За две минуты до старта: на космодроме Восточный сорвался исторический пуск ракеты На космодроме Восточный отменили пуск ракеты «Ангара-А5» за две минуты до старта

На космодроме Восточный за пару минут до старта отменили пуск ракеты-носителя «Ангара-А5». Запуск не разрешила автоматика, которая нашла сбой в системе. Пока пуск перенесен на сутки. Он важен для российской космонавтики, поскольку «Ангару» еще никогда не запускали с Восточного. Эти новые ракеты должны заменить знаменитые советские «Протоны», но пока стоят в три раза дороже, а запускать их получается только с космодрома Плесецк.

На космодроме Восточный в Амурской области в последний момент отменили первый запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». С помощью него должны испытать строящийся здесь стартовый комплекс.

«Выдана команда отбой пуска. Руководителям работ подготовиться к стоянке 24 часа», — прозвучало на космодроме.

За две минуты до старта отбой скомандовала автоматика, пояснил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Сейчас люди в запусках ракет «задействованы минимально», все делает автоматизированная система подготовки, отмечал замначальника направления конструкторского бюро «Салют» (входит в Центр Хруничева — разработчик и производитель ракеты) Денис Берг.

«Автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива», — уточнил Борисов.

Специалисты будут разбираться в проблеме. Старт перенесли на сутки, на 10 апреля.

Предполагаемую проблему легко исправить, предположил в разговоре с «Газетой.Ru» глава Института космической политики (ИКП) Иван Моисеев.

«Для того, чтобы турбина работала, помимо окислителя, в бак накачивается газ нейтральный, азот, кажется, под большим давлением. Для того, чтобы топливо подавалось на турбины. Видимо, насос не сработал, либо электрика не сработала, либо датчик не сработал», — отметил эксперт.

Летчик-космонавт Максим Сураев считает, что в отмене пуска нет ничего страшного и критичного. По его словам, это только доказывает качество российской автоматики.

«Это в очередной раз доказывает, что у нас автоматика построена на высшем уровне, что она вне зависимости от желания, хотим мы запустить или нет, если что-то вдруг угрожает [вмешивается]... Было бы гораздо хуже, если бы был неудачный пуск...

Это намного лучше — успели отловить ошибку, успели отловить нештатную ситуацию и все, и хорошо», — сообщил летчик.

Моисеев назвал отмену запуска «обычным делом». Он добавил, что при использовании новой ракеты стараются все предусмотреть.

«Помните, в свое время даже в присутствии президента на космодроме Восточный пришлось перенести старт», — привел пример Моисеев.

Речь о 2016 годе, когда первый запуск космической ракеты с космодрома Восточный отменили за 1,5 минуты до старта. Посмотреть на него специально приехал президент Владимир Путин. В итоге ракету запустили на следующий день. Как выяснилось, не сработал топливный клапан. На самом деле он был в порядке — не проверили состояние кабеля, который вел к этому клапану.

Путин тогда сказал, что «техника немного перестаралась», но это «нормальное явление». В то же время он объявил выговор Дмитрию Рогозину (был вице-премьером и курировал развитие космической отрасли), тогдашнему главе «Роскосмоса» Игорю Комарову и гендиректору НПО автоматики Леониду Шалимову, с предприятия которого в Екатеринбурге получили тот самый кабель, сигнал от которого о неисправности получила автоматика.

Чем важен сорвавшийся пуск

Раньше ракеты класса «Ангара» запускали только с космодрома Плесецк в Архангельской области. Всего за последние 10 лет оттуда стартовало шесть ракет «Ангара» — три легких и три тяжелых. Чтобы отправлять «Ангару» в космос с Восточного, там с 2018 года строят комплекс «Амур». В конце 2023-го завершилось возведение и испытание первой очереди.

Кроме «Амура» отложенный запуск должен проверить разгонный блок «Орион». Его сделали специально для летных испытаний «Ангары» на Восточном.

Ракеты «Ангара» должны заменить советские «Протоны». «Ангара» с новым двигателем РД-191М будет выводить на орбиту на 3,5 т больше грузов, чем носители «Протон». Кроме того, она использует более экологичное топливо — на основе керосина вместо токсичного гептила.

Однако пока «Ангара» примерно в три раза дороже старого «Протона». Производство одной «Ангара-А5» обходится в 7 млрд рублей, а изготовление ракеты «Протон-М» — в 2,33 млрд.

«Роскосмос» объяснил, что причина высокой стоимости «Ангары» в том, что ее собирают в разных местах — сразу в Москве и Омске, а также в том, что новую модель выпускают штучно, а не серийно. В то же время некоторые эксперты отмечают, что «Протон» тоже собирают в разных городах, и в цене виновато, скорее, падение курса рубля.