Рекордный результат: чем запомнятся выборы президента России

Прошедшие выборы президента России 2024 года завершились убедительной победой Владимира Путина. Чем они запомнились и почему их называют историческими — в материале «Газеты.Ru».

«Исторический максимум»

Подводя итоги прошедших в России президентских выборов, российские и международные эксперты отмечают, что рекордный результат Владимира Путина при беспрецедентной явке избирателей отражает уровень сплочения общества вокруг национального лидера, СВО и курса страны. Явка на этих президентских выборах побила все исторические рекорды — 69,8% в 1996 году и 76,66% в 1991 на самых первых выборах президента РСФСР в составе СССР.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин, как и большинство в российском и международном экспертном сообществе, считает эти выборы историческими.

«Они проходили в беспрецедентных условиях внешнего давления на нашу страну, — отметил эксперт. — И в этих условиях очень важно было обеспечить голосование для того, чтобы народ страны почувствовал себя единым. Этот формат единения консолидации общества был очень нужен для нас всех».

По его мнению, это снимает в стране вопрос легитимности власти, в отличии, например, от Украины, где президентские выборы отменили и «через несколько дней Владимир Зеленский станет диктатором даже формально».

«Количество людей, принявших участие в голосовании по сообщению ВЦИОМ, — более 76 млн человек. Это действительно исторический максимум», — отмечает политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной Палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

По его мнению, причин такой электоральной активности несколько, и первая из них — сплочение общества вокруг флага и вокруг лидера, поддержка его курса и программы, которая была изложена в послании федеральному собранию. Еще одна причина, считает он, — это доверие граждан страны к избирательной системе, ее удобства, наличие разных способов и возможностей для голосования.

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«Еще один мотив для голосования связан с тем, что при внешнем давлении подобной интенсивности, люди это воспринимают как попытку, соответственно, помешать им лично осуществить свое гражданское право, — подчеркнул эксперт. — И, конечно, действуют вопреки попыткам диверсионных актов на участках, вопреки запугиванию в социальных сетях, СМС, вопреки той масштабной кампании по дискредитации выборов, которая была развернута и в дни голосования. Проголосовали даже те, кто на выборы идти не собирался».

Острое неприятие в российском обществе вызвали провокации на избирательных участках с поджогами и зеленкой в урнах. Это все, по мнению Асафова, было воспринято российскими гражданами как оскорбление. И для многих стало подтверждением того, что их голос важен, дополнительно мотивируя пойти и проголосовать.

Политолог отмечает, что сегодня страна продемонстрировала высокий, как никогда, уровень консолидации, поскольку граждане понимают, что в единстве наша главная сила. Поддержка бойцов на передовой и участие в выборах стало неотъемлемой частью гражданского поведения россиян. А высочайший уровень электоральной поддержки за всю новейшую историю страны — важнейшие подтверждение всенародной поддержки курса президента (предшествующий рекорд — 76,69% в 2018 году).

«Таким образом, голос за Владимира Путина на этих выборах стал голосом за Россию, за победы на поле боя и в битве за будущее страны и детей», — считает эксперт.

«Все сплотились как единое целое»

Огромный рост гражданской активности в стране вызвали атаки на Белгородскую и Курскую области. А приграничные регионы России, подвергшиеся атакам ВСУ, продемонстрировали высочайший уровень явки. Жители Белгорода и Белгородской области пошли на участки и проголосовали, несмотря на обстрелы, попытки прорвать границу и постоянные угрозы. В первый же день голосования уже на 15:00 явка в Белгородской области составила 50%.

«Обстрелы Белгорода вместо того, чтоб подорвать поддержку россиянами Путина, дают обратный эффект… Для многих жителей такие нападения только усиливают их поддержку Путина», — пишет издание WashingtonPost.

«Могу сказать одно: сейчас людям, которые находятся в Белгородской области, самом Белгороде, очень тяжело, страшно, да, у всех там семьи, дети, все за это переживают. Но все сплотились как единое целое, — заявил житель Белгорода Василий Коновалов. — Чем дальше, тем это крепче, тем сильнее. За Россию стоим горой».

По мнению Павла Данилина, голосование в Белгородской области — важный фактор, который показывает западному истеблишменту, что русские не сдаются.

