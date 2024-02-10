«Прочитай, что такое донос»: Мизулина поспорила со студентами в Казани о цензуре и жалобах россиян Студенты КФУ ушли со встречи с Мизулиной, не дождавшись конца

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина снова поспорила со студентом, на этот раз в Казани по поводу цензуры и доносов. Во время «импровизированных дебатов» ее обвинили в том, что «сотни тысяч» россиян уезжают из-за того, что возвращается советская практика доносов. Мизулина в ответ предложила проверить определение слова «донос» в словаре и убедиться, что ее работа не то же самое. В начале февраля глава ЛБИ заставила студента, поспорившего с ней в Екатеринбурге, публично извиниться.

Как Мизулину вызвали на дебаты

Студент Казанского федерального университета (КФУ) Аркадий Зайцев поспорил с главой «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатериной Мизулиной о значении слова «донос», написал Telegram-канал «Осторожно, новости».

КФУ провел встречу с Мизулиной «в формате открытого диалога» 9 февраля. Организаторы приглашали всех казанских студентов и обещали, что они смогут «задать волнующие их вопросы». При этом Telegram-канал местного журнала «Гроза» (признано в РФ иностранным агентом) утверждал, что учащихся принудительно собирали на мероприятие по распоряжению директора, а Telegram-канал RusNews сообщил об автозаке, который появился около университета перед мероприятием.

На сайте КФУ отмечается, что первый же вопрос Мизулина получила про цензуру в интернете и он «плавно перешел в импровизированные дебаты». Речь идет о выступлении Зайцева, который заявил, что его детство прошло в «бесцензурном интернете», а сегодня он видит «законы об иноагентах, ограничения». Мизулина поинтересовалась, что он имеет в виду. В ответ молодой человек упомянул донос на рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом). Он вызвал главу ЛБИ на дебаты, та согласилась.

«Сотни тысяч россиян покидают страну и уже безвозвратно ... из-за того, что начинается история с доносами вновь!» — возмутился Зайцев во время разговора.

Мизулина на это сказала, что должна реагировать на «тысячи писем» с жалобами, которые ей «пишут граждане каждый день». Она добавила, что у нее, как у любого россиянина, есть право обратиться в любой орган власти, если она видит нарушения закона.

«Я не должна реагировать? Тогда меня эти граждане [которые жалуются] будут обвинять в бездействии и говорить, что я что-то не делаю и не дорабатываю», — пояснила Мизулина.

Спор о доносах

После этого студент процитировал писателя Сергея Довлатова: «И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?» Мизулина возразила, что ее работу нельзя назвать доносами:

«Открой словарь, прочитай, что такое донос. Это тайное сообщение о чем-то. Это же правильно я говорю? Откройте Википедию».

Позднее неизвестные изменили в Wikipedia значение слова «донос», приписав, что это — «любое сообщение от Екатерины Мизулиной». Сейчас статья о понятии снова представлена в первоначальном виде.

Парируя обвинения в доносах, глава ЛБИ заявила, что ограничений на творчество в России нет, а Моргенштерн, например, уехал из страны «по личному выбору». На слова Зайцева, что после ее жалоб музыканты вынуждены запикивать мат в песнях, Мизулина сказала, что закон запрещает использовать нецензурную брань в публичном пространстве. Студент напомнил, что мат использовали русские классики — Владимир Маяковский и Александр Пушкин.

«Ты видел тексты [рэпера] Scally Milano, хоть один? <…> Очень жаль, [что не слышал его песен] потому что ты проводишь аналогии с Маяковским и великими людьми и сравниваешь это с Оксимироном (признан в РФ иностранным агентом) и рэпером в носке», — высказалась Мизулина.

«Это скорее работа со зрителем»

Глава ЛБИ успела прокомментировать и приближающиеся президентские выборы.

«У нас только один кандидат на выборах в президенты, и он очевиден. Это Владимир Владимирович Путин... А все остальное, ну это как бы надо перекреститься и отказаться от участия. И предложить вообще во время СВО выборы...не проводить», — считает Мизулина.

