Руководитель Главного разведывательного управления (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сообщил, что государство готовит «серьезную операцию в Крыму». Его слова приводятся в Telegram-канале пресс-службы ГУР.

«Наши действия в Черном море — это подготовка к серьезной операции в Крыму», — сообщил Буданов.

Также в сообщении отмечено, что действия Вооруженных сил Украины в Черном моря имели «один стратегический замысел».

До этого сообщалось, что бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайан не исключил, что из-за тяжелого положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии соприкосновения, Владимира Зеленского могут эвакуировать из Киева.

Эксперт подчеркнул, что у минобороны США наверняка имеется план на подобное развитие событий по спасению Зеленского и эвакуации его в другое место. Наиболее вероятной точкой является Львов, считает Брайен. Он отметил, что ВС РФ увеличили темп наступления, беря под контроль новые территории. Экс-сотрудник Пентагона также указал на недостаток солдат в украинской армии для обороны.

Ранее депутат Госдумы рассказал о причинах ослабления поддержки Зеленского на Западе.