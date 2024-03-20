Никита Кологривый напился, укусил официантку и устроил драку. Его отвезли в полицию Устроившего драку в баре Новосибирска актера Кологривого отвезли в полицию

Звезду сериала «Слово пацана» Кологривого задержали в родном Новосибирске, ему грозит статья за мелкое хулиганство. Актер отметился в городе несколькими выходками, самой громкой из которых стал его пьяный дебош в баре. Артист приставал к официантке, укусил ее и подрался с другими сотрудниками заведения. Он также критиковал свою фан-встречу за то, что в Новосибирске «не умеют встречать» звезд.

Актера Никиту Кологривого задержали в Новосибирске после драки в местном баре, ему грозит статья за хулиганство, передают Telegram-каналы Shot, Baza, издание местных новостей НГС.ру.

Сегодня утром артист должен был вылететь в Москву, но прямо из пятизвездочного Grand Autograph Hotel его забрала полиция и отвезла на допрос в центральный отдел города. Двое полицейских пришли в отель, когда Кологривый спускался по лестнице в лобби, и сразу задержали его.

Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что актера до отдела «сопровождал друг, конвоя не было». Журналистка НГС засняла, как Кологривый заходит в участок — на нем нет наручников, актер шуточно отдает корреспондентке честь и улыбается.

«Ой, да слава богу, хороший [настрой]», — сказал он. На вопрос, кончится ли дело хорошо, Кологривый ответил «конечно».

Артисту грозит 15 суток за мелкое хулиганство, на него уже составили протокол. Суд займется его делом завтра. Из отдела полиции Кологривого увезли под конвоем, решения суда актер будет дожидаться в спецприемнике.

«Искал себе проблемы»

Причиной задержания стал дебош Кологривого в новосибирском кальян-баре Tangiers Lounge в ночь с 18 на 19 марта. В заведении говорят, что он пришел с друзьями и сначала вел себя с персоналом доброжелательно. Но потом напился и стал приставать к официантке, ругаться с другими гостями.

«Начал вести себя очень, скажем так, угрожающе... Всячески искал себе проблемы», — поделился один из сотрудников бара.

Звезда «Слова пацана» подошел к сотруднице ресторана, которая уже закончила смену, лег на ее колени и «стал склонять к близости», описывает Telegram-канал «Абзац». На записи с камер наблюдения видно, что актер схватил девушку за шею и пытался заставить поцеловать себя. Она сопротивлялась, тогда Кологривый вскочил, встал у официантки за спиной, держал ее за руки, сотрудница пыталась отбиваться. «Абзац» пишет, что артист в процессе укусил ее за ногу и трогал за интимные места.

Канал также выложил видео, где видно, что после этого Кологривый стал нападать на окружающих. Он бил мужчин, которые его окружили, сорвал с себя футболку, резко выбил из рук девушки телефон. В итоге дебошира скрутили его же друзья и увели на улицу. С пострадавшей официанткой, по словам сотрудников, сейчас «все хорошо».

«Все были в шоке, честно говоря. Как такового ущерба от его действий заведению не причинено, уронил пару тарелок. Охраны у нас нет, мы вызвали ее по телефону. Пока она была в пути, актера увели из бара его друзья», — пояснил один из владельцев новосибирского бара.

На артиста написали заявление. В нем говорится, что Кологривый «громил декорации на баре», ударил бармена и официанта, одного в грудь, другого дважды по голове. Кроме того, угрожал, что позовет друзей, и те «расправятся» с персоналом.

«В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок. Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, после чего будет принято решение в установленном законом порядке», — передавала пресс-служба ГУ МВД Новосибирской области.

Агент Кологривого назвала резонанс вокруг дебоша актера «очередной придуманной и раздутой историей». Она утверждала, что «все недопонимания» уже уладили по обоюдному согласию сторон.

В баре однако отмечали, что пытались после инцидента связаться с Кологривым, но он не отвечал.

«Не умеют встречать гостей»: все выходки артиста в Новосибирске

Новосибирск — родной город 29-летнего Кологривого. Он приехал сюда на прошедших выходных для участия в нескольких мероприятиях. За пару дней актер успел запомниться и другими неприятными случаями.

Так, в субботу, 16 марта он ушел со своей фан-встречи в кинотеатре «Победа», заявив, что организаторы «не умеют встречать» звезд.

«Организаторы очень плохие, извините. Вынужден покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей, к сожалению. Я сделаю фан-встречу и организую. И это место будет демократичным. Мы с вами все встретимся там и избежим хозяев, которые панибратски к тем людям, которых я привез... У нас не привыкли встречать, у нас привыкли просирать все кино, вот и просирают», — высказался Кологривый.

Пресс-служба Корпорации развития Новосибирской области указала, что у руководства кинотеатра «случилось недопонимание» с одним из сотрудников команды артиста. Ссору уладили, и Кологривый вернулся на автограф-сессию.

На следующий день, в воскресенье, 17 марта Кологривый почти на два часа опоздал на другую встречу с поклонниками в «Гастрокорте». Там собралось около тысячи человек, но артист в это время решил записать интервью или подкаст, рассказал директор площадки.

При этом ранее Кологривый рассказывал, что ему хотелось бы «быть ближе к народу», чтобы люди не чувствовали дистанцию с ним как со звездой.

«Чтобы, условно говоря, человек знал, что я, если иду мимо, что не надо триста раз подумать, подойти ко мне или нет, а крикнуть: «Привет!» И я скажу: «Здорово!» Как мне тоже отец завещал, он говорит: «Будь таким артистом, чтобы люди тебя за своего принимали, чтобы они не думали, что ты где-то там», — говорил Кологривый.

Педагог Кологривого, экс-преподаватель Новосибирского государственного театрального института (НГТИ) Владимир Зуев назвал его большим ребенком.

«Он творит, что хочет. Он дошел до той точки, в которой он может делать то, что ему запрещали когда-то», — сказал «Газете.Ru» преподаватель.

Последствия для дебошира

Еще до скандалов в Новосибирске Кологривого убрали из афиши мартовского гала-концерта сатирика Михаила Жванецкого. Организатор пояснил, что с ним не хотели выступать на одной сцене некоторые другие участники.

«Я отменил его участие сразу же после его интервью, где он сказал, кто такой Смоктуновский и кто такой Александр Абдулов. После этого я потребовал, чтобы его не было в проекте. Он тогда уже своими высказываниями настроил против себя. В концерте «Жванецкий» участвует большое количество артистов, и многие сказали, что не хотели бы быть с ним на одной сцене... Просто я не буду работать с человеком, который замечен в таких высокомерных высказываниях», — рассказал креативный продюсер «Жванецкого» Евгений Гришковец.

По его словам, Кологривый неоднократно нарушал актерскую этику. Сам артист говорил, что ему не нравятся советские актеры Смоктуновский и Абдулов, и он не считает их великими.

«Ну, я не думаю, что он [Смоктуновский] лучше, чем я. Вот и все. А как? А как вы хотели, чтобы я сказал, что нет? Что он светоч? Нет. Мне не нравится Смоктуновский, честно скажу, как артист», — заявлял Кологривый.