Она подчеркнула, что это ее личное мнение. Кроме того, глава ЛБИ отреагировала на идею партии «Новые люди», которая инициировала разработку законопроекта о наказании для «серийных доносчиков» и предложила назвать его в честь Мизулиной. На встрече с казанскими студентами она призвала государство не создавать «странных препятствий» тем, кто хочет доносить на преступления.

Спор Мизулиной и Зайцева затянулся на полчаса. На видео встречи слышно, как модератор пытается остановить дискуссию, но Мизулина просит, чтобы ее не перебивали. В итоге студенты стали массово уходить с мероприятия до его конца, в то время как другие продолжали задавать вопросы.

Зайцев после встречи сказал журналистам, что многие студенты на встрече «молчаливо протестовали» против Мизулиной. При этом, по его словам, было и много сторонников главы ЛБИ, которые вели себя шумно.

«Конечно, было страшно, учитывая кейс в Екатеринбурге, но я старался действовать максимально в рамках законодательства, чтобы не перейти рамки: некоторых тем специально не касался и цензурировал себя», — признался студент.

В разговоре с «Газетой.Ru» Зайцев уточнил, что ему не угрожали отчислением после спора с Мизулиной. По его словам, у его позиции есть общественная поддержка, поэтому его отчисление вряд ли возможно.

«Я бы сказал, что в рамках «дебатов» ... я держался достойно. Трудно судить, кто победил. Это же скорее не история работы по изменению убеждений соперника. Здесь ни я, ни Екатерина Михайловна ничего друг другу не докажем. Это скорее работа со зрителем. И я только смог сильнее убедиться, что согласных с позицией, высказанной еще [вице-спикером Госдумы от «Новых людей»] Владиславом Даванковым, много. Про мое же отношение к главе «Лиги безопасного интернета» скажу так: я не считаю, что все ее поступки являются правильными. Моя позиция не изменилась в ходе спора», — резюмировал студент.

Сама Мизулина после встречи похвалила Зайцева за смелость и даже обещала ему небольшой подарок. На пресс-конференции после мероприятия она сообщила, что старается «показывать открытость» молодежи и обсуждать с ней «спорные моменты».

«Естественно, в ходе этих диалогов какие-то проблемные моменты возникают, которые я беру в работу и дальше стараюсь помочь», — сообщила Мизулина.

Даванков же после истории с Мизулиной предложил Зайцеву стать его доверенным лицом. Тот согласился.

«Всегда уважал людей, которые не боятся отстаивать свою позицию. Тем более — на сцене с госпожой Мизулиной», — написал политик в своем Telegram.

Что было в Екатеринбурге

«Кейс в Екатеринбурге», который упомянул Зайцев, произошел 6 февраля, когда Мизулина проводила встречу со студентами Уральского федерального университета. Студент Иван Доронин на ней сказал, что деятельность Мизулиной «является цензурой и запрещена Конституцией», и спросил, когда ее «настигнет правосудие». Он также заявил, что глава ЛБИ «использовала институт армии», чтобы запугать блогера Даню Милохина. Мизулина сообщила, что ничего страшного, если бы Милохин послужил и «отдал долг родине». Доронин возмутился, что тот у родины «ничего не занимал», а в процессе спора произнес слова о «призывном рабстве» в России.

«Срочники, как оказалось, совершенно бесполезны [в реальных боевых действиях] и их приходится переучивать», — высказал мнение студент.

Мизулина призвала его извиниться, пригрозив статьей за дискредитацию армии. Доронин послушался и публично извинился перед солдатами-срочниками.

На студенческой встрече в Казани глава ЛБИ коснулась этой истории. Во время дебатов с Зайцевым она сказала, что надо смотреть полное 18-минутное видео из Екатеринбурга, чтобы понять ситуацию.

«Просто если бы я не отреагировала на оскорбление солдат-срочников, меня бы спросили, почему я не отреагировала», — пояснила свое поведение Мизулина.

Как и Зайцев, Доронин после дебатов говорил журналистам, что против него не было «никакой травли» или преследования от руководства университета.