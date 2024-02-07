У россиян начнут забирать имущество за фейки. Чем новый закон отличается от советского Совфед единогласно принял закон о конфискации имущества за фейки об армии

Совет Федерации одобрил закон о конфискации имущества, использованного для распространения фейков о российской армии и некоторых других преступлений. Обе палаты парламента рассмотрели поправки буквально за две недели. Теперь их должен утвердить президент Владимир Путин. О чем говорится в новом законе — в материале «Газеты.Ru».

Совет федерации одобрил закон о конфискации имущества за распространение фейков об армии, призывы к антигосударственным действиям и другие преступления против безопасности России. За проголосовали 157 сенаторов, никто не воздержался.

Изменения внесут в две статьи УК РФ — о распространении фейков об армии (ст. 207.3) и о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4). Согласно поправкам, конфискации подлежит имущество, которое было нажито в результате преступной деятельности, либо то имущество, которое служит орудием совершения преступления.

Кроме того, статью 104.1 УК РФ (конфискация имущества) дополнят примечанием — под деятельностью, направленной против безопасности страны, будет пониматься совершение хотя бы одного из преступлений из приложенного списка, в том числе наемничества, дезертирства, неисполнения приказа, получения или дачи взятки. Всего в перечне более 30 уголовных статей.

Конфискацией имущества будут наказываться призывы к введению санкций против РФ и россиян (статья 284.2 УК) и содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует (статья 284.3 УК), а также реабилитация нацизма (статья 354.1 УК)

Первый заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев заявил, что возможность конфискации имущества, нажитого преступным путем, уже существует.

«Расширяется перечень преступлений — помимо террористических и экстремистских преступлений, к ним будут относиться и преступления против безопасности РФ», — пояснил он.

Член комитета по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров сравнил законопроект о конфискации со священными заповедями.

«Опять говорят, что запреты — это плохо, нецивилизованно, недемократично, и мы должны, в силу того, что мы делаем, как законодатели стыдиться. Так и хочется посоветовать этим любителям бесконечного бормотания по этому поводу хотя бы вспомнить, что почти все священные заповеди звучат именно как запреты», — заявил Мамсуров.

Голосование в Думе

Законопроект о конфискации внесли в Госдуму 22 января, его авторами выступили 395 депутатов — почти 90% от общего количества.

31 января он был одобрен в третьем чтении. «Принимая закон, мы защищаем наших солдат и нашу страну от негодяев и предателей. Вот смысл законопроекта», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время голосования.

Закон поддержали 377 депутатов из 450. Представители фракции «Новые люди» сообщили, что в нынешнем виде документ может привести к «злоупотреблениям и сведению счетов», поэтому они голосовать не будут.

«Советская конфискация»

Как рассказал «Газете.Ru» ведущий юрист «Европейской юридической службы» Юрий Телегин, ранее на практике чаще всего изымали орудия преступления. Это мог быть сотовый телефон или компьютер, которым человек пользовался для размещения в СМИ или интернете запрещенных материалов. В то же время перечня имущества, которое нельзя забрать в рамках уголовного судопроизводства, не существует. Поэтому обратить в доход государства формально могут даже единственное жилье.

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее отметил, что в советское время наказывали не только человека, совершившего противозаконное деяние, но и лишали имущества всю его семью. В новом законе речь о такой конфискации не идет, подчеркнул депутат.

«Эта конфискация, «воспетая» и в художественных фильмах, и в литературе — такая конфискация не предполагается, у нас нет желания возвращаться к советской конфискации. Нам это не нужно», — заключил Крашенинников.

Член Ассоциации юристов России Татьяна Завьялова заверила, что к людям, которые совершили преступления до вступления в законную силу новых поправок, конфискация применяться не будет, так как закон обратной силы не имеет.