«Они придут на участки, отдадут свой голос за того человека, который сейчас противостоит всему этому глобальному беспределу», — подчеркнул он.

«Наконец-то мы дома»

Для жителей Донбасса и Новороссии первые в их истории выборы президента РФ стали не только важнейшим политическим событием, но и возможностью еще раз заявить о своем единстве с Россией. В новых регионах избирательные комиссии работали и люди шли на выборы, несмотря на обстрелы ВСУ и жесткое информационное давление со стороны ЦИПСО.

Политологи отмечают, что представители киевского режима не гнушались ничем — ни запугиванием членов избирательных комиссий, ни информационными вбросами, ни кибератаками, ни прямыми ударами по участкам для голосования. Но члены избирательных комиссий исполняли свой долг в соответствии со всеми процессуальными нормами, а жители вернувшихся регионов проявили свою волю.

«Я иду на выборы с намерением и настроением, что все должно измениться. Донецк десять лет находится в огненном кольце и лишь с началом СВО удалось хоть как-то отодвинуть врага от города. Вокруг дома, где я живу, практически все здания пострадали от обстрелов, — рассказала жительница Донецка Валентина Афанасьевна. — Выборы президента для нас — это уверенность в скором наступлении мира и светлом будущем вместе с Россией».

Никого не смогли запугать и в Херсонской области, где российские граждане мужественно шли на участки, подчеркивая, что это первые выборы президента России в их регионе, а потому особенно важно отдать свой голос за будущее страны.

«Я очень рада, что мы наконец-то будем жить в свободной стране, где все делается для людей, делается для наших детей. Я очень рада, спасибо большое России, что наконец-то мы с ними, наконец-то мы в своей семье, наконец-то мы дома», — призналась жительница Геническа Ирина Лозитская.

close 100% Максим Шеметов/Reuters

Активно шли голосовать и жители недавно освобожденной Авдеевки, несмотря на сложную ситуацию в городе. По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, местные жители на вопрос, чего им не хватает, говорили в первую очередь о хлебе, а во вторую просили дать возможность проголосовать. В выборах даже приняли участие жители освобожденных районов Харьковской области, для которых было организовано выездное голосование и работали два избирательных участка.

Голосование как семейная традиция

Многие избиратели приходили на выборы целыми семьями, понимая, что их голос — это голос за будущее их детей.

«На участках был выражен семейный характер голосования, когда выборы снова стали доброй семейной традицией и когда люди и с детьми, и с родителями, соответственно, пошли на участки. Это , безусловно, тоже повлияло на явку», — отмечает Александр Асафов.

Тысячи российских семей пришли на избирательные участки, чтобы продемонстрировать своим детям настоящий патриотизм и осознанный выбор своего будущего. Многие даже устраивали телемосты с родственниками из других городов. Так, например, жительница Инна Филипова из Шахтерска в момент голосования созванивалась сразу с 17 родственниками из Краснодара, Ростова-на-Дону, Куйбышево, Матвеев Кургана, села Поздневка (Ростовская область).

2024 год в России объявлен Годом семьи. В проекте «Всей семьей» участвовали семьи от Калининграда до Камчатки. Губернаторы и мэры тоже голосовали всей семьей, чтобы на своем примере показать, что Выборы президента — это выбор достойного будущего для себя и своих близких. Вместе с мужем и ребенком на участок в курганской области пришла местная жительница Виктория Чистякова.

«Ходить на выборы вместе, всей семьей — это наша традиция», — написала она.

Также на этих выборах стала возрождаться традиция голосования рабочими и творческими коллективами. Спортсмены, труженики и деятели культуры в рабочий день в перерывы вместе отправлялись на участки, чтобы продемонстрировать свое единство и сплочение. В выборах приняли участие даже те, кто раньше игнорировал голосование, считая, что его голос ничего не решает. На участках было много молодежи — это значит, что информационная война за умы и сердца нового поколения была проиграна противником.

Резко выросла явка среди так называемого «ленивого избирателя». Система досрочного голосования, ДЭГ и трехдневный формат выборов позволили каждому желающему принять участие в голосовании. Благодаря высокому уровню информированности граждане активно пользовались передовыми формами волеизъявления. Так, по итогам трех дней голосования явка в ДЭГ составила 94%.

