В Подмосковье на складе Wildberries пятерых сотрудников увезли в военкомат

В Подмосковье силовики повели рейд по складам Wildberries. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на территории сортировочного центра «Белые Столбы». На месте работали сотрудники МВД и силовики ОМОН.

В результате правоохранители забрали пятерых работников организации и увезли в военкомат.

Ранее подобные проверки уже проходили. Так, в рамках мероприятия в Электростали со склада увезли около 150 работников. По мнению представителей МВД, они могут оказаться потенциальными уклонистами.

Позже проверка прошла в городе Алексине. В первую очередь проверяли тех, кто получил паспорт России недавно. По результатам десять человек стали на воинский учет.

Ранее на предприятиях Петербурга полиция провела масштабные обыски по делу о нелегальной миграции.