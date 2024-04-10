Хочет служить Отечеству: Стрелкова согласились принять на фронте

Защита осужденного по делу об экстремизме Игоря Стрелкова попросит отправить его вместо колонии на фронт. Одна из частей в ДНР уже согласилась принять его командиром взвода. Соответствующий документ из части приложат к апелляционной жалобе. Окончательное решение суда станет известно 15 мая.

Суд рассмотрит жалобу на приговор экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) 15 мая, защита попросит отправить его на фронт. Об этом сообщил адвокат Стрелкова Александр Молохов.

«Заседание будет закрытым для прессы», — уточнил юрист.

Решение вынесет Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Председатель — бывшая судья Тульского областного суда Кондакова Елена.

Стрелков осужден по делу об экстремизме — это означает, что по закону, принятому Владимиром Путиным 23 марта, он не сможет заключить контракт на военную службу. Стрелков сможет отправиться на СВО, если апелляционный суд отменит приговор. Либо в случае помилования президентом, которое снимет судимость.

Молохов рассказал, что одна из воинских частей в ДНР согласилась принять Стрелкова командиром взвода.

«Несмотря на принятие Госдумой недавно закона, запрещающего отправку на фронт осужденных по экстремистским статьям, правовая возможность для заключения военного контракта со Стрелковым существует», — подчеркнул адвокат.

Жена Стрелкова Мирослава Регинская подтвердила, что ее мужа ждут в ДНР.

«На суде Игорь произнес: «Служу Отечеству!», и от слов своих он не откажется никогда. Несмотря на «экстремистскую» статью, была написана просьба направить его на военную службу.

Еще в январе в одной из войсковых частей рассмотрели и утвердили кандидатуру Игоря Стрелкова на должность командира взвода», — уточнила она.

Регинская приложила соответствующий документ от одной из войсковых частей ДНР. Ее глава просит военкома Москвы и начальника столичного пункта отбора на фронт «оформить документы и направить установленным порядком для дальнейшего прохождения военной службы» полковника запаса Игоря Гиркина. Этот документ будет приложен к апелляционной жалобе в суде, пообещала Регинская.

Она добавила, что государство совершило «критическую ошибку», отправив Стрелкова в тюрьму по политическому обвинению. Страна переживает «тяжелый военный конфликт», а Гиркин — «офицер и патриот» с уникальным опытом.

Ранее адвокат Стрелкова уже говорил, что тот с начала конфликта на Украине рвется в бой. Но ему «создавали такие провокационные, оскорбительные условия», что он «не мог» этого сделать.

«Я не исключаю, что все-таки.. возобладает здравый смысл, и человеку военному дадут возможность действовать так, как он считает нужным. Противодействовать врагу, Украине, которая, как он считает, должна исчезнуть», — сказал адвокат в феврале.

Дело Стрелкова

Его задержали и арестовали в июле 2023 года. Заявление против Гиркина написал доктор из ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский, бывший муниципальный депутат из Ярославля.

«Стрелкова я считаю «военной Блиновской»: собирает большие донаты якобы на помощь нашим ребятам, а за потраченные средства не отчитывается. Последней каплей, конечно, стали слова Стрелкова о нашем президенте», — пояснил Петровский.

Гиркин резко критиковал в своем Telegram-канале основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он говорил, что у бизнесмена «бэкграунд уголовника и прислуги». Доставалось и всему командованию армии, включая министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Материалы дела Стрелкова засекретили. Его обвинили в публичных призывах к экстремизму из-за двух постов в Telegram. В одном Стрелков писал, что в Крыму хотели сдать полуостров врагу. В другом, что военным из ДНР не платят обещанные деньги. В материалах уголовного дела есть заявления граждан из Крыма и Белгорода, которых возмутили публикации Стрелкова.

В январе 2024-го Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима. Адвокат Молохов назвал решение «местью» со стороны власти.

«Нарушен основной принцип состязательности сторон в уголовном процессе. Скороспелое решение не позволило защите представить доказательства», — указывал юрист.

Сам Гиркин вину не признал, а материалы дела обозвал «халтурой». На вопрос в суде, понятен ли ему приговор, он ответил: «Служу отечеству».