Легитимность без сомнений

Еще одним фактором, повлиявшим на яку избирателей, стало, по мнению экспертов, то, что выборная кампания кандидатов в президенты прошла без грязи, они не занимались информационными выпадами, а представляли свое видение будущего страны. Хотя на предыдущих выборах кандидаты второго эшелона нередко прибегали к информационным атакам друг на друга, попыткам дискредитировать соперников.

«Мы фактически видели очень такую спокойную компанию, сосредоточенную, без какой-то компроматной грязи, это тоже влияет на доверие к выборам, — считает Александр Асафов. — Сам ход компании был весьма содержательным дебаты интересным, а в самом главном событии компании, в послании к Федеральному собранию, президенту удалось создать общий образ будущего на ближайшие несколько лет».

Также на этих выборах зафиксировано рекордно низкое количество нарушений по сравнению с предыдущими кампаниями. Избирательная система России развивается на протяжении многих десятилетий и добивается больших успехов в сфере открытости и прозрачности. Развитие института наблюдателей и рост уровня правой грамотности обеспечили рекордно низкое количество правонарушений, полагают эксперты.

По данным на 11:00 17 марта, на «Карту сообщений» НОМ поступило более 100 тыс. сообщений от наблюдателей со всей страны. Из них сигналов о возможных проблемах — 135, что составляет 0,1% от их общего числа. Как отметили в ОП РФ, общественные наблюдатели не зафиксировали на президентских выборах нарушений, способных повлиять на ход и итог голосования. Мониторинговая группа Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека также не выявила нарушений.

Многочисленные международные эксперты также подтверждают прозрачность и легитимность выборов, причем, в число наблюдателей вошли и граждане развивающихся стран, и представители США и государств ЕС. Всего было аккредитовано 706 экспертов из 106 стран мира, которые работали в 52 российских регионах. Также по итогам Всемирного фестиваля молодежи, прошедшего в Сочи, 224 эксперта из 51 страны выразили желание познакомиться с организацией выборов в нашей стране. Кроме того, 185 экспертов из 58 стран прибыли в Россию по приглашению Общественной палаты.

Так, эксперт из Франции Кристиан Арсен-Робер-Ноэль Ре заявил, что многое из того, что он увидел в Росси, очень сильно отличается от того, что французам говорят их власти.

«Я приехал, чтобы посмотреть, как проходят выборы. Мы уже посетили два избирательных участка. И мне кажется, что здесь все организовано гораздо более демократично, чем у нас во Франции», — сообщил он.

По мнению Александра Асафова, самым объективным показателем прошедших президентских выборов является то, что 83% наших граждан считают, что выборы прошли честно и доверяют результату. Это такой самый объективный показатель легитимности.

«В общественном наблюдении участвовали 1115 электоральных экспертов и наблюдателей из 129 стран. Чтобы оценить масштаб, стоит сказать, что на американские выборы допускают до 50 иностранных наблюдателей», — отметил эксперт.

Голосование за рубежом

Россиянам, проживающим или временно находящимся за пределами России, для выражения волеизъявления на этих президентских выборах пришлось постоять в очередях, иногда многочасовых, из-за отказа недружественных стран обеспечивать нормальный выборный процесс и безопасность.

В некоторых странах голосование проводилось только 17 сентября, и, конечно, к избирательному участку, одному на большой город также выстраивались очереди. Так было, например, в Париже. В Израиле россияне отстаивали огромные очереди, несмотря на рабочий день в стране. Очереди наблюдались и в США, причем в большинстве своем люди объясняли свою электоральную активность гражданским выбором.

Представители различных западных СМИ, проводя опросы в очередях желающих проголосовать, с удивлением обнаружили в них большое количество граждан России, отдающих свой голос Владимиру Путину. Так, россиянка, проживающая в Великобритании, так объяснила журналисту Sky News почему голосует на выборах за Путина: «Это наш президент. Я вполне довольна им. Я знаю, что вкусы различаются, мнения тоже различаются, но люди голосуют за кого хотят. И в конце дня мы увидим, кто победит».

