Умерла Нина Молева. Она завещала Путину картины на $2 млрд

Российский искусствовед Нина Молева скончалась в Москве в 98-летнем возрасте. В наследство от мужа ей досталась коллекция картин стоимостью, по словам женщины, около $2 млрд — эти полотна она завещала президенту РФ Владимиру Путину. При этом точный состав коллекции неизвестен, от нее отказались власти Москвы и музей ГМИИ им. А.С. Пушкина — из-за отсутствия исторической ценности. Кроме главы государства возможными наследниками могут быть родственники Молевой в Польше и Моника Белуччи.

Российская писательница и искусствовед Нина Молева скончалась 11 февраля на 99-м году жизни, сообщила пресс-служба министерства культуры России, сообщают РИА Новости.

Молева родилась 5 декабря 1925 года в Москве. Она исследовала историю русского и зарубежного искусства, писала монографии о живописцах, в том числе о Федоре Рокотове, Иване Никитине, Дмитрии Левицком, Павле Чистякове и Константине Коровине.

Искусствовед была замужем за художником Элием Белютиным, после его смерти в 2012 году ей досталась коллекция картин, которая, по ее словам, содержит произведения Рембрандта, Тициана, Тинторетто и Питера Рубенса и оценивается в $2 млрд .

Как рассказывала сама Молева в интервью mk.ru, они с мужем хотели завещать полотно государству, однако столкнулись с юридическими сложностями:

«Мы с мужем хотели, чтобы все это (коллекция) осталось России. Первое завещание составили еще в 91 году, и оно хранилось в нотариальной конторе. <...> Когда муж умер, выяснилось, что в нашей стране, оказывается, по закону завещать что-то можно только физическому лицу или учреждению. Не государству».

В итоге искусствовед завещала коллекцию «юридическому представителю» страны — президенту Владимиру Путину.

«Почему Путин? <...> Помните конец 1999 года: начиналось новое тысячелетие, и это знаменитое выступление Ельцина: «Я ухожу!» На следующий день к власти пришел Путин и вскоре подписал награждение Элия Белютина орденом Почета. А когда мужа не стало, лично президент определил место его захоронения», — объяснила она свое решение.

По данным mk.ru, Путин был в гостях у Молевой и смотрел на картины.

Откуда картины? В 1955 году Молева вышла замуж за художника-авангардиста Элия Белютина. В одной из своих книг искусствовед рассказала, что дедушка ее мужа — художник московской конторы императорских театров Иван Гринев — в 1870-х годах посещал Западную Европу и приобретал в путешествиях ценные картины. Он выбирал произведения искусства по совету художников Константина Коровина и Александра Головина, с которыми вместе работал.



Гринев хотел создать частный музей, местом для которого в 1904 году выбрал 12-комнатную квартиру. Там была потайная комната, где во время Октябрьской революции 1917 года художник спрятал картины. Он попросил супругу княжну Марию Курбатову сохранить коллекцию. После ее смерти полотна перешли их дочери Лидии Гриневой, которая вышла замуж за итальянца Микеле Белуччи, он стал Михаилом Белютиным. Новый родственник также пополнил коллекцию, покупая картины на аукционах по распродаже конфискованного из царских дворцов. После его смерти коллекция перешла сыну Элию Белютину, супругу Молевой.

Точный состав и стоимость коллекции неизвестны. По данным The Art Newspaper Russia, музей ГМИИ им. А.С. Пушкина отказался принять картины Молевой, так как ведущий сотрудник Виктория Маркова посчитала, что в коллекции нет практически ни одного «из заявленных владельцами громких имен», а многие произведения не представляют никакой исторической ценности . Бывший мэр Москвы Юрий Лужков также отказался принять коллекцию в дар городу.

Другие наследники

В разговоре с kp.ru Молева рассказала, что после смерти мужа с ней связались поляки. Они предложили захоронить Белютина останки в Польше — на Аллее Славы. При этом сама искусствовед посчитала, что предложение было сделано с целью забрать коллекцию, она не согласилась. Аналогичное предложение поступило от Италии.

При этом польский журналист Виктор Батер рассказал kp.ru, что Молева сама связалась с польскими представителями, попросив помочь захоронить останки мужа на польской земле и перевести туда картины. Сделка почти состоялась, но по неизвестной причине вдова прекратила общение с министерством иностранных дел Польши. По словам Батера, это произошло из-за того, что ей не разрешили захоронить мужа на Аллее Славы.

Детей у Молевой и Белютина нет, однако есть родственники в Польше. По данным kp.ru, они не будут претендовать на картины, поскольку в этом случае придется платить большие налоги. Еще одной наследницей может быть актриса Моника Беллуччи — она, по словам Молевой, приходится Белютину дальней родственницей.