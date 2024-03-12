Инженер Boeing рассказал, что компания делает опасные самолеты. Его нашли мертвым Сообщившего о проблемах со сборкой и деталями экс-инженера Boeing нашли мертвым

В США нашли мертвым бывшего инженера Boeing, который рассказал журналистам о катастрофических проблемах на производстве самолетов. Он судился с компанией и прямо перед смертью давал показания, к которым долго готовился. Тело инженера обнаружили в его грузовике на парковке. Полиция заявила, что он совершил самоубийство. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Инженера Джона Барнетта, который давал показания против Boeing, нашли мертвым в США. Об этом рассказал его адвокат Брайан Ноулз, передает британский таблоид The Daily Mail.

Тело Барнетта с огнестрельным ранением обнаружили 9 марта в его грузовике на парковке отеля города Норт-Чарлстон (Южная Каролина). По версии полиции, мужчина, предположительно, совершил суицид. Ему было 62 года.

В Норт-Чарлстоне инженер давал показания в рамках судебного дела против Boeing. В этом городе находится завод компании. Сам Барнетт работал на нем до пенсии.

В суде Барнетт участвовал в перекрестном допросе, который вели его собственный адвокат и юристы Boeing. Мужчину допрашивали на прошлой неделе в четверг и в пятницу (7 и 8 марта). Это длилось долго: в четверг, например, Барнетт отвечал на вопросы семь часов подряд. Тем не менее, на этом сбор показаний не закончился, инженер должен был дополнительно явиться в суд рано утром 9 марта. Однако перестал выходить на связь. Участники заседания стали искать его и связались с администрацией отеля, где Барнетт остановился.

Ноулз отметил, что Барнетт «долго готовился» к даче показаний. Его смерть адвокат назвал трагической. Boeing также выразила соболезнования.

«Мы опечалены смертью господина Барнетта, наши мысли с его семьей и друзьями», — передала компания.

Я еще не видел самолет Boeing, который посчитал бы безопасным

Барнетт проработал в Boeing 32 года. Он был инженером по контролю качества на производстве в Норт-Чарлстон, занимая эту должность с 2010 по 2017 год. В 2017-м Барнетт вышел на пенсию по состоянию здоровья.

Американская газета The New York Times (NYT) в 2019 году выпустила статью о шокирующих нарушениях на производстве Boeing в Южной Каролине. Там собирают Boeing 787 Dreamliner, который периодически попадает в новости из-за происшествий. Так, накануне из-за «технической неполадки» во время рейса на одном из лайнеров пострадали 50 человек.

Для статьи NYT, среди прочих сотрудников Boeing, дал комментарий Барнетт. Бывший инженер рассказал, что неоднократно сообщал о производственных нарушениях и пытался с ними бороться, но его боссы закрывали на это глаза. Более того, ему объявляли выговор.

«Как менеджер по качеству в компании Boeing, вы — последняя линия защиты, прежде чем о дефекте станет известно пассажирам. И я еще не видел самолета, вылетевшего из Чарльстона, который я бы посчитал безопасным и разрешил к полетам», — говорил Барнетт.

В числе нарушений он обнаружил в самолетах «скопления острых металлических осколков» около проводки, которые остались после установки некоторых элементов. Они могли привести к короткому замыканию и пожару. Инженер также выявил проблемы с кислородными масками, они были некачественными и могли не сработать в нужный момент.

Boeing отрицала все обвинения. Однако Федеральное управление гражданской авиации (FAA) еще до публикации статьи провело свое расследование, которое подтвердило некоторые слова Барнетта. От Boeing требовали устранить нарушения, но с тех пор громкие неполадки с самолетами производителя не прекратились.

«Самолет просто упал»

Накануне из австралийского Сиднея вылетел в новозеландский Окленд рейс авиакомпании LATAM Airlines. Самолет вез 263 пассажира. В полете на борту Boeing 787 возникла техническая проблема, как кратко описал представитель перевозчика. Лайнер резко потерял высоту.

«Самолет без предупреждения просто упал. Я имею в виду, что он [реально] упал, в отличие от всего, что я когда-либо испытывал при любой турбулентности. Людей выбрасывало с их мест, они ударялись о крышу, их швыряло по проходам», — вспоминает пассажир Брайан Джокат.

В результате десять пассажиров и трое бортпроводников попали в больницу. Всего пострадали 50 человек.

Причина инцидента пока неизвестна. FAA заявило, что будет участвовать в расследовании и «внимательно» следит за ситуацией.

Акции Boeing на фоне последних неприятностей с их самолетами упали на 3%. FAA в январе запретило Boeing расширять производство своих самых продаваемых узкофюзеляжных самолетов другой модели — 737 MAX. Причина — «неприемлемые проблемы с качеством».