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Депутат из Новосибирска предложил Кологривому «разделить судьбу солдат»

Депутат горсовета Новосибирска Антонов посоветовал Кологривому поехать на СВО

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Александр Кряжев/РИА Новости

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов предложил актеру Никите Кологривому поехать как солдат на СВО. Его слова передает местное издание atas.info.

«Многие актеры служили, а многие служат и сегодня. Особенно это полезно тем, кто желает, как наш земляк, снимать честное кино про судьбы солдат. В этой связи нет ничего лучше, чем разделить с ними их судьбу», — отметил Антонов.

Он заявил, что готов оказать звезде «Слова пацана» содействие в этом вопросе. Депутат также возмутился поведением артиста, отметив, что пьяный дебош в баре — не то, что хотят видеть горожане от своего земляка-кумира. Он заявил, что в Новосибирске от Кологривого ждут «не пустых скандалов, а мужских поступков».

20 марта сообщалось, что новосибирская полиция проводит проверку действий Кологривого, устроившего дебош в одном из ресторанов города. В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что на звезду «Слова пацана» поступило заявление, в котором утверждалось, что он «грубо нарушал общественный порядок» в одном из заведений города.

До этого стало известно, что артист «очень сильно хулиганил» в ночь на 19 марта, был сильно пьян, нападал на работников ресторана и приставал к сотрудницам заведения. Одну из официанток он пытался склонить к близости. После того как девушка оказала сопротивление, Кологривый укусил ее за ногу. Затем актер начал заламывать официантке руки.

Ранее полиция задержала актера Никиту Кологривого после пьяного дебоша.

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