итоге «Ахмат» все-таки забрал министра и увез в неизвестном направлении вместе с его автомобилем. Медосвидетельствование нарушителя не успели провести, о его «сильном алкогольном опьянении» известно по визуальным признакам.