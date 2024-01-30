«Пусть готовятся играть на ложках»: депортацию «Би-2» в Израиль отменили после визита дипломатов РФ Депортацию группы «Би-2» в Израиль отменили после визита российских дипломатов

Рок-группу «Би-2» не выпускают из Таиланда — не депортируют в РФ, но и не отдают другим странам. По законам королевства, их должны выслать в страну, чей паспорт музыканты показали при въезде. Все, кроме двух солистов, использовали российские документы. В РФ рокеров хотят признать спонсорами террористов. Вытащить группу пытается Израиль при помощи США, Австралии и ФРГ. Накануне тайские власти разрешили никого не отправлять в Россию, но передумали после визита дипломатов РФ.

Музыканты «Би-2» добились депортации в Израиль, но после визита российских дипломатов тайские власти передумали. Об этом сообщила сама группа в Telegram.

«По нашей информации, вчера было принято решение о депортации участников группы в Израиль. В соответствии с этим решением были приобретены авиабилеты. Сегодня после визита высокопоставленных дипломатов из российского консульства представителям группы было объявлено, что решение о депортации в Израиль отменено», — говорится в посте.

Консульство РФ заявило, что трое участников группы с российским гражданством «будут депортированы только в Россию». Дату высылки власти королевства еще не согласовали.

Консул посетил артистов 30 января, но они отказались с ним общаться. Ранее к ним приезжал австралийский консул (у одного из членов коллектива гражданство этой страны), но его не пустили.

Согласно тайским правилам о депортации, нарушителей должны принудительно отправить прямым авиарейсом в страну, по паспорту которой они въехали в королевство . Большая часть рокеров при въезде показали российские документы. Это следует из слов генконсула РФ в Пхукете Владимира Соснова.

Вопрос гражданства

В составе «Би-2» в Таиланде задержали семь человек: солистов Егора Бортника (признан в РФ иностранным агентом) (Леву ) и Александра Умана (Шуру), флейтиста и клавишника Яна Николенко, барабанщика Бориса Лифшица, аранжировщика Глеба Колядина, гитариста Андрея Звонкова и басиста Максима Андрюшенко. Лева и Шура не являются гражданами РФ, отмечала сама группа.

Остальные пятеро членов группы, кроме солистов, сохранили российское гражданство. Всего в составе коллектива четверо израильтян, один австралиец и один американец, пишет Ynet. Российские законы не запрещают иметь гражданство других стран.

Бортник въехал в Таиланд по паспорту Израиля, выяснил Ynet. Еще один музыкант воспользовался паспортом Австралии, а не российским, отметил генконсул РФ, а остальные пятеро показали паспорта России.

Изначально рокеры добились того, чтобы никого не депортировали в Россию, при помощи МИД Израиля и посольства страны в Таиланде, отмечал Ynet. Этому также поспособствовали посольства США, Германии и Австралии в королевстве, дополняет Telegram-канал Shot.

По сведениям Ynet, одного музыканта должны были выслать в Австралию, остальных в Израиль. Четверо рокеров успели купить билеты на рейс израильской авиакомпании El Al.

МИД Израиля подтвердил, что остается на связи с музыкантами и пытается им помочь.

«Клетка под раскаленным солнцем»

«Би-2» с небольшим перерывом остаются в заключении почти неделю. Их задержали в полном составе 24 января сразу после концерта в клубе Illusion в Патонге (курорт на западном побережье Пхукета). Туристическая полиция Пхукета заявила, что причина — отсутствие разрешения на работу, группа въехала по туристической визе.

Музыканты после задержания заявили, что всегда проводят концерты официально, соблюдают «местные законы и практики». «Би-2» отметили, что в прошлом году спокойно провели два шоу в Таиланде. Группа уточнила, что привлекает для выступлений местных организаторов.

Однако после последнего концерта полицейские решили проверить у «Би-2» документы и нагрянули в гримерку Бортника.

«Через пять минут после того, как они закончили последний аккорд концерта, вошли 30 человек. Среди них представители трех спецслужб: местной миграционной службы Пхукета, миграционной службы столицы острова и полиция», — рассказал друг музыкантов, журналист Михаил Козырев (признан в РФ иностранным агентом).

