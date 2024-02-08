Из-за кривого штрих-кода: больше 100 человек подрались на складе Wildberries Прокуратура начала проверку из-за драки на подмосковном складе Wildberries

Сотрудники Wildberries устроили массовую драку на складе маркетплейса в Электростали. По разным оценкам, в ней приняли участие от 100 до 200 человек, а полицейские задержали 13 зачинщиков потасовки. Теперь у них проверяют миграционные документы, потенциальных уклонистов могут отправить в военкомат. По одной версии, драку начали сотрудник склада и бригадир из-за криво наклеенного штрих-кода. По другой — потасовка завязалась из-за замечания о бороде.

Массовая драка произошла на складе Wildberries в подмосковной Электростали, сообщил Telegram-канал Mash. По некоторым данным, в потасовке участвовали около 200 человек.

В подмосковном главке МВД сообщили, что между собой что-то не поделили работники склада и охранники. В итоге 13 человек задержали, сейчас их допрашивает полиция. Правоохранители выясняют, что стало причиной потасовки.

В пресс-службе Wildberries РИА Новости подтвердили, что между работниками склада и сотрудником группы быстрого реагирования произошел конфликт.

«Пострадавших нет. Около десяти человек доставлены в местное отделение для выяснения обстоятельств», — заявили в компании.

Маркетплейс пообещал, что проведет внутреннее расследование по факту инцидента.

Поссорились из-за штрих-кода или бороды

Потасовка началась в седьмом блоке склада в Электростали. По данным Telegram-канала 112, причиной драки стала неправильная сборка заказов. Бригадир сделал замечание сотруднику, после чего между ними завязалась потасовка. Этой же версии придерживается полиция.

Baza уточняет, что работник склада криво наклеивал штрих-коды на собранные заказы, и это не понравилось начальнику смены. Свое недовольство бригадир высказал, используя нецензурную брань. Это и привело к конфликту.

К драке постепенно подключились другие сотрудники. В какой-то момент она переросла в потасовку между работниками склада и его охранниками. Shot пишет, что сотрудники Wildberries начали ломать паллеты с товаром и повредили некоторые заказы. Охранникам удалось заблокировать толпу в ангаре площадью 1000 кв. м.

Существует и другая версия, почему произошла потасовка. Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что перепалка изначально возникла между сотрудником склада и охранником. Второй сделал замечание работнику Wildberries из-за внешнего вида и бороды и потребовал побриться. Словами мужчины не ограничились — в ход пошли кулаки. После этого началась массовая драка.

Проверяют документы

Разнимать буйную толпу приехали полиция и ОМОН. Правоохранители задержали 13 зачинщиков и доставили их в отдел для допроса и проверки документов. По данным Shot, полицейские выясняют, легально ли сотрудники Wildberries живут и работают в России.

Telegram-канал отмечает, что полицейские также проверяют, стоят ли хулиганы на воинском учете. Потенциальных уклонистов из отделения могут отправить сразу в военкомат.

Это не первый раз, когда правоохранители наведываются на склад в Электростали. В ноябре прошлого года туда приехал ОМОН, писала Baza. Силовики искали нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил российский паспорт. Сотрудники склада утверждали, что некоторым из них вручали повестки в военкомат.

«Проводится проверка документов у сотрудников СЦ «Электросталь». Специалисты, прошедшие проверку, возвращаются на свои рабочие места. По этой причине могут быть перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров», — заявили позже в Wildberries.

По данным Shot, в результате этих мероприятий 105 сотрудников склада в Электростали доставили в военкомат после задержания. Такие же проверки правоохранители проводили еще как минимум на двух складах маркетплейса — в Алексино Тульской области и в подмосковном сортировочном центре «Белые столбы».