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В Германии «нашлись» 160 украинских детей. Киев считал их вывезенными в Россию

Более 160 украинских детей, считавшихся вывезенными в РФ, найдены в Германии

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Global Look Press
Украина обнаружила в Германии более 160 детей, считавшихся вывезенными в Россию, сообщил глава украинской Нацполиции Выговский. Российский детский омбудсмен Львова-Белова в ответ посоветовала Киеву «поискать и в других странах», подчеркнув, что многие якобы «депортированные» в РФ дети «находятся дома с родителями или в других государствах». Украина с начала военной операции обвиняет Россию в незаконном вывозе детей, Москва все обвинения отвергает.

Сотрудники правоохранительных органов Украины обнаружили в Германии 161 ребенка, которые считались вывезенными в Россию. Об этом заявил глава национальной полиции Украины Иван Выговский во время встречи с президентом Федерального ведомства уголовной полиции Германии Гольгером Мюнхом, сообщил «Укринформ».

«Установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка, разыскиваемого как принудительно перемещенного <...> или депортированного в РФ и Белоруссию», — заявил Выговский.

По его словам, Украина заинтересована в сотрудничестве с европейскими партнерами на двусторонней основе или под эгидой Европола. Он также обсудил с германским коллегой вопросы противодействия нелегальному обращению оружия, наркотиков, организованной преступности, экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений лиц и киберпреступности.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова, комментируя заявление Выговского, назвала заявления Киева о десятках тысяч «депортированных» в Россию несовершеннолетних «мифологической системой».

«Проверяя поступившие по различным каналам списки несовершеннолетних, видим, что часть детей давно находится дома с родителями или в других государствах и даже никогда не разлучалась со своими ближайшими родственниками. Вот и в Германии нашли 161 ребенка, которые считались «похищенными» Россией, пишут украинские СМИ. Стоит поискать и в других странах. Не только Евросоюза. Уверены, что однажды правда восторжествует и эта глобальная дезинформация прекратится», — написала она в Telegram-канале.

Россия отвергает обвинения

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) постановил арестовать российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову по обвинению в незаконной депортации украинских детей в Россию. Российская сторона в ответ объявила в розыск судей МУС.

Летом Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка заявил, что детей не похищали, а спасали, так как их нужно было вывезти из зоны боевых действий. Российский президент отметил, что несовершеннолетнего без проблем вернут на родину, если там есть родственники:

«Вот у нас конкретный случай есть — мама с ребенком жила в России, мама умерла, отец остался на Украине, ребенок один. Конечно, мы готовы отдать ребенка отцу».

10 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила западные страны и Киев в эксплуатации «детской темы». Так она прокомментировала назначенную на 11 апреля встречу международной коалиции по возвращению украинских детей.

«Цинизм создателей данного проекта поражает. Они на весь мир трубят о необходимости спасения украинских детей от несуществующей как бы российской опасности, но при этом тщательно скрывают реальные проблемы, с которыми сталкиваются украинские семьи в Европе», — отметила Захарова (цитата по РИА Новости).

По утверждению представителя МИД, соцслужбы ЕС «воруют» несовершеннолетних граждан Украины у их «живых и здоровых родителей», используя для этого разные обстоятельства.

«В адрес российских дипломатов за рубежом продолжают поступать обращения граждан Украины, которые отчаялись вернуть своих детей. Этих детей у них отобрали социальные службы стран Европейского союза. Счет идет на десятки», — добавила Захарова, отметив, что украинские посольства отказываются помогать в этом деле соотечественникам (цитата по ТАСС).

По словам дипломата, украинцы хотят вернуть своих детей, поэтому они ищут любой помощи. Они считают, что россияне — «единственные, кто в этой ситуации по-настоящему может их защитить». Несмотря на пропаганду, эти люди не называют Россию врагом. Захарова добавила, что, согласно официальной статистике, в Европейском союзе из украинских семей изъяли 225 детей: 71 в Германии, 33 в Польше, 25 в Италии, 24 в Чехии и 17 в Швеции.

Захарова считает, что западные страны используют проблему как приманку, чтобы заманить как можно больше государств для начала работы по реализации «формулы Зеленского».

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