Красноярский бар устроил травести-шоу на 23 февраля. Полиция уже начала проверку МВД проверит бар в Красноярске после травести-шоу на День защитника Отечества

Красноярский «тематический» бар устроил травести-вечеринку в честь Дня защитника Отечества, теперь его проверяет полиция. В МВД обратилась Екатерина Мизулина. Силовики интересуются заведением уже не в первый раз, при этом организаторы заявляют, что у них «не ЛГБТ*-бар», а доносы «противоречат заявлениям президента». По версии самого заведения, главе ЛБИ о мероприятии сообщил один из постоянных клиентов, которого выгнали с вечеринки за дебош.

Красноярская полиция проверит «провокационную вечеринку» в местном клубе, где в честь Дня защитника Отечества выступали мужчины в форме, переодетые женщинами. Об этом пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю сообщила «Подъему».

«В ходе интернет-мониторинга полицейскими в ряде телеграм-каналов были выявлены публикации о провокационной вечеринке в одном из красноярских баров... По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — указала пресс-служба.

На вечеринку обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она написала в своем канале, что мероприятие проходило в «ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-баре».

«В Красноярске ЛГБТ-бар не только не закрылся, но и провел провокационную вечеринку в честь Дня защитника Отечества. Мы обратимся в МВД России по этой ситуации», — подчеркнула она.

Мизулина опубликовала видео из бара, на кадрах видно, как ярко накрашенный травести-артист в милитари-форме подпевает со сцены известной военной песне «Смуглянка».

Мероприятие прошло в Elton Bar Красноярске, сам себя он называет «тематическим». На 23-24 февраля в Elton Bar был запланирован «праздничный марафон настоящих мужчин», такая же вечеринка должна была пройти в другом баре этой франшизы в Новосибирске.

После сообщения Мизулиной об обращении в МВД администрация заведения заявила в Telegram-канале, что на вечеринку пожаловался постоянный клиент, который присутствовал на мероприятии. По заявлению представителей бара, на празднике он вел себя неподобающе — «облил в зале девушек пивом», а также устроил потасовку на улице, где использовал перцовый баллончик. По версии организаторов, гость обиделся на то, что его выгнали с мероприятия, и пожаловался Мизулиной.

Представители Elton Bar также заявили, что День защитника Отечества — государственный праздник, который имеют право отмечать все граждане России. Организаторы добавили, что некоторые их «друзья и знакомые» участвуют в военных действиях на Украине.

«Наши друзья и знакомые защищают и сейчас наше Отечество (и мы за них переживаем не меньше других). Наши родители, бабушки и дедушки тоже делали это!» — заявили представители бара в Telegram.

При этом доносчиков администрация сравнила с «фашистами», подчеркнув, что их действия «противоречат заявлениям президента». 20 февраля глава государства Владимир Путин на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени» заявил, что в России «достаточно толерантно относятся к людям нетрадиционной сексуальной ориентации».

«Мы просто не выпячиваем это и не считаем, что это правильно выпячивать. Пускай все живут как взрослые люди, как хотят. Никто их ни в чем не ограничивает. Но, что касается детей, детей не трогайте», — сказал Путин.

Администрация заведения выразила надежду на то, что «здравый смысл позволит государственным органам не вестись на провокации». Сейчас на фоне интереса СМИ бар удалил свой Telegram-канал, однако посты доступны через архив.

«Парни целуются и танцуют медляки»

Красноярский Elton Bar уже привлекал внимание силовиков в конце декабря 2023 года. По данным Telegram-канала Kras Mash, тогда с новогоднего травести-шоу в полицию забрали больше 20 человек, причем, по словам очевидцев, правоохранителей интересовали именно участники мужского пола. Канал указывал, что в органы поступила жалоба о том, что в баре «парни целуются и танцуют медляки».

Сам Elton Bar после этого заявил, что не занимается гей-вечеринками, и поблагодарил силовиков за то, что «все было по закону и без жести».

«Ребята, запомните раз и навсегда, мы не ЛГБТ-бар, мы культовое место для отдыха со своей шоу-программой с участием актеров оригинального жанра!», — пояснили организаторы.

Представители бара также утверждали, что полицию интересовал «пропавший человек, который, возможно, посещал бар». По их словам, всех задержанных опросили о нем и отпустили, а рейды перед Новым годом — это вообще «стандартная практика».

В ноябре прошлого года Верховный суд РФ признал экстремистским «Международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) и запретил его деятельность на территории страны. Об этом просил Минюст, который при этом не уточнил, что именно считает движением, кто в нем состоит и как оно устроено. С декабря 2022 года в России уже была запрещена информация, которая «пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию или смену пола».