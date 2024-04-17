Атаковали ракетами ATACMS: в районе военного аэропорта в Крыму прогремели взрывы ВСУ атаковали военный аэродром в Джанкое баллистическими ракетами, начался пожар

Ночью военный аэропорт в Джанкое обстреляли, в его районе начался сильный пожар. Жители сообщают о взрывах, которые звучали около часа. По версии российских военкоров, аэропорт атаковали ракетами ATACMS из Херсонской области. Украина также попала утром под ракетный удар, особенно сильный «прилет» зафиксировали в Чернигове. Крымские паблики пишут, что это «ответка» за Джанкой.

Ночью в районе военного аэродрома в крымском городе Джанкой прогремели взрывы, пишут со ссылкой на местных жителей Telegram-каналы Mash, Baza и Shot.

Baza утверждает, что ВСУ обстреляли Джанкой баллистическими ракетами. Их запустили из Херсонской области двумя волнами. Первый взрыв прозвучал примерно в 3:40 мск, атака длилась около часа.

«Этой ночью ВСУ атаковали аэродром в Джанкое. Для удара были использованы около 12 оперативно-тактических ракет ATACMS, с высокой вероятностью запущенных со стороны Херсонской области», — предположил российский военкор Михаил «Рыбарь» Звинчук.

Наводиться ВСУ помогали американский беспилотник RQ-4B и самолет НАТО дальней радиолокационной разведки Boeing P-8a Poseidon, пишут российские военкоры.

Из-за обстрела начался сильный пожар. Как передает Shot, «в поле», Baza говорит об огне «в районе» аэропорта. Один из региональных каналов утверждает со ссылкой на спутник VIIRS/Suomi NPP, что шесть очагов возгорания были на территории аэропорта. По ночным видео очевидцев нельзя сказать точно, что горело, однако заметны огромные клубы дыма.

ФСБ с утра ищет людей, которые снимали видео последствий, пишут крымские группы. Задержана как минимум одна женщина.

Власти региона около 7:30 утра мск сообщили о перекрытии местной дороги. На трассе «граница с Херсонской областью — Джанкой — Феодосия» закрыт участок от Джанкоя до села Победное Джанкойского района. Причина не уточняется. Атакованный аэродром расположен между Победным и Джанкоем.

В одной из мечетей Джанкойского района и доме местной жительницы ночью выбило стекла , передал глава городской администрации Игорь Ивин. Он не объяснил, почему.

«В городе обстановка спокойная. Из-за временного ограничения движения никаких пробок нет, чрезвычайных ситуаций тоже», — уточнил чиновник.

На пункте пропуска «Джанкой» в сторону Крыма скопилась очередь из 58 легковых машин и 22 грузовых автомобилей около 9 утра мск. Поезда дальнего следования на Крымском полуострове следуют по расписанию. Крымский мост закрывали с 5:48 мск по 6:34 мск , сейчас очереди к нему нет.

После атаки на аэродром «ответкой за Джанкой» по Украине был нанесен мощный ракетный удар, заявил один из крымских Telegram-каналов в 10 утра мск. Взрывы звучали в Черниговской области, также под удар попали Одесса, Днепр, Кременчуг, Кривой Рог. По версии российских военкоров, в Чернигове взорвана гостиница, где жили украинские военные.

Атакованный военный аэродром расположен на окраине Джанкоя. Вплотную с северо-запада к нему примыкает микрорайон Московский. По информации из открытых источников, тут дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа России.

Цель — Крымский мост

Военкор Рыбарь предупредил, что ВСУ атакуют, чтобы ослабить оборону перед нападением на Крымский мост. С той же целью, по его словам, несколько дней назад был удар по запорожскому Бердянску. На подлете к городу 15 апреля сбили две ракеты Storm Shadow. Они целились по промышленному предприятию, указала бердянская администрация. Рыбарь говорит, что ВСУ пытались попасть по «пункту управления».

Президент Украины Владимир Зеленский 11 апреля заявил, что его страна «очень хочет» уничтожить Крымский мост. Главное управление разведки (ГУР) Украины планирует нападение в первой половине 2024 года, уже есть соответствующий план. Источник The Guardian говорил, что удалось собрать «большую часть средств для осуществления этой цели».

Глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) 11 апреля публично сообщил о подготовке «серьезной операции» в Крыму.

«Наши действия в Черном море — это подготовка к серьезной операции в Крыму», — сказал он.