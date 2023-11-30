Ответчика не было: Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистским Верховный суд признал ЛГБТ-движение экстремистским и запретил его деятельность

Верховный суд России признал экстремистским «Международное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность на территории страны. Иск рассматривали в закрытом режиме: в зале суда присутствовали только представители Минюста, а журналистов пустили на оглашение решения. В Кремле процесс комментировать отказались и заявили, что не следят за ним.

Верховный суд России признал «Международное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность на территории страны. Решение вступает в силу немедленно, сообщил суд.

«Решение суда о запрете деятельности международного общественного движения ЛГБТ и его структурных подразделений подлежит немедленному исполнению. Решение может быть обжаловано в кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации», — зачитал решение судья Олег Нефедов.

Заседание прошло без представителя ответчика в закрытом режиме: дело маркировано грифом «секретно». На рассмотрение иска у судьи ушло четыре часа. Журналистов пустили только на оглашение решения.

«В заседании участвует только представитель Минюста, со стороны ответчика никто не явился», – сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Комментируя процесс, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле за ним не следят: «Не следим. Комментариев нет».

Ранее Песков заявлял, что «не считает себя вправе каким-то образом комментировать» иск Минюста. «Поэтому здесь я ничего не хотел бы говорить по этой теме»,— добавил он.

Министерство юстиции России подало административное исковое заявление о признании «Международного общественного движения ЛГБТ» экстремистским и о запрете его деятельности на территории России 17 ноября.

В деятельности движения, по оценкам министерства, присутствуют «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни». Ведомство не уточнило, что именно оно считает движением, кто в нем состоит и как оно устроено .

В тот же день российский президент Владимир Путин, выступая на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге, говорил, что представители ЛГБТ являются частью общества:

«Они тоже, эти темы и эти люди, имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать. Потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди». Президент при этом ничего не говорил об иске Министерства юстиции.

Пропаганда ЛГБТ уже под запретом

В 2013 году в России был принят закон о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних. В декабре 2022 года его расширили. Путин подписал закон, который запретил распространение любой информации, которая «пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию или смену пола» среди людей всех возрастов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Физическое лицо в случае нарушения обяжут выплатить штраф до 400 тыс. рублей, а юридическое лицо — до 5 млн рублей. За побуждение детей к смене пола грозит штраф до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 4 млн рублей.

После принятия закона книжные магазины, издательства и телеканалы стали маркировать свою продукцию. Согласно ст. 6.21.2 КоАП РФ суды в России назначают штрафы онлайн-кинотеатрам за отсутствие маркировки «18+» при показе фильмов, где содержится демонстрация ЛГБТ-отношений.

Роскомнадзор в 2023 году составил 47 протоколов в отношении онлайн-сервисов за показ контента об ЛГБТ. Сумма штрафов превысила 29 млн рублей, заявила ТАСС представитель РКН Мария Бычкова.

13 ноября 2023 года замглавы Минюста Андрей Логинов, представляя в Совете ООН доклад о состоянии прав человека в России, заявил, что «сдерживание демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений не является формой порицания за них». По его словам, в России законодательно запрещена «дискриминация по принципу сексуальной ориентации и гендерной идентичности, как и любая другая дискриминация».