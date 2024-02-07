Стало известно, почему дверь самолета Alaska Airlines выпала в полете

Дверь самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines выпала в полете, так как не была закреплена. Об этом свидетельствуют данные предварительного расследования Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США.

Согласно результатам предварительного расследования инцидента, эксперты не обнаружили характерных повреждений или деформации вокруг отверстий для болтов. Это может свидетельствовать о том, что дверь не была закреплена болтами перед тем, как сойти с петель.

Отмечается, что при декомпрессии салона системы самолета сработали в штатном режиме. Эксперты NTSB продолжают расследование.

До этого генеральный директор перевозчика Alaska Airlines Бен Миникуччи в интервью NBC News заявил, что во многих самолетах Boeing выявлено массовое ослабление болтов. По его словам, эксперты провели исследование техники Boeing и выяснили, что у многих образцов не были закреплены некоторые детали из-за слабо закрученных болтов.

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