Отец и мачеха Никиты Кологривого отреагировали на его дебош в ресторане

Отец и мачеха актера Никиты Кологривого, который устроил дебош в баре-ресторане в Новосибирске, не могут связаться с ним после конфликта. Об этом они сообщили ИА Регнум.

По словам его мачехи Ольги, родные узнали об инциденте от своих знакомых, которые утром прислали сообщения с видеозаписью дебоша.

«Мы его еще не видели. Не знаем где он сейчас», — сообщила женщина.

20 марта сообщалось, что новосибирская полиция проводит проверку действий Кологривого, устроившего дебош в одном из ресторанов города. В пресс-службе ГУ МВД по региону рассказали, что на звезду «Слова пацана» поступило заявление, в котором утверждалось, что он «грубо нарушал общественный порядок» в одном из заведений города.

До этого стало известно, что артист «очень сильно хулиганил» в ночь на 19 марта, был сильно пьян, нападал на работников ресторана и приставал к сотрудницам заведения. Одну из официанток он пытался склонить к близости. После того как девушка оказала сопротивление, Кологривый укусил ее за ногу. Затем актер начал заламывать официантке руки.

Ранее агент звезды «Слова пацана» прокомментировала дебош актера в ресторане.