Рокеров отвезли в участок, где они переночевали в камере временного содержания, затем освободили до судебного заседания. 26 января суд оштрафовал каждого исполнителя на 3 тыс. тайских бат (около $85). Музыкантам не предоставили переводчика, не дали ознакомиться с материалами дела.

Они выплатили штраф на месте, после чего «Би-2» задержала миграционная полиция. Сейчас их держат в депортационном центре, в процессе перевезли в Бангкок.

«Условия, в которых они содержатся, — совершенно чудовищные. Они сейчас в открытой камере — это клетка под раскаленным солнцем, там сейчас 35-40 градусов жары. Последний раз, когда организатора концерта допустили к ребятам, он увидел свалку голых тел в трусах, потому что вся одежды промокла, и тени никакой нет», — описал Козырев .

По его словам, у рокеров отобрали личные вещи, а в их камеру регулярно «подсаживают решал». А именно, русскоговорящих «самой разной национальности», которые устрашают музыкантов и намекают на «десятикратные» взятки. При этом «решалы» подсовывают «Би-2» на подпись какие-то документы на тайском, похожие на официальные.

Козырев уточнил, что ситуация с рокерам экстраординарная, поскольку рабочую визу в Таиланд «никогда и никто» обычно не делает. Если же доходит до суда, то дело заканчивается штрафом, после чего нарушителей «просто отпускают», запрещая въезд на какое-то время.

«Прежде чем они («Би-2». — «Газета.Ru») будут депортированы, им придется пройти процедуру проверки подлинности паспортов и наличия российского гражданства, а также проверку по учетам полиции Таиланда на предмет причастности к каким-либо преступлениям или правонарушениям на территории королевства», — уточнил консульский отдел посольства РФ.

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин уточнил, что власти Таиланда попросили российскую сторону провести такую проверку.

«А не надо иметь столько родин»

«Би-2» считают, что «не последнюю роль» в их задержании «сыграло давление извне». Рокеры связывают его со своими «взглядами и позицией». Козырев открыто заявил, что группу «заказала» Москва, которая хочет устроить «показательную расправу» и запугать всех артистов, которые против военных действий России на Украине.

«Би-2» с августа 2022 года гастролирует за границей. Лева весной 2023-го заявил, что не собирается возвращаться в Россию, раскритиковал в соцсетях власти страны и их действия на Украине. Практически через две недели Минюст признал солиста иноагентом. Позже он же рассказал в интернете, что помогает покупать транспорт для ВСУ. При этом Бортник в одном из интервью обобщенно говорил, что его группа солидарна с ним и у рокеров одинаковый взгляд на ситуацию в мире.

После этого российские «общественники» попросили Генпрокуратуру, Следственный комитет и министерство культуры проверить коллектив. Их требовали признать спонсорами терроризма и госизменниками. Организация «Ветераны России» подчеркнула, что если «Би-2» депортируют в Россию, она будет просить Генпрокуратуру о возбуждении дела по статье 205.1 УК («Содействие террористической деятельности»).

«Пусть готовятся: скоро играть и петь они будут на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников. Лично я бы с огромным удовольствием на это посмотрел», — понадеялся 30 января депутат Думы Андрей Луговой (ЛДПР).

Он обозвал артистов «подонками» и сообщил, что в России их ждут «с распростертыми объятиями» и обязательно примут «в прямом и переносном смысле».

Журналист и член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова в ответ на новости о тяжелых условиях их содержания посоветовала музыкантам «не иметь столько родин».

«Участников группы «Би-2», потеющих под солнцем Таиланда в спецприемнике за нарушение правил работы, не будут депортировать в Россию. Уже хорошо.... Вчера участники группы жаловались, что их в клетке долго держат, а не надо иметь столько родин. Может, власти Таиланда просто растерялись — куда конкретно депортировать этих мульти-граждан», — высказалась Ахмедова.

Адвокат Сергей Жорин предположил, что по прилету в Россию музыкантов сразу арестуют по административной статье. За время ареста органы проведут доследственную проверку и возбудят уголовное дело.