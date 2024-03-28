Цветы и мягкие игрушки у стихийного мемориала вдоль дороги неподалеку от здания концертного зала «Крокус Сити Холл» в память о жертвах теракта, 27 марта 2024 года

Слежка за террористами, закрытые двери «Крокуса», депортация из-за Telegram: последнее о теракте МВД: полиция вычислила машину террористов по изъятому видео из «Крокуса»

Полиция рассказала, что вычислила машину предполагаемых террористов благодаря спасению записи камеры наблюдения из горящего «Крокуса». Также стало известно, через какой Telegram-канал вербовали задержанных. За участие в этом канале мигрантов начали высылать из России. Сын владельца и президента Crocus Group Эмин Агаларов рассказал, почему люди, спасаясь из концертного зала, натыкались на закрытые двери. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Как отследили террористов

Полицейские успели войти в горящий «Крокус» и забрать запись с камер наблюдения, благодаря которой нашли машину подозреваемых. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram.

«Они (полицейские. — «Газета.Ru») незамедлительно проследовали в серверную... Взломав дверь в помещение, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы.

Благодаря переданной в оперативный штаб информации удалось установить маршрут передвижения подозреваемых и в дальнейшем задержать их», — поделилась Волк.

Она уточнила, что серверную взломали начальник полиции УМВД России по Красногорску, полковник полиции Максим Мягков и его заместитель, подполковник полиции Дмитрий Новиков.

Ранее стало известно, что, покидая место преступления, нападавшие шесть раз превысили скорость. Это зафиксировали камеры наблюдения с 20:43 до 21:29. В первый час подозреваемые «выжимали из своей машины максимум», как описал Telegram-канал Mash, потом сбавили.

По данным Baza, устроившие нападение на «Крокус Сити Холл» оставили возле трассы шесть гранатометных выстрелов и взрыватель. На следующий день их задержали в Брянской области.

Вербовка через Telegram

Подозреваемых завербовали для теракта через Telegram-канал «Садои Хуросон» («Голос Хорасана»), рассказал источник РИА Новости. Канал принадлежал крылу ИГ (организация запрещена в России) под названием «Вилаят Хорасан», которое базируется в Афганистане. Сейчас канал удален.

Один из задержанных, 25-летний Шамсидин Фаридуни сообщил на допросе, что слушал в Telegram проповедника, чей «помощник» предложил ему за деньги убивать «без разницы кого».

«Это не была в классическом смысле спящая ячейка террористов, фанатиков. Скорее, их превратили в этих фанатиков за две-три недели... Это были случайно подобранные исполнители, имеющие крайне низкий уровень интеллекта и критического мышления», — отмечал источник «Известий», специалист в сфере антитеррористической безопасности.

Других участников закрытого канала «Голос Хорасана», непричастных к теракту, начали высылать из России. Известно о первом таком человеке, таджике Ахмаде Файзулохонзоде. Изначально он не встал на миграционный учет по фактическому месту проживания, чем привлек внимание полиции, сообщила глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. По ее словам, выяснилось, что мигрант состоит в канале, где «эмиссары ИГИЛ» вербуют людей для терактов в России.

«Суд назначил штраф в 5 тыс. рублей с принудительным выдворением за пределы РФ», — уточнила Лебедева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 марта подчеркнул, что Telegram часто используют в террористических целях. Тем не менее его не собираются блокировать в России.

«Мы ожидали бы от [основателя Telegram] Павла Дурова большего внимания. Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос на глазах у нашего поколения, он все больше становится инструментом в руках террористов», — заявил Песков.

Он добавил, что США своими заявлениями о причастности ИГ к теракту вызывают подозрения. По мнению пресс-секретаря, они «как минимум хотят с чего-то переключить внимание».

«Если у нас нет пока возможности высказать какую-то одну версию, потому что следствие продолжается, конечно, по меньшей мере странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной единственной версии», — отметил представитель Кремля.

Новые детали о подозреваемых

Появились подробности о содержании подозреваемых в СИЗО. Самого молодого, 19-летнего Мухаммадсобира Файзова, могут перевести из «Лефортово» в «Матросскую тишину». Силовики повредили мужчине глаз при задержании, на суд его привезли из реанимации без сознания, на носилках. Мигранта переводят, потому что в «Матросской тишине» есть необходимое медоборудование.

