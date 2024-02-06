«Тут все ими засыпано!». В Омске нашли свалку куриных яиц Глава РЭО Буцаев: организатору свалки яиц в Омске грозит штраф до 400 тысяч рублей

Житель Омска обнаружил в городе большую свалку яиц. Судя по кадрам с места происшествия, поддоны с ними пытались сжечь. Россельхознадзор и прокуратура ищут организатора свалки: по словам главы РЭО Буцаева, ему грозит большой штраф. Яйца в России резко подорожали в 2023 году: по данным Росстата, их цена выросла на 61,35%.

Организатор свалки в Омске может получить штраф, заявил РИА Новости глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. По его словам, если свалку устроило физическое лицо, штраф составит до 5 тыс. рублей, если индивидуальный предприниматель — до 50 тыс. Юридическому же лицу грозит штраф до 400 тысяч рублей.

«Обязанность по ликвидации несанкционированных свалок возлагается на собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, а в случае установления конкретного лица, причинившего вред компонентам окружающей среды, — на такое лицо», — пояснил Буцаев.

Так он прокомментировал сообщения из Чкаловского поселка в Омске, где местный житель обнаружил свалку куриных яиц. Накануне видеозапись оттуда была опубликована в группе «Омск Live» в соцсети «Вконтакте».

«Вот в Чкаловском свалка такая, нелегальная. Вот они все, яйца. Которые были по двести рублей за десяток! Тут все ими засыпано! Это все пошло на свалку», — заявил автор видео.

На записи видно множество поддонов с яйцами, лежащих на земле. Судя по фотографиям, которые опубликовал портал NGS55.RU, груз пытались сжечь – яйца и упаковка выглядят обугленными.

«Каждый может выкинуть, что хочет»

На место выехали инспекторы регионального Россельхознадзора и ветеринарной службы.

«В настоящее время управлением Россельхознадзора выясняются причины и обстоятельства данной ситуации. А также возможные лица, причастные к данной ситуации», — заявила ГТРК «Иртыш» старший инспектор управления Россельхознадзора по Омской области Гульнара Сыздыкова.

Сотрудники Россельхознадзора также сообщили NGS55.RU, что написали обращения в полицию, прокуратуру и администрацию.

«Пытаемся установить, кто складировал, но это мы делаем при помощи правоохранительных органов», — пояснили в ведомстве.

В Россельхознадзоре ГТРК «Иртыш» сообщили, что яйца лежат на несанкционированной свалке.

«Этот полигон изначально несанкционированная свалка, в летнее время он перекапывался. Траншеи рыла администрация, чтобы никто не сваливал. Но сейчас все засыпано [снегом] и каждый может приехать выкинуть, что хочет», — заявил Дмитрий Клепиков, заведующий отделом профилактики особо опасных болезней животных областного центра по профилактике, экспертизе и лечению животных.

О проведении своей проверки также сообщила региональная прокуратура.

«Совместно с сотрудниками Россельхознадзора по Омской области выясняются обстоятельства размещения свалки из крупной партии продуктов питания и источник ее происхождения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

Ранее сообщалось о резком повышении цен на яйца в России. По данным Росстата, цены на этот продукт в 2023 году повысились на 61,35%. Факт подорожания признал президент РФ Владимир Путин, он принес россиянам извинения в ходе прямой линии и пресс-конференции 14 декабря. «Это сбой в работе правительства», — сказал глава государства.