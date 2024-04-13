На Ивлееву снова подали в суд с многомиллионным иском

ООО «Депо» подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности против блогерши Насти Ивлеевой и ее бывшего бизнес-партнера Дмитрия Аникина из-за не открывшегося бара. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, компания требует взыскать с них 23 млн рублей. Иск подали в феврале 2024 года, отмечает Mash. При этом «Депо» уже судится с блогершей из-за неоплаченной аренды, требуя выплатить 7,1 млн рублей.

Ивлеева основала «Капельницу-групп» в 2021 году, чтобы открыть бар. Однако в итоге заведение не открылось по неизвестным причинам.

Mash подчеркивает, что также на Ивлееву подал в суд бывший управляющий ее продакшен-компании Александр Мокров, который обвинил блогершу в неисполнении обязательств по договорам займа и кредита в размере 15,8 млн рублей.

Недавно сообщалось, что Ивлеева вышла из доли ресторана, где подавали коктейли с отсылками к «голой» вечеринке. По данным СМИ, теперь полноценным владельцем лапшичной в Столешниковом переулке является новосибирский ресторатор и предприниматель Александр Пичугин.

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