Тем временем ТАСС узнал новые подробности об одном из фигурантов дела о теракте, Алишере Касимове. Его арестовали на два месяца за то, что мужчина сдавал квартиру подозреваемым в теракте. Его мать утверждает, что сын не знал об их планах, а квартиру сдавал, чтобы расплатиться с ипотекой.

Касимов также владел несколькими кафе, в том числе «Чайханой» на Путилковском шоссе. Это заведение после задержания закрыто.

«Мы постоянные клиенты. Тут клиентов много, люди ходили, постоянно таксисты приезжали сюда. И русские, и мусульмане, наши друзья ходят. Сразу [после произошедшего кафе] закрыли, плакаты, надписи убрали», — рассказал водитель эвакуаторной машины, работающий по соседству.

По его словам, Касимов часто сам готовил для клиентов. У мужчины также было две точки в Красногорске.

Последствия для «Крокуса»

МЧС заявило, что пока «преждевременно» оценивать работу автоматических систем противопожарной защиты «Крокуса». Выжившие рассказывают, что они не сработали — не включились системы автоматического пожаротушения, дымоудаления, аварийное освещение.

«Все оценки будут даны по завершении следствия», — подчеркнули в министерстве.

Эмин Агаларов, сын владельца и президента Crocus Group Араза Агаларова, в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что эвакуационные выходы во время теракта работали в штатном режиме, однако люди, пытаясь спастись, натыкались на запертые двери для персонала, потому что за кулисами много гримерок, студий звукозаписи, складов, технических коридоров:

«Люди не хотели бежать обратно в фойе, потому что понимали, что там тоже стреляют, соответственно они искали альтернативные пути выхода и натыкались на железные двери <...>. Люди в этом ужасе и страхе искали любые пути выхода».

По его словам, в концертном зале сработало дымоудаление, что можно заметить на кадрах из здания. Агаларов рассказал, что пока нет окончательного решения по восстановлению «Крокус Сити Холла», его владелец ориентируется на мнение российских властей и общественности.

Он добавил, что сейчас строительство подобного «Крокусу» концертного зала обойдется в сумму не менее $150 млн, а страховка покроет только 1/40 суммы ущерба от произошедшего. Он также пообещал, что около 300 сотрудников, оставшихся после теракта без работы, будут трудоустроены на другие объекты.

Концерт «Пикник» после ЧП

Группа, перед чьим выступлением произошел теракт, провела концерт в Санкт-Петербурге. Он начался с минуты молчания. Первой песней музыканты спели «Я — пущенная стрела». В ней есть такие строчки, как например «О, как много погасших огней, как много рук, что нельзя согреть». Во время финальной композиции зрители в зале зажгли множество фонариков на телефонах. Все вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим и семьям погибших.

«Музыканты, которые вышли сегодня на сцену, словом и делом продемонстрировали наш общий настрой — террористам никогда не сломить и не запугать россиян. Мы будем сильнее и мужественнее», — прокомментировал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Зрители рассказали, что на концерте были усилены меры безопасности, присутствовало «огромное число сотрудников полиции».

«Естественно, страшно. Мы, как и все здесь присутствующие, испытываем какую-то долю страха, но все равно, когда мы узнали, что концерт все-таки состоится, решили не сдавать билеты и прилететь сюда из Братска», — поделились зрительницы Анна и Анастасия.

После теракта россияне массово сдают билеты на разные мероприятия. За пять дней после нападения вернули уже 100 тыс. По всей стране также отменены до 2 тыс. массовых мероприятий.

Российские артисты записали альбом «Голос мой услышь», все доходы от которого направят пострадавшим. Среди исполнителей Баста, Валерия, «Любэ», «Три дня дождя», Полина Гагарина, MACAN, Стас Михайлов. Сборник состоит из 12 перепетых песен Муслима Магомаева.

Последние данные о жертвах

МЧС обновило список погибших, теперь в нем 143 человека. Ранее было известно о 140.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко докладывал, что четверо пострадавших остаются в крайне тяжелом состоянии. 28 марта он уточнил, что в крайне тяжелом состоянии трое, у них огнестрельные ранения и ожоги. В целом 74 человека продолжают лечение в больницах.

Число пострадавших тоже выросло до 372, согласно источнику Telegram-канала 112. Накануне стало известно, что около 100 человек считаются пропавшими без вести. Это те, с кем родственники не могут связаться с момента теракта. Опознаны останки еще не всех погибших.