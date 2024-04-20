Из материалов дела Игоря Стрелкова пропал ключевой документ. В чем его важность? Адвокат Молохов заявил о пропаже ключевого документа из дела Игоря Стрелкова

Защита осужденного по делу об экстремизме Игоря Стрелкова утверждает, что из материалов дела пропал «ключевой документ». Это может отсрочить на неопределенный срок заседание по апелляционной жалобе, которое было запланировано на 15 мая. Утерянная бумага — согласие одной из воинских частей в ДНР на заключение контракта со Стрелковым и его назначение на должность командира взвода. Документ был приложен к апелляционной жалобе.

Один из документов из дела бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (настоящее имя — Игорь Гиркин) пропал из материалов уголовного дела. Об этом РБК сообщил адвокат Александр Молохов.

По его словам, пропажа этого «ключевого документа» была замечена во время ознакомления с материалами в суде апелляционной инстанции. В утерянной бумаге содержалось согласие одного из фронтовых воинских подразделений в ДНР на заключение контракта со Стрелковым в качестве командира взвода.

Адвокат пояснил, что защита планировала использовать пропавший документ в ходе апелляционного заседания, запланированного на 15 мая. Теперь же рассмотрение дела может быть отложено на неопределенный срок.

В чем важность документа

Бывший министр обороны Игорь Стрелков был арестован в июле 2023 года по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Во время судебного процесса он утверждал, что его преследование имеет связь с его публикациями в Telegram-канале, где он обсуждал вопросы, касающиеся Крыма и довольствия военнослужащих.

В августе предыдущего года материалы дела были засекречены, а в январе Московский городской суд вынес приговор Стрелкову в виде четырех лет лишения свободы. Сам Гиркин вину не признал, а материалы дела обозвал «халтурой».

В апреле текущего года стало известно, что защита осужденного по делу об экстремизме Игоря Стрелкова попросит отправить его вместо колонии на фронт. Одна из частей в ДНР уже согласилась принять его командиром взвода. Однако Стрелков осужден по делу об экстремизме — это означает, что по закону, подписанному Владимиром Путиным 23 марта, он не сможет заключить контракт на военную службу. Стрелков сможет отправиться на СВО, если апелляционный суд отменит приговор, либо в случае помилования президентом, которое снимет судимость.

Александр Молохов ранее заявил, что адвокаты уже подали апелляцию на приговор. Заседание по уголовному делу было назначено на 15 мая в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве. В своей апелляционной жалобе был приложен документ, подтверждающий согласие одной из воинских частей на территории ДНР на заключение контракта с Гиркиным и его назначение на должность командира взвода.

Защита утверждает, что несмотря на принятие недавно закона, запрещающего отправку осужденных по экстремистским статьям на фронт, существует правовая возможность заключения военного контракта со Стрелковым. Это произойдет, если суд апелляционной инстанции отменит приговор или если президент России решит помиловать осужденного и снять с него обвинения.

Жена Стрелкова опровергает перенос заседания

Супруга Игоря Стрелкова Мирослава Регинская написала в Telegram, что перенос заседания на неопределенный срок невозможен. По ее словам, заседание все еще запланировано на 15 мая.

«Все-таки, суд — это суд, а не премьера спектакля: у заседаний всегда есть четкая дата, она, насколько мне известно, не менялась, да и не может поменяться. Даже если 15 мая суд будет отложен, мы будем знать дату следующего судебного разбирательства», — написала она.

Регинская добавила, что будет уведомлять общественность о существенных изменениях в случае их появления.