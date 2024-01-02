«Для нас это военный объект»: Зеленский намерен разрушить Керченский мост для изоляции Крыма Зеленский запланировал изолировать Крым и разрушить Керченский мост

«Центром тяжести» военного конфликта России и Украины в 2024 году станут Крым и связанные с ним боевые действия в Черном море, заявил Владимир Зеленский в интервью The Economist. По его мнению, успешная операция ВСУ в регионе стала бы «примером для всего мира». Достижению целей на полуострове могут поспособствовать ракеты Taurus, которые, как считает политик, военные могли бы использовать для ударов по Керченскому мосту. Что еще сказал Зеленский — в материале «Газеты.Ru».

Главная цель Киева

«Центром тяжести» военного конфликта России и Украины в 2024 году станут Крым и связанные с ним боевые действия в Черном море, заявил Владимир Зеленский в интервью The Economist.

Политик считает, что изоляция Крыма и снижение военного потенциала РФ на полуострове «чрезвычайно важны», потому что сократят количество атак из региона по Украине. По его мнению, успешная операция ВСУ на полуострове стала бы «примером для всего мира» и имела бы большой эффект внутри России.

«Украина уже одерживает невероятные победы на стратегически важном полуострове, уничтожив «значительно число» кораблей Черноморского флота», — утверждается в материале.

Президент подчеркнул, что успех Киева зависит от помощи западных союзников. По его словам, он попросил дальнобойные крылатые ракеты Taurus, потому что ВСУ могли бы применить их для разрушения Керченского моста, что позволило бы изолировать Крым.

«Россия должна знать, что для нас это военный объект», — пояснил глава государства.

Скрытность Зеленского

Согласно материалу The Economist, планы Зеленского по восстановлению границ страны не изменились, однако политик «больше не устанавливает временных рамок и не дает обещаний» по поводу того, сколько территории ВСУ должны «деоккупировать» в новом году.

При этом «ближайшей целью» для сухопутных войск будет защита востока и юга Украины , в том числе Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона, Николаева, а также критически важной инфраструктуры страны.

The Economist обратил внимание на то, что президент не распространяется о целях на 2024 год. Он считает, что утечки информации перед началом контрнаступления ВСУ прошлым летом помогли РФ подготовить оборону.

Шагов к миру нет

По мнению Зеленского, поддерживая Киев, Европа защищает себя от «российской агрессии».

«Давая нам деньги или оружие, вы поддерживаете себя. Вы спасаете своих детей, а не наших», — сказал он.

Политик также отметил, что не видит «каких-либо фундаментальных шагов к миру со стороны России». Он считает, что Москва посылает сигналы о желании заморозить конфликт, как о том сообщают некоторые западные СМИ, «не потому, что они праведники, а потому, что у них недостаточно ракет, боеприпасов или подготовленных войск».

«Им (России. — «Газета.Ru») нужна эта пауза. Восстановить свои силы. А затем, собрав их, перевернуть страницу», — выразил мнение Зеленский.

При этом на встрече с военными в госпитале им. Вишневского накануне Владимир Путин говорил о нежелании «воевать бесконечно»:

«Мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно быстрее, только на наших условиях. У нас нет желания воевать бесконечно, но и сдавать свои позиции мы не собираемся».

Президент РФ также упомянул, что ВСУ тратят гораздо больше боеприпасов, чем могут получить от партнеров на Западе, в то время как Россия наращивает производство.

«Мы не отступим»

The Economist заметил, что за почти два года военного конфликта Зеленский «утратил свой юношеский задор», легкость и юмор. На вопросы он отвечает, сгорбив плечи и барабаня пальцами по столу. По мнению автора материала, политик раздражен колебаниями некоторых союзников, а также «отстраненностью» своих соотечественников.

Новогоднее обращение Зеленского показалось журналистам издания «вызывающим и трезвым», а также «заметно менее оптимистичным», нежели то, которое было год назад. Несмотря на это, политик, по их мнению, по-прежнему убежден, что Украина не может отказаться от своего плана победить РФ.

«Самая важная профессия, которую украинец может делать на данный момент, — это быть на Украине... а для наших западных партнеров это быть с Украиной, — заявил Зеленский. — Если у вас нет сил, то либо уходите, либо отойдите в сторону. Мы не отступим».

Что ответили в России

Российские депутаты отреагировали на заявления Зеленского. Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа связал их с желанием получить больше помощи от западных стран:

«Это его заявление прозвучало перед тем, как он попросил у своих западных повелителей оружие, ракеты для возможности уничтожения Крымского моста. Это ни что иное, как очередной фарс».

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет добавил, что причиной провала контрнаступления ВСУ стала не утечка информации, а профессионализм, отвага и доблесть ВС РФ.

«[Российская армия] смогла остановить и сдержать агрессора, не дав ему продвинуться вперед», — заявил депутат.