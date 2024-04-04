«Призрак убитой девочки». В России возмутились ответом умной колонки про героиню «Маши и медведя» Омбудсмен из Петербурга возмутилась из-за ответа «Алисы» про мертвую девочку из «Маши и Медведя»

Омбудсмен из Петербурга показала местным депутатам популярный у детей сериал «Скибиди туалет» и принесла на заседание мягкие игрушки по нему. Кроме того, она сообщила, что колонка «Алиса» считает девочку из «Маши и Медведя» мертвой и рассказывает об этом детям. Все это, по мнению омбудсмена, «мусор» и «вакханалия», которые делают детей агрессивными. Ранее на «скибиди туалеты» уже жаловались в полицию.

Российским детям угрожают ролики про «скибиди туалеты» и ответы колонки «Алисы» про мультик «Маша и Медведь», заявила уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина на заседании законодательного собрания Санкт-Петербурга.

«Очень много мусора [в интернете]. И мусор этот, расползаясь моментально, <...> носит неконтролируемый характер... Неудивительно, что дети, по словам психологов, стали более агрессивные и ожесточенные», — пожаловалась Митянина, говоря о подобном контенте.

По ее словам, сегодня детей «воспитывает информационное пространство». Поэтому бесконтрольное распространение информации — это «главная проблема». Неизвестно, как на определенный контент отреагирует ребенок, особенно если он и так в «психологически сложной ситуации», предостерегла представитель.

В качестве «наглядного примера» Митянина продемонстрировала ответ «Алисы» на вопрос, почему девочка из мультика «Маша и Медведь» живет одна. Омбудсмен включила голосовую запись, где об этом спрашивает неизвестный ребенок. Колонка в ответ зачитала информацию с сайта «Квиз Клуб». Там говорится, что Маша — это «всего лишь призрак убитой девочки», поэтому она не растет, и видят ее только животные.

«Родители не смогли выдержать потери дочери и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни», — резюмировала колонка.

Митянина заявила, что ей «вообще не смешно» от такого ответа «Алисы».

Пресс-служба производителя колонки «Яндекс» после выступления омбудсмена сообщила, что «Алиса» больше так не отвечает.

«Алиса» в единичных случаях могла ответить некорректно на вопрос о семье главной героини мультфильма «Маша и медведь», — признала пресс-служба.

В компании напомнили, что колонка берет информацию из открытых источников. Чтобы ребенок не услышал нежелательного, нужно активировать специальный детский режим.

Помимо «Маши и Медведя» Митянина вспомнила про популярный у детей сериал «Скибиди туалет» с YouTube. По ее словам, семи-восьмилетние зрители «с нетерпением» ждут новых серий и просят у родителей игрушки «персонажей из этой вакханалии». Омбудсмен включила в зале заседания отрывок из сериала, где в нарисованных туалетах под музыку танцуют человеческие головы. После этого Митянина показала всем присутствующим мягкие игрушки по сериалу.

«Супер подарок. Александр Николаевич, вы хотите, чтобы ваши внуки играли в эти игрушки? Я вам их потом, как антипример, предложу», — обратилась Митянина в зал.

Отдельно омбудсмен упрекнула журналистов, которые после каждого ее выступления «позволяют себе ехидные заголовки». Она заявила, что несмотря ни на что «говорила и будет говорить» об «информационной безопасности и гигиене».

«Детей и родителей надо учить, что это опасно и очень вредно для здоровья», — резюмировала Митянина.

Что такое «Скибиди-туалет»

Сериал выкладывают на YouTube в формате Shorts, то есть очень коротких видео. Отрывки завирусились в TikTok, что сделало это популярным мемом. «Скибиди-туалеты» — это сами унитазы с жуткими торчащими головами, которые ездят по городу, воюют с людьми и другими странными существами. Название туалетов взято от того, что в каждой «серии» они поют один и тот же трек — мэшап композиции Promiscuous певицы Нелли Фуртадо и трека Skibidi Dop Dop Yes Yes неизвестного автора.

Особого смысла или сюжета в роликах нет, но их любят дети. Одна из самых популярных серий набрала больше 200 млн просмотров.

Автор «Скибиди-туалет» видео — молодой москвич Алексей Герасимов (сейчас живет в Грузии). Он стал самостоятельно изучать анимацию и пробовал что-то смонтировать. В качестве пробы пера в 2023 году выложил первый ролик с поющим туалетом, который внезапно набрал большую популярность.

На ролики уже пожаловался в полицию москвич, чей ребенок смотрел эти видео. Мужчина заявил, что сериал плохо влияет на детей, поэтому нужно проверить создателей, а сами мультики — заблокировать. В итоге видео поручили проверить Росдетству (НИИ «Межрегиональный центр по делам детей»). Оно пока официально заключение не вынесло.