За две минуты до старта: на космодроме Восточный сорвался исторический пуск ракеты

На космодроме Восточный в Амурской области в последний момент отменили первый запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». С помощью него должны испытать строящийся здесь стартовый комплекс.
«Выдана команда отбой пуска. Руководителям работ подготовиться к стоянке 24 часа», — прозвучало на космодроме.
За две минуты до старта отбой скомандовала автоматика, пояснил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Сейчас люди в запусках ракет «задействованы минимально», все делает автоматизированная система подготовки, отмечал замначальника направления конструкторского бюро «Салют» (входит в Центр Хруничева — разработчик и производитель ракеты) Денис Берг.
«Автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива», — уточнил Борисов.
Специалисты будут разбираться в проблеме. Старт перенесли на сутки, на 10 апреля.
Предполагаемую проблему легко исправить, предположил в разговоре с «Газетой.Ru» глава Института космической политики (ИКП) Иван Моисеев.
«Для того, чтобы турбина работала, помимо окислителя, в бак накачивается газ нейтральный, азот, кажется, под большим давлением. Для того, чтобы топливо подавалось на турбины. Видимо, насос не сработал, либо электрика не сработала, либо датчик не сработал», — отметил эксперт.
Летчик-космонавт Максим Сураев считает, что в отмене пуска нет ничего страшного и критичного. По его словам, это только доказывает качество российской автоматики.
«Это в очередной раз доказывает, что у нас автоматика построена на высшем уровне, что она вне зависимости от желания, хотим мы запустить или нет, если что-то вдруг угрожает [вмешивается]... Было бы гораздо хуже, если бы был неудачный пуск...
Это намного лучше — успели отловить ошибку, успели отловить нештатную ситуацию и все, и хорошо», — сообщил летчик.
Моисеев назвал отмену запуска «обычным делом». Он добавил, что при использовании новой ракеты стараются все предусмотреть.
«Помните, в свое время даже в присутствии президента на космодроме Восточный пришлось перенести старт», — привел пример Моисеев.
Речь о 2016 годе, когда первый запуск космической ракеты с космодрома Восточный отменили за 1,5 минуты до старта. Посмотреть на него специально приехал президент Владимир Путин. В итоге ракету запустили на следующий день. Как выяснилось, не сработал топливный клапан. На самом деле он был в порядке — не проверили состояние кабеля, который вел к этому клапану.
Путин тогда сказал, что «техника немного перестаралась», но это «нормальное явление». В то же время он объявил выговор Дмитрию Рогозину (был вице-премьером и курировал развитие космической отрасли), тогдашнему главе «Роскосмоса» Игорю Комарову и гендиректору НПО автоматики Леониду Шалимову, с предприятия которого в Екатеринбурге получили тот самый кабель, сигнал от которого о неисправности получила автоматика.
Чем важен сорвавшийся пуск
Раньше ракеты класса «Ангара» запускали только с космодрома Плесецк в Архангельской области. Всего за последние 10 лет оттуда стартовало шесть ракет «Ангара» — три легких и три тяжелых. Чтобы отправлять «Ангару» в космос с Восточного, там с 2018 года строят комплекс «Амур». В конце 2023-го завершилось возведение и испытание первой очереди.
Кроме «Амура» отложенный запуск должен проверить разгонный блок «Орион». Его сделали специально для летных испытаний «Ангары» на Восточном.
Ракеты «Ангара» должны заменить советские «Протоны». «Ангара» с новым двигателем РД-191М будет выводить на орбиту на 3,5 т больше грузов, чем носители «Протон». Кроме того, она использует более экологичное топливо — на основе керосина вместо токсичного гептила.
Однако пока «Ангара» примерно в три раза дороже старого «Протона». Производство одной «Ангара-А5» обходится в 7 млрд рублей, а изготовление ракеты «Протон-М» — в 2,33 млрд.
«Роскосмос» объяснил, что причина высокой стоимости «Ангары» в том, что ее собирают в разных местах — сразу в Москве и Омске, а также в том, что новую модель выпускают штучно, а не серийно. В то же время некоторые эксперты отмечают, что «Протон» тоже собирают в разных городах, и в цене виновато, скорее, падение курса рубля.