«Несмотря на поддерживаемую западными СМИ декларацию о том, что на зарубежных участках точно все против главного кандидата, в результате мы видим совершенно иное, что отдельно доказывает легитимность выборов, — подчеркивает Александр Асафов. — По добровольным голосам очевидно, что наши соотечественники, проживающие за рубежом, думают с нами идентично, да и, собственно, голосуют, в принципе, в этом же векторе с определенными, скажем так, изменениями».

close 100% Максим Блинов/РИА Новости

Итоги голосования за рубежом продемонстрировали тщетность попыток навязать россиянам комплекс неполноценности и стыда. Наши сограждане открыто пришли голосовать и в лояльном Таиланде, и в Дубае, и в агрессивных Риге и Таллинне, и городах стран Запада, несмотря на попытки провокаций и прессинга. Русские остаются патриотами в любой точке планеты, сохраняя связь с Россией и чувствуя ответственность за ее судьбу.

О кампании победителя

Эксперты отмечают, что кампания Владимира Путина на этих выборах была грамотно построена на эмоциях гордости, уверенности и надежды. Эмоцию гордости отражают успехи страны, которая под руководством Владимира Путина вернула себе статус мировой державы и стала важнейшим экономическим и политическим центром нового многополярного мироустройства. У россиян снова появилось чувство гордости за страну и ее успехи, чему, конечно, способствовала и выставка-форум «Россия», созданная по инициативе президента. Она продемонстрировала успехи страны в различных областях — экономике, науке, культуре, туризме.

Эмоция уверенности помогает людям преодолевать любые вызовы сегодняшнего дня, когда они понимают, что для этого есть все возможности. А Владимир Путин дал всему российскому обществу уверенность в завтрашнем дне, возможность без страха смотреть в будущее, несмотря на любые внешние факторы. Важнейшим событием, подарившим эту уверенность, было, по мнению экспертного сообщества, послание президента Федеральному собранию, ориентированное прежде всего на россиян.

close 100% Александр Пирагис/РИА Новости

Оно стало предельно четким, вдохновляющим и мотивирующим планом действий для всей страны на ближайшие шесть лет и дальнейшую перспективу. Эмоция надежды помогает всей стране двигаться вперед, когда ее граждане видят новые возможности и перспективы. Причем, это самая важная эмоция для молодежи, у которой успехи еще впереди. А Владимир Путин помог этой эмоции укрепиться в обществе, благодаря таким событиям как Всемирный фестиваль молодежи и «Игры будущего».

Укреплению эмоции надежды в сердцах россиян также способствовала принципиальная открытость президента и его регулярные встречи с различными общественными группами. Также, считают эксперты, на успех предвыборной кампании Владимира Путина сработало и его решение об объявлении Года семьи, который помог снизить уровень напряженности в обществе, став отражением его запроса на укрепление семейственности.

После серьезных изменений Институт доверенных лиц стал действенным инструментом народного представительства и серьезной стал важной движущей силой всей предвыборной кампании. Доверенные лица активно работали в регионах, собирая запросы и наказы граждан, участвовали в дебатах, доносили позицию своих кандидатов до избирателей. Особенно участие доверенных лиц было важно в Донбассе и Новороссии, где прошедшее голосование стало первыми выборами президента России. Представителей кандидатов президенты не испугало то, что работать приходилось в зоне СВО, они самоотверженно собирали запросы и наказы граждан. Также необходимо доверенные лица сыграли очень важную роль в дебатах.

Результаты других кандидатов

Результаты других кандидатов в президенты ни у кого из экспертов удивления не вызвали. По словам Павла Данилина, так примерно и предполагалось, плюс-минус один процент.

Итоги подтверждают, что КПРФ перестала быть второй политической силой страны. Никогда еще коммунисты не были так слабы, и результат Николая Харитонова наглядно продемонстрировал нынешнее положение его партии. Сейчас цифры набранных кандидатом от КПРФ голосов мало отличаются как от ЛДПР, так и от дебютантов президентских выборов — «Новых людей». А ведь на президентских выборах 1996 года кандидат от коммунистов получил 32,03%, в 2000 — 29,21%, в 2004 — 13,69%, в 2008 — 17,72%, в 2012 — 17,18%, в 2018 — 11,77%. Явно, что сегодня старые тезисы и нарративы не отвечают запросам граждан страны.

