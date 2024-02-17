Летевший в Стамбул самолет вернулся в Москву из-за пожара на борту

Самолет, выполнявший рейс Москва – Стамбул, вернулся в Шереметьево из-за задымления на борту. Об этом сообщает Lenta.ru.

Происшествие случилось ночью 17 февраля.

Через несколько минут после взлета командир воздушного судна доложил о пожаре на борту, но вскоре уточнил, что дым рассеивается и принял решение о возвращении в гавань вылета.

В Шереметьево приготовились к посадке борта с объявлением тревоги для аварийно-спасательной команды. Через 20 минут Boeing 737-800 совершил благополучную посадку. Через три часа пассажиры улетели в Стамбул на резервном самолете.

17 февраля летевший в Сочи самолет вынужденно сел в Махачкале из-за повышенного давления у пассажира.

16 февраля туристка увидела галлюцинации на рейсе Дубай — Москва и стала приставать к пассажирам.

15 февраля самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в аэропорту Москвы.

Ранее в Шереметьево задержали вылет самолета из-за драки двух военнослужащих.