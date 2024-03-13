«Достигнуты некие договоренности». Путин отменил передачу активов Danone Росимуществу

Владимир Путин отменил передачу во временное управление Росимущества активов Danone в России. Financial Times писала в феврале, что французская компания хочет продать свой российский актив компании «Вамин Татарстан» за 17,7 млрд руб. Официально это не подтверждали. Активы Danon находились во временном управлении Росимущества с лета 2023 года, тогда же главой российской «дочки» компании вместо голландца Чарли Каппетти стал племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Якуб Закриев.

Президент России Владимир Путин отменил решение о передаче иностранной доли в российской «дочке» французского производителя молочных продуктов Danone во временное управление Росимущества, указ об этом опубликован на портале правовых актов.

Указ вносит изменения в документ от 2023 года о временном управлении некоторым имуществом, в соответствии с которым Росимущество получило право на владение ценными бумагами АО «Данон Россия», до этого принадлежавшие компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд». Именно это положение больше не действует.

По какой именно причине Федеральное агентство по управлению государственным имуществом больше не распоряжается акциями российского подразделения Danon, в указе не сказано.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин в беседе с газетой «Ведомости» предположил, что отмена решения связана с «достижением неких договоренностей» с материнской компанией Danone о будущем бизнеса в России.

«Пример «Данон» не указывает на то, что доли в капитале и прочих компании из перечня [перешедших в управление Росимущества] также вернутся к зарубежным бенефициарам, но определенно указывает на сам факт существования такой возможности, что немаловажно», — заявил юрист.

Передача Росимущству

Главный офис Danone в октябре 2022 года на фоне проведения СВО объявил о намерении передать операционный контроль над своим бизнесом молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России. Претендентами на активы называли компании «Русагро», «Черкизово», «Аграрта», «ЭкоНива», «Агрокомплекс имени Ткачева». Также активы могли отойти инвестиционным фондам из Китая или ОАЭ.

16 июля 2023 года на официальном портале правовых актов появился документ, подписанный Путиным, согласно которому долю иностранных владельцев в российской структуре Danone передали во временное управление Росимущества.

Федеральное агентство получило 83 млрд обыкновенных акций «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. обыкновенных акций «Данон Россия», которыми владела компания «Данон Трейд».

«Новые чеченские боссы»

Уже через два дня стало известно, что новым главой компании «Данон Россия» стал заместитель председателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев. Это племянник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. С 2017 года компанией управлял голландец Чарли Каппетти.

В декабре Financial Times писала со ссылкой на сообщение источников, что «новые чеченские боссы» «Данон Россия» ведут дела «как MBA, довольно профессионально и без вытаскивания оружия».

Также газета сообщала о надежде Danone продать свой бизнес в России, несмотря на переход активов под управление Росимущества и наличие новых руководителей. План был такой: продать активы и сохранением за собой 25-проценной доли с возможностью выкупа контрольного пакета в будущем.

21 февраля газета Financial Times сообщила, что французский производитель Danone, чьими российскими активами на тот момент распоряжалось Росимущество, планирует продать бизнес в России за 17,7 млрд руб. ($191,5 млн) российской компании «Вамин Татарстан», производящей молочную продукцию. Ее возглавляет 29-летний Минтимер Мингазов.

Эта компания, по информации издания, должна купить «дочку» Danone в России, которая после переименования стала называться Life & Nutrition. Письмо о готовности вложиться в актив руководство компании направляло главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

7,7 млрд руб. из предполагаемых 17,7 млрд руб. собирались направить на обслуживание долга российского предприятия, остальную часть — на оплату доли Danone в компании.

Еще летом прошлого года Мингазов вошел в состав членов совета директоров Life & Nutrition. Это случилось вскоре после того, как главой компании стал Закриев.