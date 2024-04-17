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Над Татарстаном сбили украинский беспилотник

Минобороны сообщило о сбитом средствами ПВО украинском дроне над Татарстаном

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Министерство обороны России сообщило, что около 11:20 по московскому времени пресекло попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить атаку по объектам на территории РФ с помощью беспилотника.

Отмечается, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией республики Татарстан.

Утром 17 апреля Минобороны России сообщило, что украинский беспилотник сбили над территорией Мордовии.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что с помощью средств противовоздушной обороны над территорией региона ночью был сбит беспилотник. Также губернатор Воронежской области Александр Гусев объявлял на территории региона опасность атаки беспилотников. Об опасности атаки БПЛА также сообщали в Курской области.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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