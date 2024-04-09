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В КБ «Салют» назвали сроки завершения летных испытаний ракеты-носителя «Ангара»

КБ «Салют»: летные испытания легкой и тяжелой «Ангары» завершатся в 2025 году

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Летные испытания ракеты-носителя «Ангара» легкого и тяжелого класса планируется завершить в 2025 году, сказал замначальника направления по расчетным работам и полетным заданиям КБ «Салют» Денис Берг в ходе трансляции Роскосмоса. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, главными задачами запуска ракеты являются испытание и отработка наземной инфраструктуры для пуска «Ангары» с космодрома Восточный, а также отработка самой тяжелой ракеты «Ангара-А5» и нового разгонного блока «Орион».

Намеченный 9 апреля пуск ракеты должен был стать первым стартом «Ангары» с Восточного, однако полет не состоялся.

В 2018 году началось строительство стартовой инфраструктуры для ракет «Ангара» на космодроме Восточный. В конце прошлого года технические и стартовые комплексы успешно прошли испытания с использованием полноразмерного электрозаправочного макета «Ангары».

На данный момент ракеты семейства «Ангара» стартовали только с космодрома Плесецк — легкая версия была запущена 9 июля 2014 года, а тяжелая стартовала 23 декабря того же года. Всего с Плесецка было запущено шесть ракет «Ангара» — три легкие и три тяжелые.

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