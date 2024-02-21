«Список на изъятие»: уберут ли из продажи книги классиков из-за пропаганды ЛГБТ*? Хинштейн: классической литературе ничего не грозит из-за запрета пропаганды ЛГБТ

В сети появился список якобы запрещенных к продаже книг, в которых содержится ЛГБТ-пропаганда. В перечень попали более 250 произведений, среди которых есть книги Достоевского, Мураками, Коэльо, Уайльда, Пруста и других классиков. «Мегамаркет» подтвердил подлинность списка и сообщил, что уже скрыл карточки этих книг на своем сайте. При этом инициатор закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, депутат Александ Хинштейн, заявил, что этот «черный список» неактуален, а произведениям из него ничего не грозит. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

20 февраля журналист Александр Плющев (признан в РФ иностранным агентом) в своем Telegram-канале опубликовал список книг, который, по его словам, получил маркетплейс «Мегамаркет». В перечне содержались названия произведений, карточки которых надо было удалить «из-за пропаганды ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

В списке оказались больше 250 книг, среди них есть произведения Уильяма Берроуза, Харуки Мураками, Пауло Коэльо, Стивена Кинга, Федора Достоевского, Владимира Сорокина, Стивена Фрая, Стефана Цвейга, Оскара Уайльда, Марселя Пруста и других.

Позже в «Мегамаркете» подтвердили «Коммерсанту» подлинность списка, заявив, что уже изъяли из продажи указанные в нем книги в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ.

«Указанный список книг действительно существует — он был еще в декабре 2022 года собран по инициативе АКИТ (Ассоциации компаний интернет-торговли. — «Газета.Ru») всеми участниками книжного рынка в связи с принятием закона о запрете пропаганды ЛГБТ в интернете, СМИ, книгах и других источниках. «Мегамаркет» принимал участие в обсуждении и подготовке списка и так же, как и все участники рынка, скрыл товары со своей витрины», — сообщили изданию в пресс-службе маркетплейса.

Список не имеет отношения к действительности

В АКИТ также подтвердили, что подобный перечень книг действительно существовал. При этом президент ассоциации Артем Соколов в беседе с РБК заявил, что список уже неактуален.

По его словам, перечень формировали, так как «отрасль хотела наглядно продемонстрировать, что потенциально может попасть под действие закона, если не разработать четкие критерии».

«После обращения Ассоциации в адрес Александра Хинштейна на площадке Госдумы были проведены встречи и прояснены все детали, включая будущие подзаконные акты.

Сейчас этот список не просто неактуален — он вообще не имеет никакого отношения к действительности», — заключил Соколов.

Достоевскому ничего не грозит

Инициатор закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, в связи с публикацией списка «запрещенных» к продаже книг заявил, что произведениям Достоевского, Пруста, Платона, Цвейга, Мураками, Уайльда и другой классике ничего не угрожает.

Он также подтвердил слова президента АКИТ о том, что список был рабочим и после нескольких встреч от него отказались.

«В ноябре-декабре 2022 года, после соответствующего обращения АКИТ мы провели несколько рабочих встреч на площадке ИТ-Комитета с участием всех регуляторов (Роскомнадзор, Роспотребнадзор, МВД). Там обсуждался и этот «черный список»: как набор неких «страхов» отрасли, которые, слава Богу, не подтвердились», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Депутат также заявил, что никакие маркетплейсы не убирали книги из продажи. Не делал этого и «Мегамаркет», добавил Хинштейн, ссылаясь на слова директора компании по связям с госорганами Павла Глухова.

«Почему пресс-служба «Мегамаркета» верифицировала актуальность списка «Коммерсанту», распространив заведомую неправду, сейчас выясняется в ходе внутреннего разбирательства», — добавил депутат.

«Вещи не для свободной продажи»

При этом в Госдуме есть и те, кто в целом считает правильным снятие с продажи произведений с ЛГБТ-тематикой. Первый зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Александр Шолохов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» объяснил необходимость этой меры тем, что на маркетплейсах такие книги может купить кто угодно.

«Мы все прекрасно понимаем, что и у классиков в том числе есть вещи, по крайней мере, не для свободной продажи», — отметил Шолохов.

По словам депутата, в «очных» книжных магазинах детям не продадут такие книги. Однако маркетплейсу неважно, кто покупает товар, «лишь бы у него была карточка платежная».