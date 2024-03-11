Определились с выбором: за кого россияне собираются голосовать на выборах президента Россияне рассказали, за кого они готовы отдать свои голоса на президентских выборах 2024

Предстоящие в этом году выборы президента Российской Федерации пройдут впервые в истории страны в трехдневном формате, с 15 по 17 марта, в 29 регионах страны состоится онлайн-голосование. Также в первый раз с 2008 года за пост президента нашей страны будут бороться четыре зарегистрированных Центральной избирательной комиссией кандидата — Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. О том, за кого сейчас готовы голосовать граждане страны и какие шансы пойти на пятый президентский срок имеет действующий лидер России Владимир Путин, — в цифрах опросов общественного мнения россиян в материале «Газеты.Ru».

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за Владимира Путина на предстоящих президентских выборах готовы проголосовать 82% граждан России. 6% россиян предпочтут Николая Харитонова, выдвинутого КПРФ, за Владислава Даванкова из партии «Новые люди» также готовы отдать голоса 6% опрошенных, а за Леонида Слуцкого из ЛДПР — 5%. При этом, на основании результатов опроса, ожидаемая явка на выборы составляет более 70%.

При проведении исследования использовалась методология электорального вероятностного прогнозирования ВЦИОМ, в которой итоговый результат складывается из двух комплексных блоков: расчета явки и расчета голосования. Расчетная модель учитывает информированность, интерес к выборам, мотив голосования и разные обстоятельства. Каждому варианту ответа присваивается весовой коэффициент, который определяет вероятность декларируемого поведения. А настраивают социологи коэффициенты модели при помощи экспертных опросов. Актуальный электоральный расчет был составлен на основе данных всероссийского телефонного опроса, проведенного ВЦИОМ 6 марта 2024 года.

Фонд «Общественное мнение»

В последнем накануне президентских выборов опросе россиян, проведенном Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), его участники также выразили свои предпочтения по кандидатам на пост президента. По данным этого исследования, также с огромным отрывом лидирует действующий президент страны: за Владимира Путина готовы отдать свои голоса более 80,8% опрошенных.

За представителя КПРФ Николая Харитонова готовы проголосовать 5,7% граждан, за Леонида Слуцкого от ЛДПР — 5,6%, а за Владислава Даванкова, представляющего партию «Новые люди» — 4,6% респондентов. На основании результатов опроса показатель по ожидаемой явке на выборы президента составил 69,8%.

Источником получения данных стал еженедельный всероссийский поквартирный опрос «ФОМнибус», который прошел с 4 по 6 марта 2024 года в 104 населенных пунктах. Он учитывает распределение ответов на ряд вопросов о политических предпочтениях и электоральных намерениях избирателей. Участие в нем приняли граждане России из 53 регионов страны, всего около 1,5 тыс. россиян. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Институт социального маркетинга

Эксперты Института социального маркетинга (ИНСОМАР) также рассчитали прогноз явки и результатов голосования на предстоящих президентских выборах. Согласно проведенному ими исследованию, действующий президент страны Владимир Путин набирает 80,2% голосов избирателей, за коммуниста Николая Харитонова готовы голосовать 6,3% респондентов, за выдвиженца ЛДПР Леонида Слуцкого — 5,6%, за представителя «Новых людей» Вячеслава Даванкова — 5,1%.

При этом в исследовании отмечается, что в отдельных регионах некоторые кандидаты в президенты России имеют результат выше. Например, сравнительно более высокий рейтинг у Леонида Слуцкого отмечен в Дальневосточном федеральном округе, у Николая Харитонова — в Северо-Западном, а у Вячеслава Даванкова — в ЦФО.

Расчетная явка, согласно полученным данным, составила 71-73%. В ходе инициативного исследования, проведенного Инсомар, с 6 по 7 марта 2024 года по телефону было опрошено 3000 респондентов в возрасте 18 лет и старше по общероссийской выборке. Максимально возможная статистическая погрешность составляет 1,78%.

Вопросы для построения расчетной модели были составлены так, чтобы выявить реальные предпочтения по кандидатам и по желанию принять участие в выборах. Всего их было шесть: «Вы знаете, когда состоятся очередные выборы Президента РФ? Если знаете, назовите, пожалуйста, год и месяц», «В марте 2024 года состоятся очередные выборы Президента РФ. Вы скорее примете или скорее не примете в них участие?», «Я буду зачитывать фамилии политиков, а вас попрошу ответить, знаете ли вы каждого из этих людей и как к нему относитесь: положительно (с доверием) или отрицательно (с недоверием), либо не можете оценить?», «Если бы выборы президента Российской Федерации состоялись ближайшее воскресенье, за кого из перечисленных кандидатов вы бы скорее проголосовали?» и «Скажите, пожалуйста, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Государственную думу, за какую партию вы бы проголосовали?».