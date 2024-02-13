«Та дверь». Киркоров после «голой вечеринки» приехал в ДНР Филипп Киркоров выступил в больнице Горловки перед раненными на СВО

Попавший в опалу после «голой вечеринки» Филипп Киркоров приехал в ДНР, где выступил в больнице перед ранеными, вручил им подарки и сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных. Поездку поддержали в Госдуме, а представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в этот раз певец выбрал «ту дверь». При этом военные остались недовольны: актриса Яна Поплавская опубликовала видеообращение участников СВО, в котором те призвали Киркорова сменить «костюмы с перьями» на военную экипировку.

Певец Филипп Киркоров приехал в Донецкую народную республику (ДНР), сообщили РИА Новости и ТАСС. Он посетил больницу в Горловке, где выступил перед ранеными.

«Он приехал к раненым. До последнего не знали, кто будет. Когда уже вышел из машины, поняли, что перед нами Киркоров. <...> Очень порядочный, очень добрый, смелый, сопереживательный, его тронули очень наши раненые, физические страдания», — рассказала РИА Новости главный врач городской больницы №2 Нелли Акуненко.

Акуненко сообщила, что артист пообещал помочь трем пациентам пройти протезирование. Кроме того, Киркоров привез пациентам подарки: портативные колонки, наушники и пауэрбанки.

В сети распространилось видео выступления певца в небольшом помещении, заполненном сидящими людьми. Одетый в черную косуху и шапку Киркоров исполнил песню «Снег» (за кадром, как сообщается, осталась «Жестокая любовь»).

«У меня есть моя страна, уезжать никуда не собираюсь. Я живу здесь, жил и буду жить. У меня здесь дом, у меня здесь дети, у меня Бедрос — папа мой. Поэтому у меня очень важное ощущение тыла, которое даете вы», — обратился к присутствующим Киркоров.

«Он жертвовал всю жизнь»

По информации Mash, Киркоров также подарил компьютеры, принтеры, кондиционеры и другую технику местному детскому центру. Издание «Горловская мозаика» сообщило, что певец пожертвовал 3 млн рублей приюту для животных.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что Киркоров находится в ДНР «с гуманитарной миссией».

«Мало кто знает, сколько он всегда помогал. Дети, раненые, социальные учреждения — он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь», — написала дипломат, снабдив пост хэштегом #ТаДверь.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с «Лентой.ру» положительно оценила поездку Киркорова в ДНР, однако добавила, что не знает, как визит в зону проведения военной операции скажется на дальнейшей карьере певца.

«Петушинные концерты не нужны»

В свою очередь актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале назвала поступок вынужденным и совершенным под давлением.

«Кулек с конфетами и две песни дрожащим голосом — не искупление за все, что вытворил «голый король». Вынужденная поездка, совершенная под давлением – не повод вернуться на телевидение, давать концерты и разгуливать по светским вечеринкам», — написала она.

К своему посту Поплавская прикрепила видеообращение, по ее словам, участников СВО. На записи один из военных обращается «к звездам в лице Киркорова и прочей компании»:

«Будем кратки: нам ваши петушинные концерты здесь не нужны. Если вы хотите закрыть свой позор, то снимайте свои костюмы с перьями, наденьте маскхалат, средства бронезащиты, которые для вас уже готовы, и получите оружие. Пребудете в зону проведения специальной военной операции — покажете, на что вы способны».

«Не та дверь»

21 декабря 2023 года Филипп Киркоров оказался среди участников вечеринки с дресс-кодом almost naked («почти голый») в московском клубе Mutabor, которую устроила телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева.

После этого певец столкнулся с многочисленными проблемами и негласным запретом. Артиста убрали с официального постера фильма «Иван Васильевич меняет все», телеканал ТНТ переснял сцены с участием певца. Киркорова также вычеркнули из списка участников концерта «Золотой граммофон» и вырезали из сериала «Сваты» 2010 года. Кроме того, суд взыскал с артиста почти 8 млн руб. налоговой задолженности.

После вечеринки артист записал видеообращение с извинениями, в которых сказал, что «в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь». В январе певец пожертвовал 5 млн руб. белгородской организации «Синяя птица».