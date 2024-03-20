Депутат из Новосибирска предложил Кологривому «разделить судьбу солдат»

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов предложил актеру Никите Кологривому поехать как солдат на СВО. Его слова передает местное издание atas.info.

«Многие актеры служили, а многие служат и сегодня. Особенно это полезно тем, кто желает, как наш земляк, снимать честное кино про судьбы солдат. В этой связи нет ничего лучше, чем разделить с ними их судьбу», — отметил Антонов.

Он заявил, что готов оказать звезде «Слова пацана» содействие в этом вопросе. Депутат также возмутился поведением артиста, отметив, что пьяный дебош в баре — не то, что хотят видеть горожане от своего земляка-кумира. Он заявил, что в Новосибирске от Кологривого ждут «не пустых скандалов, а мужских поступков».

20 марта сообщалось, что новосибирская полиция проводит проверку действий Кологривого, устроившего дебош в одном из ресторанов города. В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что на звезду «Слова пацана» поступило заявление, в котором утверждалось, что он «грубо нарушал общественный порядок» в одном из заведений города.

До этого стало известно, что артист «очень сильно хулиганил» в ночь на 19 марта, был сильно пьян, нападал на работников ресторана и приставал к сотрудницам заведения. Одну из официанток он пытался склонить к близости. После того как девушка оказала сопротивление, Кологривый укусил ее за ногу. Затем актер начал заламывать официантке руки.

Ранее полиция задержала актера Никиту Кологривого после пьяного дебоша.