А вот Леонид Слуцкий подтвердил свою роль лидера партии, поскольку ему удалось если не укрепить, то не сильно растерять свои позиции. Его результат сопоставим с тем, который его предшественник Владимир Жириновский получил на выборах президента в 2018 году.

close 100% Сергей Аверин/РИА Новости

Дебют «Новых людей» на президентских выборах можно считать успешным благодаря яркой молодежной кампания, которая привела к результату, сопоставимому с политическими долгожителями. Количество набранных Даванковым голосов значительно превышает результаты либеральных кандидатов прошлых лет — Явлинского, получившего 1,05% в 2018, и Бориса Титова с 0,76%. Результат «Новых Людей» подтверждает, что партия состоялась как серьезная политическая сила, успешно завоевывая небольшой, но устойчивый электорат.

Позор антироссийской оппозиции и фейков

Широко разрекламированная акция оппозиции обернулась полным провалом и позором для его многочисленных организаторов, у которых сразу же начали возникать проблемы с количеством реальных сторонников. Они очень рассчитывали на протестный актив в Москве, но скоро стало ясно, что, что собрать его не удастся. Поэтому стали приписывать к московским участкам своих активистов из других городов. Но и их все равно оказалось ничтожно мало на город, поэтому организаторы «Полдника» для отчета перед западными кураторами попытались устроить «карусели», когда очередь пускается по кругу, но были быстро пойманы на фальсификации.

Реальную ситуацию на местах постарались исправить фейками с фото и видео очередей, как правило, с каких-нибудь прошлых выборов, путая при этом участки, города используя архивные съемки из Белоруссии и выдавая масленичные гуляния за очереди, кадрируя или просто заимствуя фотографии. После того, как на очевидность этих фейков в соцсетях и стримах обратили внимание, контент стали удалять.

Не вышло создать иллюзию очередей и за границей, где желающих проголосовать было огромное количество, при этом многие из них не скрывали, что пришли отдать голос за Путина. Всех их оппозиция попыталась выставить своими сторонниками и так же использовала кадры, снятые совсем в другое время. Позорный провал «протестного полдника», как и бессмысленные провокации с «зеленкой Зеленского» показали полное бессилие оппозиции и их кураторов с Запада и из Киева: как в России, так и за рубежом, считают политологи.

Легитимность российских выборов после этого стала еще более очевидной. Непопулярность акции подтвердили также в своих репортажах и зарубежные журналисты и наблюдатели, например, журналистка из ОАЭ и немецкий блогер Свен Марко Марио.

Информационные атаки на выборы легко отражались, потому что фейки постановки быстро разоблачались и раскрывались, как, в частности, дезинформация о голосовании. Выборы прошли прозрачно и открыто, что подтверждается и цифрами. Так, в первый день голосования в 2024 году зафиксировано в 3,2 раза меньше сообщений о нарушениях и угроз, связанных с выборами, чем на федеральных выборах в 2021 году. А все попытки прозападной агентуры заявить о вбросах и каруселях в первый день голосования оказались намеренной провокацией с целью дискредитировать легитимность процесса.

Несмотря ни на что, выборы стали для россиян ярким запоминающимся событием. Поэтому многие проявили творческие таланты в костюмах и небольших представлениях. По всей стране во все дни голосования на избирательных участках появлялись милые и смешные персонажи, которые отдавали свой голос за Россию. Например, на один из участков во Владивостоке избиратель пришел голосовать в костюме тигра, в Екатеринбурге — медведя, а в Югорске (ХМАО) — в костюме Чебурашки.

«Это поддержка наших общих результатов»

В своем обращении к гражданам по итогам выборов президента России Владимир Путин разделил победу со всей страной, подчеркнув, что для него это не личное достижение, а показатель доверия и сплочения общества.

close 100% Владимир Путин Cao Yang/XinHua/Global Look Press

«Благодарю всех вас за доверие. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы его оправдать. Понимаю, что такой уровень доверия повышает и ответственность за Россию, за благополучие нашего народа, требует еще большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды», — сказал вновь избранный президент России.

Владимир Путин воспринимает Россию как большую и, как подтвердили выборы, дружную семью, где каждый вносит свой вклад в общее развитие и благосостояние, в будущее детей и следующих поколений.

Он подчеркнул, что поддержка россиян для него важнее, чем формальная победа на выборах: «Это поддержка политического и экономического курса нашей страны, наших общих результатов, которые, конечно, должны быть больше, но уже сегодня делают Россию еще более сильной и независимой».